УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8486 відвідувачів онлайн
Новини Військова підготовка студентів Військова підготовка медиків
931 20

Військові кафедри відкриють у всіх медичних вишах України, - Верещук

Військові кафедри з’являться у всіх медичних вишах України

В Україні планують запровадити військову підготовку офіцерів запасу у всіх медичних вишах. Нові правила почнуть діяти вже з наступного навчального року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За її словами, відповідне рішення обговорили під час міжвідомчої наради за участю представників Офісу президента та МОЗ.

Що зміниться

Військові кафедри працюватимуть у всіх закладах вищої медичної освіти незалежно від форми власності.

Також до програми підготовки офіцерів запасу медичної служби інтегрують курс "Основи національного спротиву".

У владі пояснюють, що рішення пов’язане з потребою посилити підготовку військових медиків в умовах війни.

Читайте: В Україні планують відновити обов’язкову військову підготовку для студентів-медиків

Що відомо

Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2026 року студенти медичних і фармацевтичних спеціальностей в Україні зобов’язані проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу.

Кабмін також змінив правила підготовки офіцерів запасу, збільшивши обсяг навчання та запровадивши нову дисципліну "Військова підготовка".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для студентів-медиків та фармацевтів підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою,- Свириденко

виш (559) медицина (2207) БЗВП (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
А верещучка ще не в буцигарні7 Бо так хотіла воду подати в крим і розміновувати перешийок.
показати весь коментар
15.05.2026 16:30 Відповісти
+9
А чому воно ще не там де дерьмак
показати весь коментар
15.05.2026 16:53 Відповісти
+5
Це та пи.да що літала на зеленій повітряній кулі.
показати весь коментар
15.05.2026 17:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А верещучка ще не в буцигарні7 Бо так хотіла воду подати в крим і розміновувати перешийок.
показати весь коментар
15.05.2026 16:30 Відповісти
Я коли навчався в університеті, то в нас теж була кафедра.
Щоб потрапити потрібно були 6000 доларів заплатити.
Ось так держава дбала про безпеку країни.
показати весь коментар
15.05.2026 16:32 Відповісти
Так треба більше офіцерів і головне треба управлінцями навчати тих хто хоче.
На військових управлінців треба вчити тільки після 1-2 контрактів армійських, найбільш здатних до управління, а те що навчається у військових вишах і кафедрах після школи непридатне до використання. Так було, є і буде.
показати весь коментар
15.05.2026 16:37 Відповісти
А чому воно ще не там де дерьмак
показати весь коментар
15.05.2026 16:53 Відповісти
це потрібно було робити ще в 2014 році! а то молодь у нас живе своїм життям !
показати весь коментар
15.05.2026 16:55 Відповісти
Давайте больше офицеров-пиджаков, бо за предыдущие десятилетия мало наделали. Все збс.
показати весь коментар
15.05.2026 17:05 Відповісти
А это не ради пиджаков. Причина чуть другая. Дело в том, что отправить врача в пехоту нельзя, а он без военки - рядовой. А с военной младший офицер. И что же делать с таким специалистом без звания?
показати весь коментар
15.05.2026 18:16 Відповісти
В ВСУ давно нет "рядовых", солдат- низшее звание(для справки).
показати весь коментар
15.05.2026 18:25 Відповісти
Я учился давно. Ну замените на "солдат". Смысл то не изменится.
показати весь коментар
15.05.2026 18:32 Відповісти
Є такі. На даний момент сидить поруч
показати весь коментар
15.05.2026 20:10 Відповісти
А это не ради пиджаков. Причина чуть другая. Дело в том, что отправить врача в пехоту нельзя, а он без военки - рядовой. А с военной младший офицер. И что же делать с таким специалистом без звания?
показати весь коментар
15.05.2026 18:16 Відповісти
Це та пи.да що літала на зеленій повітряній кулі.
показати весь коментар
15.05.2026 17:14 Відповісти
При чому, експертз розмінування, до медичних вузів?
показати весь коментар
15.05.2026 17:42 Відповісти
відкривашка всpaта повинна бути в цюпі.
показати весь коментар
15.05.2026 17:44 Відповісти
Я думал, ее уже давно ввели. Я когда учился, у нас военная кафедра была обязательной, а вот смысла я в ней так и не увидел. Чисто убить время. Учили какую-то муть. Спустя 5 лет военки в башке не осталось ничего интересного. Зато время убили эффективно. Надеюсь, за эти годы программу таки пересмотрели.
показати весь коментар
15.05.2026 18:12 Відповісти
Це теба було зробити ще вчора!
Після повномасштабного удару по Києву та Україні 13.05.2026 року, всі зрозуміли, пуйло готується до нового масштабного наступу та посилення ударів, а можливо й відкриття Півничного форонту з боку Білорусії на кордоні з Україною в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Рівненській областях.
Мабуть Україну незабаром очікують запеклі бої.
А тому, все не військове - геть, все для ЗСУ - ТАК!
показати весь коментар
15.05.2026 18:34 Відповісти
Оперативненько! вiйна ще i п'яти рокiв не йде, а вони вже планують офiцерiв навчати!
показати весь коментар
15.05.2026 19:55 Відповісти
А що, їх прибрали? Коли? У нас була ( 1977 - 1983 р.н., Дніпро ). Випускалися молодшими лейтенантами!
показати весь коментар
15.05.2026 20:46 Відповісти
 
 