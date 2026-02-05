Правительство утвердило обновленный состав заместителей в Минобороны
Сегодня, 5 февраля, на заседании правительства был назначен обновленный состав заместителей в Министерстве обороны.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Новые назначения
- Алексей Выскуб назначен первым заместителем Министра обороны Украины.
Он работал первым заместителем министра цифровой трансформации с 2019 года. Отвечал за развитие "Дії" и государственных сервисов, реинжиниринг процессов, упрощение бюрократии. С начала полномасштабного вторжения был активно вовлечен в технологическую войну и развитие всех военных проектов Минцифры. Занимался внедрением проектов "Армия дронов", "Е-балы", "Линия дронов", дроново-штурмовые полки, построение эшелонов БПЛА-экипажей, развитие "малой" ПВО.
Отмечается, что в команде Минобороны он продолжит отвечать за развитие ключевых проектов для достижения целей войны.
- Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк назначен заместителем министра обороны Украины.
Он имеет большой практический опыт в военном управлении, логистике и планировании. Был первым заместителем Министра обороны. Работал советником командующего Силами логистики ВСУ, руководил главным управлением логистики и имеет десятилетия практической работы в системе обороны. Его участие важно для укрепления тыловых процессов и обеспечения фронта эффективными решениями.
- Сергей Боев стал заместителем министра обороны Украины по вопросам евроинтеграции.
Имеет международный опыт в экономике, стратегии и развитии партнерств, работал в ведущих консалтинговых компаниях, занимался вопросами привлечения партнеров в украинский ОПК. Присоединился к команде Минобороны в 2024 году и возглавлял направление взаимодействия с международными партнерами. Сегодня его экспертиза важна для построения эффективных и долгосрочных отношений с ЕС, НАТО и другими государствами, а также привлечения помощи в сфере безопасности и финансирования.
В команде остаются...
Также сообщается, что в команде остаются:
- заместитель министра генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, ответственный за генерацию войск и социальное обеспечение,
- подполковник Юрий Мироненко, ответственный за развитие инноваций для фронта,
- Оксана Ферчук, возглавляющая направление цифровизации и цифровой трансформации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль