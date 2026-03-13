Минобороны укрепляет команду: открыты вакансии для военных и гражданских специалистов

Министерство обороны Украины укрепляет команду специалистов для реализации концепции президента — построить систему, способную остановить врага в воздухе, сдержать его продвижение на земле, усилить асимметрические и кибератаки на российскую экономику. Уже открыты вакансии по различным направлениям.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

"Для реализации этой концепции Министерство обороны проходит трансформацию. Уже создана новая организационная структура министерства — адаптированная под эти задачи и построенная с учетом лучших стандартов НАТО", — подчеркнул Федоров.

По его словам, в Минобороны меняют подходы к управлению, перестраивают процессы и формируют команду, которая работает на результат. Цель — не просто быть закупщиками или policymakers, а реально отвечать за то, куда движется система обороны в войне.

Подробнее о вакансиях

"Мы ищем людей с опытом, решимостью и готовностью работать на результат – в государственном секторе, военных структурах или в качестве независимых экспертов. Речь идет не о заполнении должностей, а о привлечении людей, способных менять систему и внедрять новые подходы к управлению обороной. Чтобы сделать систему управления обороной быстрее и эффективнее, уже начали процесс перехода Министерства на OKR, внедряем data-driven менеджмент и переводим управление проектами на JIRA", — сообщил Федоров.

Минобороны Украины приглашает специалистов присоединиться к работе по нескольким стратегическим направлениям:

Технологии и инновации: развитие решений в сферах искусственного интеллекта, беспилотных систем, data science и программной инженерии.

Оборонная экономика: финансы, оборонные закупки, инвестиции, а также формирование санкционной политики.

Аналитика и стратегия: анализ данных, стратегическое планирование и военная аналитика.

Управление системами: реализация реформ, операционный менеджмент и развитие современных управленческих практик в сфере обороны.

Информационно-когнитивный домен: противодействие российской пропаганде и информационным операциям, в частности на территории страны-агрессора.

Присоединиться можно в различных форматах:

  • работа в штате Министерства обороны;
  • служба в военных структурах;
  • в качестве внешнего эксперта;
  • в качестве члена наблюдательного совета;
  • в качестве советника или консультанта.

Чтобы присоединиться к команде, необходимо подать заявку через онлайн-платформу: указать имя, контактный адрес электронной почты, ссылку на резюме и кратко описать свой опыт и мотивацию работать над изменениями в оборонном секторе.

А той все замість ремонту фасад підмальовує
13.03.2026 17:49 Ответить
"Інформаційно-когнітивний домен" - в цьому напрямку вже легіон форумчанів волонтерить, на патріотичних добровільних засадах. Це ж краще, ніж лопато-автоматний домен.
13.03.2026 17:52 Ответить
Трансформація під квартал95. Оце будемо ржати по приколу, до усрачки!
Даєш квартал95 в кожну хату!
13.03.2026 17:53 Ответить
"Видений от президента" и так много.
13.03.2026 17:55 Ответить
Агов, місцеві воїни і військові аналітики, з'явився шанс змінити потужний диван на щось справді корисне!!!
13.03.2026 18:00 Ответить
Забродський,кривонос,марченко-вишибли в запас а штат знову по оголошенню на стовпах набирають.Прям як кулеба набір послів в фб оголошував.Чим закінчилося нагадаєш?
13.03.2026 18:10 Ответить
не побачив вакансій стосовно створення ЯЗ та хімзброї, тому продовжу сидіти на форумі
13.03.2026 18:12 Ответить
Мене в командири командувати не візьмуть. Там квартальних вистачає.
13.03.2026 18:12 Ответить
Або ще нагадаю як Дейнегу замісником міноборони призначили.Дейнега заявив що для висновків роботи мініст йому потрібно 6-7 місяців,а через 2 місяці рєзнікова зняли і відповідно і дейнегу звільнили.Ось і вся казочка
13.03.2026 18:13 Ответить
Зебіл відправив фахівців арабів захищать а ці придурошні шукають таких же... Ідіотизм зеленої мразоти
13.03.2026 18:08 Ответить
Посилює бусифікацію ви хотіли написати?
13.03.2026 18:12 Ответить
Це треба було робити три роки тому мінімум, пізно всралися, припарки вже до одного місця.
13.03.2026 18:14 Ответить
Про фахівців з " бойових комарів" забули. Досить асиметричний напрямок.
13.03.2026 18:54 Ответить
OKR, data-driven, jira, policymakers..... Вот тут он с кем разговаривал, это кто такие? Его родственники?
13.03.2026 19:26 Ответить
 
 