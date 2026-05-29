РФ втратила домінування у Чорному морі, НАТО має переймати досвід України, - Залужний

Завдяки рішучим діям Сил оборони України Росія фактично втратила своє домінування у Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час виступу на Чорноморському безпековому форумі заявив посол у Великій Британії, ексголовком Валерій Залужний.

"Азово-Чорноморський регіон, безумовно, є ключовим для України - як через морську торгівлю та ресурси, так і через безпеку та захист критичної інфраструктури.

Завдяки нашим рішучим діям та безпрецедентному використанню нових можливостей Росія не лише не змогла позбавити Україну виходу до Чорного моря, а й фактично втратила тут своє домінування", - зазначив він.

Це, наголосив Залужний, відкрило перед Україною вікно можливостей для формування своєї стратегії в регіоні.

"Цим треба продумано скористатися, з урахуванням всіх викликів та факторів невизначеності. З огляду на це все, а також на стрімкий розвиток морських та повітряних дронів, треба побудувати систему колективної безпеки у Чорноморському регіоні. Враховуючи наявність узбережжя та унікального досвіду застосування технологій у сучасній війні, створити надійну противагу Росії в Чорному морі без України неможливо", - пояснив дипломат.

На думку Залужного, НАТО має інвестувати у військовий потенціал своїх прибережних держав і сформувати нову стратегію безпеки в Чорноморському регіоні.

"І тут підтримка України та розвиток європейського регіонального партнерства є ключем до безпеки Азовського і Чорного морів та всього південного флангу Європи", - підсумував він.

