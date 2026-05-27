Міноборони відкрило понад 2 тис. вакансій у цифровій вертикалі: які фахівці потрібні?

Військовослужбовці та цивільні спеціалісти з досвідом в IT, аналітиці чи управлінні можуть претендувати на посади за фахом у новій системі цифрового управління (цифрова вертикаль). Набір відрізняється відкритістю: немає вікових обмежень, під час призначення можна отримати звання "молодший лейтенант", а відбір проходитиме у форматі технічних інтерв’ю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Масштаб ініціативи та основні цілі

На цей момент відкрито понад 2 000 вакансій, у межах яких фахівці відповідатимуть за цифрове оновлення війська, включно з такими завданнями:

впровадження сучасних цифрових інструментів;

робота з великими масивами даних;

підтримка та розвиток ІТ-рішень;

допомога підрозділам у переході від паперових процесів до цифрових.

Які спеціалісти потрібні

Наразі відкриті вакансії за такими спецільностями:

Керівник цифрової трансформації. Відповідає за розвиток цифрових рішень у підрозділі: визначає ключові напрями, координує команду та допомагає поєднати потреби військових із технологічними можливостями.

Проєктний менеджер. Організовує процес запуску цифрових проєктів ‒ від ідеї до повної реалізації.

Аналітик даних. Опрацьовує великі масиви інформації, що надходять із підрозділів, і формує аналітичні висновки для прийняття рішень.

Бізнес-аналітик. Досліджує реальні процеси роботи підрозділу: визначає проблемні точки, дублювання дій, можливості для оптимізації та цифровізації.

Фахівець із супроводження продукту. Забезпечує підтримку користувачів цифрових інструментів: відповідає на запити, фіксує технічні проблеми та передає зворотний зв’язок розробникам.

Технічний письменник. Готує інструкції, документацію та описи процесів.

Хто може долучитися до цифрової вертикалі

Долучитися можуть як військові, так і цивільні фахівці, які мають досвід у:

ІТ;

управлінні;

аналітиці;

роботі з продуктами;

упровадженні організаційних змін.

За відсутності офіцерського звання його можна отримати автоматично при призначенні. Жодних вікових обмежень немає. Військовослужбовці також можуть уточнити у свого командира, чи передбачені у підрозділі посади в межах цифрової вертикалі.

