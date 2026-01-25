Сергій Бескрестнов (Флеш) став радником Міноборони з технологічних напрямів оборони
Новопризначений міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що фахівець із радіотехнологій, військовий Сергій Бескрестнов (Флеш) приєднався до команди радників Міноборони.
Про це Федоров повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Сергій (Флеш) Бескрестнов - мій радник з технологічних напрямів оборони. Він один із найсильніших практичних експертів у сфері дронів, РЕБу та аналізу рішень противника. З початку повномасштабного вторгнення Флеш працює безпосередньо на фронті та проводить навчання для військових у найгарячіших точках", - зазначив міністр.
Федоров наголосив, що у сучасній технологічній війні важливо розуміти напрям розвитку інновацій, передбачати плани росіян та створювати продукти, які здатні переламати хід подій на полі бою. Тому Міноборони посилює цей напрям людьми, які вже показали реальну спроможність виконувати ці завдання.
Завдання Бескрестнова
Експертиза Флеша - радіозв’язок, системи РЕБ і розвідка. Саме він першим розповів про використання росіянами FPV-дронів з машинним зором і реактивних шахедів. Зараз його основний фокус — системні рішення проти ударних та розвідувальних БпЛА росіян.
"Треба зменшити ефективність ворожих атак і захистити наших людей. Розвиток РЕБ критично важливий - у війні виграє той, хто швидше адаптується", - наголосив міністр оборони.
Паралельно Флеш працюватиме й над іншими технологічними напрямами оборони:
- Робота з трофейною технікою ворога.
Аналіз, логістика, вивчення рішень противника й перетворення цього досвіду на нашу перевагу.
- Експертна оцінка нових військових розробок.
Потрібні не "ідеї на папері", а рішення, які реально працюють у бою вже зараз.
"Сьогодні війна — це математика, технології та швидкість ухвалення рішень. Ми маємо не просто реагувати, а будувати систему, яка постійно навчається й стає сильнішою. Саме для цього ми посилюємо команду новими лідерами. Рухаємося системно, швидко та працюємо на результат", - додав Федоров.
Сподіваюсь, з Флешем так само буде.
Бо він грамотний, на своєму місці.
Дронів на оптиці у русні більше, ніж досвідчених пілотів.
Кожен день ,яку статтю не читаєш влізе падло і все обсирає
Ви його хоч раз бачили з вскукареками про мобілізацію? Ніколи. От на кого, на кого, а на Мадяра чи Флеша слова кривого не можна сказати. Всі перемазались в корупції чи розтраті донатів на шикарні автівки, крім цих хлопців. Хлопці просто працюють, і все.
А що до Мадяра і Флеша - ще подивимось на них в період виборів)))
Це рішення запізнилось майже на 4 роки .
В принципі, досягнення Федорова - значуще: створив незламну ДІЮ, яку зламали московити. Можу припустити, що Федоров готовий підставити "цифрове" плече на цифрових виборах Зеленському, тому і став міністром МОУ з відповідним доступом до бюджету оборонки.
І багато різних інших досягнень
Вчора вранці противник завдав удару Шахедами по вертольотах у районі Кропивницького.
На зображенні бачимо автозахоплення цілі та ручне наведення за зображенням. Але поблизу не було жодних БПЛА для створення МЕШ радіомережі. Роблю висновок, що ми бачимо перше застосування Шахедів на Старлінці.
Ці Шахеди на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили РЛС.
Чи чекав я цього? Так. Чи попереджав? Так. Чи хтось мене слухав? Ні.
Це всі виклики, з якими нашій команді доведеться працювати. І працювати ми будемо на випередження.