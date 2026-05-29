РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12326 посетителей онлайн
Новости Ситуация в Черном море
500 3

РФ утратила доминирование в Черном море, НАТО должно перенимать опыт Украины, - Залужный

Противовес РФ в Черном море: заявление Залужного

Благодаря решительным действиям Сил обороны Украины Россия фактически утратила свое доминирование в Черном море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время выступления на Черноморском форуме по безопасности заявил посол в Великобритании, экс-глава ГУО ООС Валерий Залужный.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Азово-Черноморский регион, безусловно, является ключевым для Украины - как из-за морской торговли и ресурсов, так и из-за безопасности и защиты критической инфраструктуры.

Благодаря нашим решительным действиям и беспрецедентному использованию новых возможностей Россия не только не смогла лишить Украину выхода к Черному морю, но и фактически утратила здесь свое доминирование", - отметил он.

Это, подчеркнул Залужный, открыло перед Украиной окно возможностей для формирования своей стратегии в регионе.

Противовес РФ в Черном море: заявление Залужного

Читайте также: Война в Украине изменила правила современных конфликтов, старый мировой порядок уже не действует, - Залужный

"Этим нужно продуманно воспользоваться, с учетом всех вызовов и факторов неопределенности. Учитывая все это, а также стремительное развитие морских и воздушных дронов, нужно построить систему коллективной безопасности в Черноморском регионе. Учитывая наличие побережья и уникального опыта применения технологий в современной войне, создать надежный противовес России в Черном море без Украины невозможно", - пояснил дипломат.

По мнению Залужного, НАТО должно инвестировать в военный потенциал своих прибрежных государств и сформировать новую стратегию безопасности в Черноморском регионе.

"И здесь поддержка Украины и развитие европейского регионального партнерства являются ключом к безопасности Азовского и Черного морей и всего южного фланга Европы", - подытожил он.

Читайте также: Опыт Украины показывает: если вы согласились на буферную зону - ждите войны, - Залужный

Автор: 

война (1541) Черное море (1507) Залужный Валерий (737)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І йому є що багато заперечити,та краще нічого...
показать весь комментарий
29.05.2026 16:25 Ответить
Звичайно,втратила.
За минулу добу обстріляли і пошкодили троє суден,одне з них турецьке.
показать весь комментарий
29.05.2026 16:30 Ответить
Не пепеймайся, вологодчанин, не тільки ваш " чєрнаморскій флот красназнамєнньонній" буде по шхерам сидіти а і тіньовий танкерний плавати не буде
показать весь комментарий
29.05.2026 16:46 Ответить
 
 