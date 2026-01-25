Сергій Бескрестнов (Флеш) став радником Міноборони з технологічних напрямів оборони

Новопризначений міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що фахівець із радіотехнологій, військовий Сергій Бескрестнов (Флеш) приєднався до команди радників Міноборони.

Про це Федоров повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Сергій (Флеш) Бескрестнов - мій радник з технологічних напрямів оборони. Він один із найсильніших практичних експертів у сфері дронів, РЕБу та аналізу рішень противника. З початку повномасштабного вторгнення Флеш працює безпосередньо на фронті та проводить навчання для військових у найгарячіших точках", - зазначив міністр.

Федоров наголосив, що у сучасній технологічній війні важливо розуміти напрям розвитку інновацій, передбачати плани росіян та створювати продукти, які здатні переламати хід подій на полі бою. Тому Міноборони посилює цей напрям людьми, які вже показали реальну спроможність виконувати ці завдання.

Завдання Бескрестнова

Експертиза Флеша - радіозв’язок, системи РЕБ і розвідка. Саме він першим розповів про використання росіянами FPV-дронів з машинним зором і реактивних шахедів. Зараз його основний фокус — системні рішення проти ударних та розвідувальних БпЛА росіян.

"Треба зменшити ефективність ворожих атак і захистити наших людей. Розвиток РЕБ критично важливий - у війні виграє той, хто швидше адаптується", - наголосив міністр оборони.

Паралельно Флеш працюватиме й над іншими технологічними напрямами оборони:

Робота з трофейною технікою ворога.

Аналіз, логістика, вивчення рішень противника й перетворення цього досвіду на нашу перевагу. Експертна оцінка нових військових розробок.

Потрібні не "ідеї на папері", а рішення, які реально працюють у бою вже зараз.

"Сьогодні війна — це математика, технології та швидкість ухвалення рішень. Ми маємо не просто реагувати, а будувати систему, яка постійно навчається й стає сильнішою. Саме для цього ми посилюємо команду новими лідерами. Рухаємося системно, швидко та працюємо на результат", - додав Федоров.