Минобороны укрепляет команду: открыты вакансии для военных и гражданских специалистов
Министерство обороны Украины укрепляет команду специалистов для реализации концепции президента — построить систему, способную остановить врага в воздухе, сдержать его продвижение на земле, усилить асимметрические и кибератаки на российскую экономику. Уже открыты вакансии по различным направлениям.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Для реализации этой концепции Министерство обороны проходит трансформацию. Уже создана новая организационная структура министерства — адаптированная под эти задачи и построенная с учетом лучших стандартов НАТО", — подчеркнул Федоров.
По его словам, в Минобороны меняют подходы к управлению, перестраивают процессы и формируют команду, которая работает на результат. Цель — не просто быть закупщиками или policymakers, а реально отвечать за то, куда движется система обороны в войне.
"Мы ищем людей с опытом, решимостью и готовностью работать на результат – в государственном секторе, военных структурах или в качестве независимых экспертов. Речь идет не о заполнении должностей, а о привлечении людей, способных менять систему и внедрять новые подходы к управлению обороной. Чтобы сделать систему управления обороной быстрее и эффективнее, уже начали процесс перехода Министерства на OKR, внедряем data-driven менеджмент и переводим управление проектами на JIRA", — сообщил Федоров.
Минобороны Украины приглашает специалистов присоединиться к работе по нескольким стратегическим направлениям:
Технологии и инновации: развитие решений в сферах искусственного интеллекта, беспилотных систем, data science и программной инженерии.
Оборонная экономика: финансы, оборонные закупки, инвестиции, а также формирование санкционной политики.
Аналитика и стратегия: анализ данных, стратегическое планирование и военная аналитика.
Управление системами: реализация реформ, операционный менеджмент и развитие современных управленческих практик в сфере обороны.
Информационно-когнитивный домен: противодействие российской пропаганде и информационным операциям, в частности на территории страны-агрессора.
Присоединиться можно в различных форматах:
- работа в штате Министерства обороны;
- служба в военных структурах;
- в качестве внешнего эксперта;
- в качестве члена наблюдательного совета;
- в качестве советника или консультанта.
Чтобы присоединиться к команде, необходимо подать заявку через онлайн-платформу: указать имя, контактный адрес электронной почты, ссылку на резюме и кратко описать свой опыт и мотивацию работать над изменениями в оборонном секторе.
