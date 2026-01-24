Федоров назначил Валерию Ионан советником по международным проектам
Министр обороны Михаил Федоров назначил Валерию Ионан советником по международным проектам.
Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о Валерии Ионан
"Валерия Ионан более 6 лет работала в команде Минцифры и возглавляла ключевые национальные проекты, направления региональной цифровизации и евроинтеграции", - рассказал Федоров.
По словам министра, она координировала международную коммуникацию с такими мировыми технологическими компаниями, как Google, Cisco, Microsoft, Palantir, IBM, международными организациями и правительствами по всему миру.
Она также участвовала в координации Таллиннского механизма — международной инициативы, которая уже выделила 241,7 млн евро на киберустойчивость Украины.
"Валерия Ионан продолжает работать на международном уровне с правительствами и компаниями над проектированием и масштабированием технологически ориентированных государственно-частных партнерств. Поэтому ее опыт усилит нашу работу", - добавил Федоров.
Что предшествовало
- Напомним, что накануне новоназначенный министр обороны Михаил Федоров заявил, что волонтер и активист Сергей Стерненко стал его советником по вопросам повышения использования беспилотников на фронте.
В мене все... " Нова українка "
Розумна, але всю кар'єру побудувала на продажі повітря.
А порядна людина поряд з Федоровим чи з будь-ким з ЗЄ-команди посерити не присіла б.
Грає на декількох музикальних інструментах.
Всюди дуже добре вчилася, вигравала олімпіади та конкурси.
Але. Маркетинг, реклама, консалтинг, менеджмент...
Але використовував інтелект на побудову феноменальних схем для збагачення..