Міноборони посилює команду: відкриті вакансії для військових та цивільних фахівців

Міністерство оборони України посилює команду фахівців для реалізації візії від президента –– побудувати систему, здатну зупинити ворога в небі, стримати його просування на землі, посилити асиметричні та кіберудари по російській економіці. Уже відкриті вакансії за різними напрямами.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Для реалізації цієї візії Міністерство оборони проходить трансформацію. Уже створено нову організаційну структуру Міністерства — адаптовану під ці завдання та побудовану з урахуванням найкращих стандартів НАТО", - наголосив Федоров.

За його словами, у Міноборони змінюють підходи до управління, перебудовують процеси та формують команду, яка працює на результат. Мета — не просто бути закупівельниками чи policymakers, а реально відповідати за те, куди рухається система оборони у війні.

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Більше про вакансії

"Ми шукаємо людей із досвідом, рішучістю та готовністю працювати на результат – у державному секторі, військових структурах або як незалежні експерти. Йдеться не про заповнення посад, а про залучення людей, здатних змінювати систему та впроваджувати нові підходи до управління обороною. Щоб зробити систему управління обороною швидшою та ефективнішою, уже почали процес переходу Міністерства на OKR, впроваджуємо data-driven менеджмент і переводимо управління проєктами на JIRA", - повідомив Федоров.

Міноборони України запрошує фахівців долучитися до роботи за кількома стратегічними напрямами:

Технології та інновації: розвиток рішень у сферах штучного інтелекту, безпілотних систем, data science та програмної інженерії.

Оборонна економіка: фінанси, оборонні закупівлі, інвестиції, а також формування санкційної політики.

Аналітика і стратегія: аналіз даних, стратегічне планування та військова аналітика.

Управління системами: реалізація реформ, операційний менеджмент та розвиток сучасних управлінських практик у сфері оборони.

Інформаційно-когнітивний домен: протидія російській пропаганді та інформаційним операціям, зокрема на території країни-агресора.

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Долучитися можна у різних форматах:

робота у штаті Міністерства оборони;

служба у військових структурах;

як зовнішній експерт;

як член наглядової ради;

як радник або консультант.

Щоб долучитися до команди, необхідно подати заявку через онлайн-платформу: вказати ім’я, контактну електронну адресу, посилання на CV та коротко описати свій досвід і мотивацію працювати над змінами в оборонному секторі.

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