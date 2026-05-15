Військові кафедри відкриють у всіх медичних вишах України, - Верещук
В Україні планують запровадити військову підготовку офіцерів запасу у всіх медичних вишах. Нові правила почнуть діяти вже з наступного навчального року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
За її словами, відповідне рішення обговорили під час міжвідомчої наради за участю представників Офісу президента та МОЗ.
Що зміниться
Військові кафедри працюватимуть у всіх закладах вищої медичної освіти незалежно від форми власності.
Також до програми підготовки офіцерів запасу медичної служби інтегрують курс "Основи національного спротиву".
У владі пояснюють, що рішення пов’язане з потребою посилити підготовку військових медиків в умовах війни.
Що відомо
Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2026 року студенти медичних і фармацевтичних спеціальностей в Україні зобов’язані проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу.
Кабмін також змінив правила підготовки офіцерів запасу, збільшивши обсяг навчання та запровадивши нову дисципліну "Військова підготовка".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щоб потрапити потрібно були 6000 доларів заплатити.
Ось так держава дбала про безпеку країни.
На військових управлінців треба вчити тільки після 1-2 контрактів армійських, найбільш здатних до управління, а те що навчається у військових вишах і кафедрах після школи непридатне до використання. Так було, є і буде.
Після повномасштабного удару по Києву та Україні 13.05.2026 року, всі зрозуміли, пуйло готується до нового масштабного наступу та посилення ударів, а можливо й відкриття Півничного форонту з боку Білорусії на кордоні з Україною в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Рівненській областях.
Мабуть Україну незабаром очікують запеклі бої.
А тому, все не військове - геть, все для ЗСУ - ТАК!