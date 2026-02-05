Уряд затвердив оновлений склад заступників у Міноборони
Сьогодні, 5 лютого, на засіданні Уряду призначено оновлений склад заступників у Міністерстві оборони.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Нові призначення
- Олексія Вискуба призначено першим заступником Міністра оборони України.
Він працював першим заступником Міністра цифрової трансформації з 2019 року. Відповідав за розвиток "Дії" та державних сервісів, реінжиніринг процесів, спрощення бюрократії. З початку повномасштабного вторгнення був активно залучений у технологічну війну та розвиток усіх військових проєктів Мінцифри. Займався впровадженням проєктів "Армія дронів", "єБали", "Лінія дронів", дроново-штурмові полки, побудова ешелонів БпЛА-екіпажів, розвиток "малої" ППО.
Зазначається, що у команді Міноборони він продовжить відповідати за розвиток ключових проєктів для досягнення цілей війни.
- Генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка призначено заступником Міністра оборони України.
Він має великий практичний досвід у військовому управлінні, логістиці та плануванні. Був першим заступником Міністра оборони. Працював радником командувача Сил логістики ЗСУ, керував головним управлінням логістики та має десятиліття практичної роботи в системі оборони. Його участь важлива для зміцнення тилових процесів і забезпечення фронту ефективними рішеннями.
- Сергій Боєв став заступником Міністра оборони України з питань євроінтеграції.
Має міжнародний досвід в економіці, стратегії та розвитку партнерств, працював у провідних консалтингових компаніях, займався питаннями залучення партнерів в український ОПК. Приєднався до команди Міноборони у 2024 році та очолював напрям взаємодії з міжнародними партнерами. Сьогодні його експертиза важлива для побудови ефективних і довгострокових відносин з ЄС, НАТО та іншими державами, а також залучення безпекової допомоги й фінансування.
У команді залишаються...
Також повідомляється, що в команді залишаються:
- заступник Міністра генерал-лейтенант Євген Мойсюк, відповідальний за генерацію військ та соціальне забезпечення,
- підполковник Юрій Мироненко, відповідальний за розвиток інновацій для фронту,
- Оксана Ферчук, яка очолює напрям цифровізації і цифрової трансформації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль