В Украине планируют возобновить обязательную военную подготовку для студентов-медиков
В Верховной Раде в первом чтении поддержали законопроект №12276, который восстанавливает обязательную военную подготовку для студентов-медиков.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"За" проголосовали 262 парламентария.
Авторы законопроекта предлагают восстановить военную подготовку для студентов медицинских и фармацевтических высших учебных заведений. Обязательную подготовку будут проходить те соискатели образования, которые пригодны к военной службе и прошли отбор. Ожидается, что это поможет усилить обороноспособность страны и сделать военную медицину "системной".
В пояснительной записке законопроекта говорится, что в Украине работают девять вузов, которые за государственный счет обучают студентов специальности "Медицина", но только в четырех из них функционируют военные учебные подразделения. Кроме того, военная подготовка по программе офицеров запаса медицинской службы проводится на добровольных началах и преимущественно за средства физических лиц.
"Законопроект разработали с целью обеспечения потребностей государства в военно-медицинских кадрах путем восстановления обязательной военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы для соискателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям", - пояснили авторы документа.
Напомним, с сентября 2025 года украинские студенты будут проходить базовую общую военную подготовку (БОВП).
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Постановою КМУ від 26.07.2006 р. № 1025 «Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» у жовтні 2010 р. !!!!! були ліквідовані кафедри військової підготовки в усіх вищих медичних навчальних закладах, крім Запорізького, Тернопільського та Харківського державних медичних університетів.
А вєчєром -коньячок.
А постраждають прості люди. Хто їх буде лікувати, як медиків не буде?