Новости Назначения в Минобороны
Правительство утвердило обновленный состав заместителей в Минобороны

Сегодня, 5 февраля, на заседании правительства был назначен обновленный состав заместителей в Министерстве обороны.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Новые назначения

  • Алексей Выскуб назначен первым заместителем Министра обороны Украины.

Он работал первым заместителем министра цифровой трансформации с 2019 года. Отвечал за развитие "Дії" и государственных сервисов, реинжиниринг процессов, упрощение бюрократии. С начала полномасштабного вторжения был активно вовлечен в технологическую войну и развитие всех военных проектов Минцифры. Занимался внедрением проектов "Армия дронов", "Е-балы", "Линия дронов", дроново-штурмовые полки, построение эшелонов БПЛА-экипажей, развитие "малой" ПВО.

Отмечается, что в команде Минобороны он продолжит отвечать за развитие ключевых проектов для достижения целей войны.

  • Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк назначен заместителем министра обороны Украины.

Он имеет большой практический опыт в военном управлении, логистике и планировании. Был первым заместителем Министра обороны. Работал советником командующего Силами логистики ВСУ, руководил главным управлением логистики и имеет десятилетия практической работы в системе обороны. Его участие важно для укрепления тыловых процессов и обеспечения фронта эффективными решениями.

  • Сергей Боев стал заместителем министра обороны Украины по вопросам евроинтеграции.

Имеет международный опыт в экономике, стратегии и развитии партнерств, работал в ведущих консалтинговых компаниях, занимался вопросами привлечения партнеров в украинский ОПК. Присоединился к команде Минобороны в 2024 году и возглавлял направление взаимодействия с международными партнерами. Сегодня его экспертиза важна для построения эффективных и долгосрочных отношений с ЕС, НАТО и другими государствами, а также привлечения помощи в сфере безопасности и финансирования.

Также сообщается, что в команде остаются:

  • заместитель министра генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, ответственный за генерацию войск и социальное обеспечение,
  • подполковник Юрий Мироненко, ответственный за развитие инноваций для фронта,
  • Оксана Ферчук, возглавляющая направление цифровизации и цифровой трансформации.

А скільки у заступників помічників? А скільки секретарів? А діловодів?
05.02.2026 19:18 Ответить
у лазні все у заступників перевірили?
05.02.2026 19:44 Ответить
А бюджет на це кодло який? А занафіга заступники з напрямків, по яким є цілі міністерства???
05.02.2026 19:47 Ответить
Нова команда ? під себе?
05.02.2026 19:50 Ответить
Одні відповідальні особи, яких скоро змінять на інших відповідних осіб, а хто працювати буде
05.02.2026 19:50 Ответить
Канешна остаются....а где ж им харчеваться?
05.02.2026 22:24 Ответить
 
 