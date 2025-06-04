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Новости Военная подготовка медиков
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В Украине планируют возобновить обязательную военную подготовку для студентов-медиков

военная подготовка студентов-медиков

В Верховной Раде в первом чтении поддержали законопроект №12276, который восстанавливает обязательную военную подготовку для студентов-медиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"За" проголосовали 262 парламентария.

Авторы законопроекта предлагают восстановить военную подготовку для студентов медицинских и фармацевтических высших учебных заведений. Обязательную подготовку будут проходить те соискатели образования, которые пригодны к военной службе и прошли отбор. Ожидается, что это поможет усилить обороноспособность страны и сделать военную медицину "системной".

В пояснительной записке законопроекта говорится, что в Украине работают девять вузов, которые за государственный счет обучают студентов специальности "Медицина", но только в четырех из них функционируют военные учебные подразделения. Кроме того, военная подготовка по программе офицеров запаса медицинской службы проводится на добровольных началах и преимущественно за средства физических лиц.

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"Законопроект разработали с целью обеспечения потребностей государства в военно-медицинских кадрах путем восстановления обязательной военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы для соискателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям", - пояснили авторы документа.

Напомним, с сентября 2025 года украинские студенты будут проходить базовую общую военную подготовку (БОВП).

Автор: 

законопроект (3231) оборона (5232) врачи (1517) студенты (672)


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Для депутатських дітей та родичив вони нічого не хочуть відновити?
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04.06.2025 20:58 Ответить
а хто її відмінив і коли?! 🤓👀
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04.06.2025 21:01 Ответить
Ее отменили ещё в 2005-6 году, как обязательную и бесплатную. И, когда она стала платной и необязательной, на нее практически шло 25 процентов с потока. Я сужу по ХНМУ. Она была очень важна для тех, кто хотел поступать в военно-медицинскую академию, остальным - без надобности.
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04.06.2025 21:35 Ответить
не зовсім так, а точніше зовсім не так.
Постановою КМУ від 26.07.2006 р. № 1025 «Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» у жовтні 2010 р. !!!!! були ліквідовані кафедри військової підготовки в усіх вищих медичних навчальних закладах, крім Запорізького, Тернопільського та Харківського державних медичних університетів.
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04.06.2025 22:00 Ответить
Привіт майору Халтагарову )) Це хто в темі )
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04.06.2025 21:10 Ответить
С утра - турнічок,
А вєчєром -коньячок.
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04.06.2025 21:19 Ответить
Так наче БЗВП тепер обов'язкова для всіх чоловіків, кому 18-24 роки, не залежно від того, студент чи не студент, медичний чи техніний виш і т.д. Для чого окремий закон конкретно під студентів медиків? Чисто заради тих, хто після 24 поступив? Ну таких небагато, щоб окремий закон для них писати. Чи може це, щоб охватити жінок в мед вишах теж?
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04.06.2025 21:32 Ответить
Ну тепер мало хто захоче вчитись на медика. Усі жити хочуть.
А постраждають прості люди. Хто їх буде лікувати, як медиків не буде?
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04.06.2025 22:17 Ответить
 
 