Міноборони відкрило понад 2 тис. вакансій у цифровій вертикалі: які фахівці потрібні?

Військовослужбовці та цивільні спеціалісти з досвідом в IT, аналітиці чи управлінні можуть претендувати на посади за фахом у новій системі цифрового управління (цифрова вертикаль). Набір відрізняється відкритістю: немає вікових обмежень, під час призначення можна отримати звання "молодший лейтенант", а відбір проходитиме у форматі технічних інтерв’ю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Масштаб ініціативи та основні цілі

На цей момент відкрито понад 2 000 вакансій, у межах яких фахівці відповідатимуть за цифрове оновлення війська, включно з такими завданнями:

  • впровадження сучасних цифрових інструментів;
  • робота з великими масивами даних;
  • підтримка та розвиток ІТ-рішень;
  • допомога підрозділам у переході від паперових процесів до цифрових.

Які спеціалісти потрібні

Наразі відкриті вакансії за такими спецільностями:

  • Керівник цифрової трансформації. Відповідає за розвиток цифрових рішень у підрозділі: визначає ключові напрями, координує команду та допомагає поєднати потреби військових із технологічними можливостями.
  • Проєктний менеджер. Організовує процес запуску цифрових проєктів ‒ від ідеї до повної реалізації.
  • Аналітик даних. Опрацьовує великі масиви інформації, що надходять із підрозділів, і формує аналітичні висновки для прийняття рішень.
  • Бізнес-аналітик. Досліджує реальні процеси роботи підрозділу: визначає проблемні точки, дублювання дій, можливості для оптимізації та цифровізації.
  • Фахівець із супроводження продукту. Забезпечує підтримку користувачів цифрових інструментів: відповідає на запити, фіксує технічні проблеми та передає зворотний зв’язок розробникам.
  • Технічний письменник. Готує інструкції, документацію та описи процесів.

Хто може долучитися до цифрової вертикалі

Долучитися можуть як військові, так і цивільні фахівці, які мають досвід у:

  • ІТ;
  • управлінні;
  • аналітиці;
  • роботі з продуктами;
  • упровадженні організаційних змін.

За відсутності офіцерського звання його можна отримати автоматично при призначенні. Жодних вікових обмежень немає. Військовослужбовці також можуть уточнити у свого командира, чи передбачені у підрозділі посади в межах цифрової вертикалі.

Як повідомлялося, Міністерство оборони розширює команду спеціалістів, щоб створити систему, здатну зупиняти ворога в повітрі, уповільнювати його наступ на суші та посилювати асиметричні й кібератаки проти російської економіки.

Схоже що федоров має "нахил" до смартфона,який замінить арміє і буде в цифрах все рахувати. Це фороба.гравця .
27.05.2026 14:20

