Міноборони відкрило понад 2 тис. вакансій у цифровій вертикалі: які фахівці потрібні?
Військовослужбовці та цивільні спеціалісти з досвідом в IT, аналітиці чи управлінні можуть претендувати на посади за фахом у новій системі цифрового управління (цифрова вертикаль). Набір відрізняється відкритістю: немає вікових обмежень, під час призначення можна отримати звання "молодший лейтенант", а відбір проходитиме у форматі технічних інтерв’ю.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Масштаб ініціативи та основні цілі
На цей момент відкрито понад 2 000 вакансій, у межах яких фахівці відповідатимуть за цифрове оновлення війська, включно з такими завданнями:
- впровадження сучасних цифрових інструментів;
- робота з великими масивами даних;
- підтримка та розвиток ІТ-рішень;
- допомога підрозділам у переході від паперових процесів до цифрових.
Які спеціалісти потрібні
Наразі відкриті вакансії за такими спецільностями:
- Керівник цифрової трансформації. Відповідає за розвиток цифрових рішень у підрозділі: визначає ключові напрями, координує команду та допомагає поєднати потреби військових із технологічними можливостями.
- Проєктний менеджер. Організовує процес запуску цифрових проєктів ‒ від ідеї до повної реалізації.
- Аналітик даних. Опрацьовує великі масиви інформації, що надходять із підрозділів, і формує аналітичні висновки для прийняття рішень.
- Бізнес-аналітик. Досліджує реальні процеси роботи підрозділу: визначає проблемні точки, дублювання дій, можливості для оптимізації та цифровізації.
- Фахівець із супроводження продукту. Забезпечує підтримку користувачів цифрових інструментів: відповідає на запити, фіксує технічні проблеми та передає зворотний зв’язок розробникам.
- Технічний письменник. Готує інструкції, документацію та описи процесів.
Хто може долучитися до цифрової вертикалі
Долучитися можуть як військові, так і цивільні фахівці, які мають досвід у:
- ІТ;
- управлінні;
- аналітиці;
- роботі з продуктами;
- упровадженні організаційних змін.
За відсутності офіцерського звання його можна отримати автоматично при призначенні. Жодних вікових обмежень немає. Військовослужбовці також можуть уточнити у свого командира, чи передбачені у підрозділі посади в межах цифрової вертикалі.
Як повідомлялося, Міністерство оборони розширює команду спеціалістів, щоб створити систему, здатну зупиняти ворога в повітрі, уповільнювати його наступ на суші та посилювати асиметричні й кібератаки проти російської економіки.
