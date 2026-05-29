РФ утратила доминирование в Черном море, НАТО должно перенимать опыт Украины, - Залужный
Благодаря решительным действиям Сил обороны Украины Россия фактически утратила свое доминирование в Черном море.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время выступления на Черноморском форуме по безопасности заявил посол в Великобритании, экс-глава ГУО ООС Валерий Залужный.
"Азово-Черноморский регион, безусловно, является ключевым для Украины - как из-за морской торговли и ресурсов, так и из-за безопасности и защиты критической инфраструктуры.
Благодаря нашим решительным действиям и беспрецедентному использованию новых возможностей Россия не только не смогла лишить Украину выхода к Черному морю, но и фактически утратила здесь свое доминирование", - отметил он.
Это, подчеркнул Залужный, открыло перед Украиной окно возможностей для формирования своей стратегии в регионе.
"Этим нужно продуманно воспользоваться, с учетом всех вызовов и факторов неопределенности. Учитывая все это, а также стремительное развитие морских и воздушных дронов, нужно построить систему коллективной безопасности в Черноморском регионе. Учитывая наличие побережья и уникального опыта применения технологий в современной войне, создать надежный противовес России в Черном море без Украины невозможно", - пояснил дипломат.
По мнению Залужного, НАТО должно инвестировать в военный потенциал своих прибрежных государств и сформировать новую стратегию безопасности в Черноморском регионе.
"И здесь поддержка Украины и развитие европейского регионального партнерства являются ключом к безопасности Азовского и Черного морей и всего южного фланга Европы", - подытожил он.
