ЗСУ оновили базову підготовку рекрутів

Сухопутні війська ЗСУ впровадили оновлений стандарт базової загальновійськової підготовки (БЗВП) у шести навчальних центрах.

Про це 27 травня повідомила пресслужба Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Нова програма

Нову програму розробили на основі досвіду 151-го навчального центру з урахуванням реалій сучасної війни й потреб фронту.

Тривалість навчання, як пояснили в оборонному відомстві, залишилася старою – 51 доба, однак змінили сам підхід до підготовки рекрутів. Навчання тепер відбувається поетапно за принципом "від простого до складного", а основні навички курсанти щоденно відпрацьовують до автоматизму.

У програмі посилили акцент на роботі у складі малих тактичних груп. Вправи з вогневої підготовки повторюються з поступовим ускладненням, а в тактичній медицині додали ще 12 годин навчання завдяки оптимізації застарілих елементів підготовки.

Окрему увагу приділили протидії безпілотникам. Зокрема, рекрути тренуються уражати FPV-дрони за допомогою систем "лазертаг" із двосторонньою імітацією бою.

Ще одним нововведенням стало впровадження системи менторства – за кожним взводом закріплюють командира й інструктора, до яких рекрути можуть звертатися під час навчання.

Окрім того, в навчальних центрах запровадили дофахову підготовку. Рекрути зможуть факультативно опанувати додаткові спеціалізації, зокрема стрільця-оператора, стрільця-рятівника або командира малої тактичної групи.

Перші результати оновленої програми в Сухопутних військах назвали позитивними: за підсумками опитувань більшість курсантів оцінили свій рівень підготовки як достатній або високий.

