Федоров призначив Валерію Іонан радницею з міжнародних проєктів
Міністр оборони Михайло Федоров призначив Валерію Іонан радницею з міжнародних проєктів.
Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про Валерію Іонан
"Валерія Іонан понад 6 років працювала в команді Мінцифри й очолювала ключові національні проєкти, напрями регіональної цифровізації та євроінтеграції", - розповів Федоров.
За словами міністра, вона координувала міжнародну комунікацію з такими світовими технологічними компаніями, як Google, Cisco, Microsoft, Palantir, IBM, міжнародними організаціями та урядами по всьому світу.
Вона також долучалася до координації Талліннського механізму — міжнародної ініціативи, яка вже виділила 241,7 млн євро на кіберстійкість України.
"Валерія Іонан продовжує працювати на міжнародному рівні з урядами та компаніями над проєктуванням і масштабуванням технологічно орієнтованих державно-приватних партнерств. Тож її досвід підсилить нашу роботу", - додав Федоров.
Що передувало
- Нагадаємо, що напередодні новопризначений міністр оборони Михайло Федоров заявив, що волонтер та активіст Сергій Стерненко став його радником з питань підвищення використання безпілотників на фронті.
