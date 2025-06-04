В Украине планируют возобновить обязательную военную подготовку для студентов-медиков

В Верховной Раде в первом чтении поддержали законопроект №12276, который восстанавливает обязательную военную подготовку для студентов-медиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"За" проголосовали 262 парламентария.

Авторы законопроекта предлагают восстановить военную подготовку для студентов медицинских и фармацевтических высших учебных заведений. Обязательную подготовку будут проходить те соискатели образования, которые пригодны к военной службе и прошли отбор. Ожидается, что это поможет усилить обороноспособность страны и сделать военную медицину "системной".

В пояснительной записке законопроекта говорится, что в Украине работают девять вузов, которые за государственный счет обучают студентов специальности "Медицина", но только в четырех из них функционируют военные учебные подразделения. Кроме того, военная подготовка по программе офицеров запаса медицинской службы проводится на добровольных началах и преимущественно за средства физических лиц.

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"Законопроект разработали с целью обеспечения потребностей государства в военно-медицинских кадрах путем восстановления обязательной военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы для соискателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям", - пояснили авторы документа.

Напомним, с сентября 2025 года украинские студенты будут проходить базовую общую военную подготовку (БОВП).