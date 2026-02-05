Правительство утвердило обновленный состав заместителей в Минобороны

Сегодня, 5 февраля, на заседании правительства был назначен обновленный состав заместителей в Министерстве обороны.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новые назначения

Алексей Выскуб назначен первым заместителем Министра обороны Украины.

Он работал первым заместителем министра цифровой трансформации с 2019 года. Отвечал за развитие "Дії" и государственных сервисов, реинжиниринг процессов, упрощение бюрократии. С начала полномасштабного вторжения был активно вовлечен в технологическую войну и развитие всех военных проектов Минцифры. Занимался внедрением проектов "Армия дронов", "Е-балы", "Линия дронов", дроново-штурмовые полки, построение эшелонов БПЛА-экипажей, развитие "малой" ПВО.

Читайте также: Волонтер Чмут стал членом Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок, - Федоров

Отмечается, что в команде Минобороны он продолжит отвечать за развитие ключевых проектов для достижения целей войны.

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк назначен заместителем министра обороны Украины.

Он имеет большой практический опыт в военном управлении, логистике и планировании. Был первым заместителем Министра обороны. Работал советником командующего Силами логистики ВСУ, руководил главным управлением логистики и имеет десятилетия практической работы в системе обороны. Его участие важно для укрепления тыловых процессов и обеспечения фронта эффективными решениями.

Смотрите также: Сергей Бескрестов (Флеш) стал советником Минобороны по технологическим направлениям обороны. ФОТО

Сергей Боев стал заместителем министра обороны Украины по вопросам евроинтеграции.

Имеет международный опыт в экономике, стратегии и развитии партнерств, работал в ведущих консалтинговых компаниях, занимался вопросами привлечения партнеров в украинский ОПК. Присоединился к команде Минобороны в 2024 году и возглавлял направление взаимодействия с международными партнерами. Сегодня его экспертиза важна для построения эффективных и долгосрочных отношений с ЕС, НАТО и другими государствами, а также привлечения помощи в сфере безопасности и финансирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федоров назначил Валерию Ионан советником по международным проектам

В команде остаются...

Также сообщается, что в команде остаются:

заместитель министра генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, ответственный за генерацию войск и социальное обеспечение,

подполковник Юрий Мироненко, ответственный за развитие инноваций для фронта,

Оксана Ферчук, возглавляющая направление цифровизации и цифровой трансформации.

Читайте также: Стерненко стал советником Минобороны по использованию БПЛА на фронте