Міноборони посилює команду: відкриті вакансії для військових та цивільних фахівців
Міністерство оборони України посилює команду фахівців для реалізації візії від президента –– побудувати систему, здатну зупинити ворога в небі, стримати його просування на землі, посилити асиметричні та кіберудари по російській економіці. Уже відкриті вакансії за різними напрямами.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Для реалізації цієї візії Міністерство оборони проходить трансформацію. Уже створено нову організаційну структуру Міністерства — адаптовану під ці завдання та побудовану з урахуванням найкращих стандартів НАТО", - наголосив Федоров.
За його словами, у Міноборони змінюють підходи до управління, перебудовують процеси та формують команду, яка працює на результат. Мета — не просто бути закупівельниками чи policymakers, а реально відповідати за те, куди рухається система оборони у війні.
Більше про вакансії
"Ми шукаємо людей із досвідом, рішучістю та готовністю працювати на результат – у державному секторі, військових структурах або як незалежні експерти. Йдеться не про заповнення посад, а про залучення людей, здатних змінювати систему та впроваджувати нові підходи до управління обороною. Щоб зробити систему управління обороною швидшою та ефективнішою, уже почали процес переходу Міністерства на OKR, впроваджуємо data-driven менеджмент і переводимо управління проєктами на JIRA", - повідомив Федоров.
Міноборони України запрошує фахівців долучитися до роботи за кількома стратегічними напрямами:
Технології та інновації: розвиток рішень у сферах штучного інтелекту, безпілотних систем, data science та програмної інженерії.
Оборонна економіка: фінанси, оборонні закупівлі, інвестиції, а також формування санкційної політики.
Аналітика і стратегія: аналіз даних, стратегічне планування та військова аналітика.
Управління системами: реалізація реформ, операційний менеджмент та розвиток сучасних управлінських практик у сфері оборони.
Інформаційно-когнітивний домен: протидія російській пропаганді та інформаційним операціям, зокрема на території країни-агресора.
Долучитися можна у різних форматах:
- робота у штаті Міністерства оборони;
- служба у військових структурах;
- як зовнішній експерт;
- як член наглядової ради;
- як радник або консультант.
Щоб долучитися до команди, необхідно подати заявку через онлайн-платформу: вказати ім’я, контактну електронну адресу, посилання на CV та коротко описати свій досвід і мотивацію працювати над змінами в оборонному секторі.
Будь ласка, зачекайте...
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