Федоров призначив Валерію Іонан радницею з міжнародних проєктів

Валерія Іонан призначена радницею Михайла Федорова

Міністр оборони Михайло Федоров призначив Валерію Іонан радницею з міжнародних проєктів.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про Валерію Іонан

"Валерія Іонан понад 6 років працювала в команді Мінцифри й очолювала ключові національні проєкти, напрями регіональної цифровізації та євроінтеграції", - розповів Федоров.

За словами міністра, вона координувала міжнародну комунікацію з такими світовими технологічними компаніями, як Google, Cisco, Microsoft, Palantir, IBM, міжнародними організаціями та урядами по всьому світу.

Вона також долучалася до координації Талліннського механізму — міжнародної ініціативи, яка вже виділила 241,7 млн євро на кіберстійкість України.

"Валерія Іонан продовжує працювати на міжнародному рівні з урядами та компаніями над проєктуванням і масштабуванням технологічно орієнтованих державно-приватних партнерств. Тож її досвід підсилить нашу роботу", - додав Федоров.

Читайте також: Рада призначила Федорова міністром оборони України

Що передувало

  • Нагадаємо, що напередодні новопризначений міністр оборони Михайло Федоров заявив, що волонтер та активіст Сергій Стерненко став його радником з питань підвищення використання безпілотників на фронті.

Читайте також: Стерненко став радником Міноборони щодо використання БпЛА на фронті

Топ коментарі
Поцікавтеся її біографією.
Розумна, але всю кар'єру побудувала на продажі повітря.
24.01.2026 02:32 Відповісти
Інтелект зовсім не дорівнює порядності.
А порядна людина поряд з Федоровим чи з будь-ким з ЗЄ-команди посерити не присіла б.
24.01.2026 03:22 Відповісти
Якщо зелену плісняву не випалювати, вона почне розмножуватися прямо у кабінетах.
24.01.2026 02:35 Відповісти
Прізвище Іонан має давнє коріння і походить від біблійного імені Іоанн (Іван), що в перекладі з давньоєврейської означає "Ягве (Бог).
В мене все... " Нова українка "
24.01.2026 02:04 Відповісти
Поцікавтеся її біографією.
Розумна, але всю кар'єру побудувала на продажі повітря.
24.01.2026 02:32 Відповісти
Хоч найрозумніша але в зеленій команді все гніє
24.01.2026 03:08 Відповісти
Інтелект зовсім не дорівнює порядності.
А порядна людина поряд з Федоровим чи з будь-ким з ЗЄ-команди посерити не присіла б.
24.01.2026 03:22 Відповісти
не корабельна сосна, тобто?)
24.01.2026 04:45 Відповісти
Ну ще не "корабельная", але вже "лодочная"...
24.01.2026 06:09 Відповісти
Розмовляє іспанською та англійською.
Грає на декількох музикальних інструментах.
Всюди дуже добре вчилася, вигравала олімпіади та конкурси.

Але. Маркетинг, реклама, консалтинг, менеджмент...
24.01.2026 11:50 Відповісти
Ну тат Борухєс Бєрєзовскій теж був мудрим матиматиком, неніальним комбінатором ...
Але використовував інтелект на побудову феноменальних схем для збагачення..
24.01.2026 13:28 Відповісти
Прямо якийсь зелений кібуц.
24.01.2026 11:27 Відповісти
Скорее от Иона, пророк Иона,
24.01.2026 12:02 Відповісти
Якщо зелену плісняву не випалювати, вона почне розмножуватися прямо у кабінетах.
24.01.2026 02:35 Відповісти
Новий ''зелений'' ефективний ''менеддер'' проводить експеримент над ЗСУ. Агов, плем'я 73%, ви думаєте, що армія витримає ваші експерименти, що вона немає кінця і краю? Один, таран, будував муляжі ракет, а оборонні гроші закатував в асфальт. Другий, резніков, практикував красти бюджет ЗСУ через яйця. Третій, умеров торгував повітрям, завищуючи ціни. А що цей? Торгує обіцянками, а війна то продовжується?
24.01.2026 02:58 Відповісти
Він "по кріптє"...
24.01.2026 06:10 Відповісти
Як допустити, що вона людина розумна, то як мінімум без совісті (тобто без душі). Інакше співпраця із зе-бандою була б фізіологічно не сумісна. Птахи не живуть під водою.
24.01.2026 03:06 Відповісти
24.01.2026 05:23 Відповісти
робоча форма
24.01.2026 06:36 Відповісти
Погляд як у хворої собаки.
24.01.2026 07:47 Відповісти
Це вона на кастингу у дуже відомого (в певних кругах) продюсера 😘😘😘❓❓❓
24.01.2026 08:29 Відповісти
робоча сосна. і зразу дам відповіть. Так. у мене б на неї встав
25.01.2026 07:12 Відповісти
норм мілфа такто. з татхзами. таку ***** одне задоволення
25.01.2026 07:34 Відповісти
А ми колись сміялися (в 2014), що в ОРДЛО, таку "міністеркінею" поставили.
24.01.2026 09:17 Відповісти
У владних Зекабінетах коханок більше аніж професіоналів. Ось уж точно бордель на фундаменті з "робочих сосен".
24.01.2026 06:53 Відповісти
Тут мова не конкретно за цю даму, дай Боже їй здоров'я, просто в ''зеленій команді'' так все побудовано. Подивіться хоча би на відносини галущенка і міністра енергетики. Таких прикладів десятки і це не припущення - це факти.
24.01.2026 07:59 Відповісти
Советниц много не бывает, это понятно.
24.01.2026 08:01 Відповісти
Може не буде на авто ганяти та стовби лякати....і то гарно.
24.01.2026 08:13 Відповісти
Интересно, Хфедоров уже установил "буржуйку" у себя в кабинете. В 1990+ у министра обороны Грузии в кабинете "буржуйка" стояла.
24.01.2026 08:30 Відповісти
Цікаво,підвищення використання безпілотників на фронті-це як? І що може порадити непокараний вбивця з цього питання,?
24.01.2026 09:58 Відповісти
БОлгарську мо потрібно було призначити ,проффесіоналку??, та подала у відставку в Софії на фоні скандалу
24.01.2026 10:23 Відповісти
Координация,коммуникация,маштабування,цифровизация,организация,пректування;так чем она занималась,кроме болтовни и демагогии?
24.01.2026 11:36 Відповісти
 
 