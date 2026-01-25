Сергей Бескрестнов (Флеш) стал советником Минобороны по технологическим направлениям обороны
Новоназначенный министр обороны Михаил Федоров сообщил, что специалист по радиотехнологиям, военный Сергей Бескрестнов (Флеш)присоединился к команде советников Минобороны.
Об этом Федоров сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Сергей (Флеш) Бескрестнов - мой советник по технологическим направлениям обороны. Он один из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБ и анализа решений противника. С начала полномасштабного вторжения Флеш работает непосредственно на фронте и проводит обучение для военных в самых горячих точках", - отметил министр.
Федоров подчеркнул, что в современной технологической войне важно понимать направление развития инноваций, предвидеть планы россиян и создавать продукты, которые способны переломить ход событий на поле боя. Поэтому Минобороны усиливает это направление людьми, которые уже показали реальную способность выполнять эти задачи.
Задача Бескрестнова
Экспертиза Флеша — радиосвязь, системы РЭБ и разведка. Именно он первым рассказал об использовании россиянами FPV-дронов с машинным зрением и реактивных шахедов. Сейчас его основной фокус — системные решения против ударных и разведывательных БПЛА россиян.
"Нужно уменьшить эффективность вражеских атак и защитить наших людей. Развитие РЭБ критически важно — в войне выигрывает тот, кто быстрее адаптируется", — подчеркнул министр обороны.
Параллельно Флеш будет работать и над другими технологическими направлениями обороны:
- Работа с трофейной техникой врага.
Анализ, логистика, изучение решений противника и преобразование этого опыта в наше преимущество.
- Экспертная оценка новых военных разработок.
Нужны не "идеи на бумаге", а решения, которые реально работают в бою уже сейчас.
"Сегодня война — это математика, технологии и скорость принятия решений. Мы должны не просто реагировать, а строить систему, которая постоянно учится и становится сильнее. Именно для этого мы усиливаем команду новыми лидерами. Двигаемся системно, быстро и работаем на результат", - добавил Федоров.
Сподіваюсь, з Флешем так само буде.
Бо він грамотний, на своєму місці.
Дронів на оптиці у русні більше, ніж досвідчених пілотів.
Кожен день ,яку статтю не читаєш влізе падло і все обсирає
Ви його хоч раз бачили з вскукареками про мобілізацію? Ніколи. От на кого, на кого, а на Мадяра чи Флеша слова кривого не можна сказати. Всі перемазались в корупції чи розтраті донатів на шикарні автівки, крім цих хлопців. Хлопці просто працюють, і все.
А що до Мадяра і Флеша - ще подивимось на них в період виборів)))
Це рішення запізнилось майже на 4 роки .
В принципі, досягнення Федорова - значуще: створив незламну ДІЮ, яку зламали московити. Можу припустити, що Федоров готовий підставити "цифрове" плече на цифрових виборах Зеленському, тому і став міністром МОУ з відповідним доступом до бюджету оборонки.
І багато різних інших досягнень
Вчора вранці противник завдав удару Шахедами по вертольотах у районі Кропивницького.
На зображенні бачимо автозахоплення цілі та ручне наведення за зображенням. Але поблизу не було жодних БПЛА для створення МЕШ радіомережі. Роблю висновок, що ми бачимо перше застосування Шахедів на Старлінці.
Ці Шахеди на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили РЛС.
Чи чекав я цього? Так. Чи попереджав? Так. Чи хтось мене слухав? Ні.
Це всі виклики, з якими нашій команді доведеться працювати. І працювати ми будемо на випередження.