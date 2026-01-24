Министр обороны Михаил Федоров назначил Валерию Ионан советником по международным проектам.

Что известно о Валерии Ионан

"Валерия Ионан более 6 лет работала в команде Минцифры и возглавляла ключевые национальные проекты, направления региональной цифровизации и евроинтеграции", - рассказал Федоров.

По словам министра, она координировала международную коммуникацию с такими мировыми технологическими компаниями, как Google, Cisco, Microsoft, Palantir, IBM, международными организациями и правительствами по всему миру.

Она также участвовала в координации Таллиннского механизма — международной инициативы, которая уже выделила 241,7 млн евро на киберустойчивость Украины.

"Валерия Ионан продолжает работать на международном уровне с правительствами и компаниями над проектированием и масштабированием технологически ориентированных государственно-частных партнерств. Поэтому ее опыт усилит нашу работу", - добавил Федоров.

Что предшествовало

Напомним, что накануне новоназначенный министр обороны Михаил Федоров заявил, что волонтер и активист Сергей Стерненко стал его советником по вопросам повышения использования беспилотников на фронте.

