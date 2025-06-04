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Новини Військова підготовка медиків
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В Україні планують відновити обов’язкову військову підготовку для студентів-медиків

військова підготовка студентів медиків

У Верховній Раді в першому читанні підтримали законопроєкт №12276, який відновлює обов’язкову військову підготовку для студентів-медиків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"За" проголосували 262 парламентарі.

Автори законопроєкту пропонують відновити військовий вишкіл для студентів медичних та фармацевтичних закладів вищої освіти. Обов’язкову підготовку проходитимуть ті здобувачі освіти, які придатні до військової служби та пройшли відбір. Очікується, що це допоможе посилити обороноздатність країни та зробити військову медицину "системною".

У пояснювальній записці законопроєкту йдеться, що в Україні працюють дев’ять вишів, які за державний кошт навчають студентів спеціальності "Медицина", але лише в чотирьох із них функціонують військові навчальні підрозділи. Крім того, військову підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби проводять на добровільних засадах і переважно за кошти фізичних осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді зареєструють законопроєкт про нацспротив, підготовку проходитимуть і чоловіки, і жінки, - ОП

"Законопроєкт розробили з метою забезпечення потреб держави у військово-медичних кадрах шляхом відновлення обов’язкової військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями", – пояснили автори документа.

Нагадаємо, з вересня 2025 року українські студенти будуть проходити базову загальну військову підготовку (БЗВП).

Автор: 

законопроєкт (3621) оборона (4822) лікарі (1289) студенти (443)


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Для депутатських дітей та родичив вони нічого не хочуть відновити?
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04.06.2025 20:58 Відповісти
а хто її відмінив і коли?! 🤓👀
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04.06.2025 21:01 Відповісти
Ее отменили ещё в 2005-6 году, как обязательную и бесплатную. И, когда она стала платной и необязательной, на нее практически шло 25 процентов с потока. Я сужу по ХНМУ. Она была очень важна для тех, кто хотел поступать в военно-медицинскую академию, остальным - без надобности.
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04.06.2025 21:35 Відповісти
не зовсім так, а точніше зовсім не так.
Постановою КМУ від 26.07.2006 р. № 1025 «Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» у жовтні 2010 р. !!!!! були ліквідовані кафедри військової підготовки в усіх вищих медичних навчальних закладах, крім Запорізького, Тернопільського та Харківського державних медичних університетів.
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04.06.2025 22:00 Відповісти
Привіт майору Халтагарову )) Це хто в темі )
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04.06.2025 21:10 Відповісти
С утра - турнічок,
А вєчєром -коньячок.
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04.06.2025 21:19 Відповісти
Так наче БЗВП тепер обов'язкова для всіх чоловіків, кому 18-24 роки, не залежно від того, студент чи не студент, медичний чи техніний виш і т.д. Для чого окремий закон конкретно під студентів медиків? Чисто заради тих, хто після 24 поступив? Ну таких небагато, щоб окремий закон для них писати. Чи може це, щоб охватити жінок в мед вишах теж?
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04.06.2025 21:32 Відповісти
Ну тепер мало хто захоче вчитись на медика. Усі жити хочуть.
А постраждають прості люди. Хто їх буде лікувати, як медиків не буде?
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04.06.2025 22:17 Відповісти
 
 