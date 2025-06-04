В Україні планують відновити обов’язкову військову підготовку для студентів-медиків

У Верховній Раді в першому читанні підтримали законопроєкт №12276, який відновлює обов’язкову військову підготовку для студентів-медиків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"За" проголосували 262 парламентарі.

Автори законопроєкту пропонують відновити військовий вишкіл для студентів медичних та фармацевтичних закладів вищої освіти. Обов’язкову підготовку проходитимуть ті здобувачі освіти, які придатні до військової служби та пройшли відбір. Очікується, що це допоможе посилити обороноздатність країни та зробити військову медицину "системною".

У пояснювальній записці законопроєкту йдеться, що в Україні працюють дев’ять вишів, які за державний кошт навчають студентів спеціальності "Медицина", але лише в чотирьох із них функціонують військові навчальні підрозділи. Крім того, військову підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби проводять на добровільних засадах і переважно за кошти фізичних осіб.

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"Законопроєкт розробили з метою забезпечення потреб держави у військово-медичних кадрах шляхом відновлення обов’язкової військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями", – пояснили автори документа.

Нагадаємо, з вересня 2025 року українські студенти будуть проходити базову загальну військову підготовку (БЗВП).