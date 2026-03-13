Минобороны укрепляет команду: открыты вакансии для военных и гражданских специалистов

Министерство обороны Украины укрепляет команду специалистов для реализации концепции президента — построить систему, способную остановить врага в воздухе, сдержать его продвижение на земле, усилить асимметрические и кибератаки на российскую экономику. Уже открыты вакансии по различным направлениям.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"Для реализации этой концепции Министерство обороны проходит трансформацию. Уже создана новая организационная структура министерства — адаптированная под эти задачи и построенная с учетом лучших стандартов НАТО", — подчеркнул Федоров.

По его словам, в Минобороны меняют подходы к управлению, перестраивают процессы и формируют команду, которая работает на результат. Цель — не просто быть закупщиками или policymakers, а реально отвечать за то, куда движется система обороны в войне.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Антидроновая защита дорог: 42 км маршрута оборудовано в Днепропетровской области, — Федоров. ВИДЕО

Подробнее о вакансиях

"Мы ищем людей с опытом, решимостью и готовностью работать на результат – в государственном секторе, военных структурах или в качестве независимых экспертов. Речь идет не о заполнении должностей, а о привлечении людей, способных менять систему и внедрять новые подходы к управлению обороной. Чтобы сделать систему управления обороной быстрее и эффективнее, уже начали процесс перехода Министерства на OKR, внедряем data-driven менеджмент и переводим управление проектами на JIRA", — сообщил Федоров.

Минобороны Украины приглашает специалистов присоединиться к работе по нескольким стратегическим направлениям:

Технологии и инновации: развитие решений в сферах искусственного интеллекта, беспилотных систем, data science и программной инженерии.

Оборонная экономика: финансы, оборонные закупки, инвестиции, а также формирование санкционной политики.

Аналитика и стратегия: анализ данных, стратегическое планирование и военная аналитика.

Управление системами: реализация реформ, операционный менеджмент и развитие современных управленческих практик в сфере обороны.

Информационно-когнитивный домен: противодействие российской пропаганде и информационным операциям, в частности на территории страны-агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меняем подход к закупкам дронов — потребность будет формироваться автоматически на основе данных с фронта, — Федоров

Присоединиться можно в различных форматах:

работа в штате Министерства обороны;

служба в военных структурах;

в качестве внешнего эксперта;

в качестве члена наблюдательного совета;

в качестве советника или консультанта.

Чтобы присоединиться к команде, необходимо подать заявку через онлайн-платформу: указать имя, контактный адрес электронной почты, ссылку на резюме и кратко описать свой опыт и мотивацию работать над изменениями в оборонном секторе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство утвердило обновленный состав заместителей в Минобороны