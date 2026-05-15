Военные кафедры откроют во всех медицинских вузах Украины, - Верещук

В Украине планируют ввести военную подготовку офицеров запаса во всех медицинских вузах. Новые правила вступят в силу уже со следующего учебного года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.

По ее словам, соответствующее решение обсудили во время межведомственного совещания с участием представителей Офиса президента и Минздрава.

Что изменится

Военные кафедры будут работать во всех высших медицинских учебных заведениях независимо от формы собственности.

Также в программу подготовки офицеров запаса медицинской службы включат курс "Основы национального сопротивления".

Власти объясняют, что решение связано с необходимостью усилить подготовку военных медиков в условиях войны.

Что известно

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года студенты медицинских и фармацевтических специальностей в Украине обязаны проходить военную подготовку по программе офицеров запаса.

Кабмин также изменил правила подготовки офицеров запаса, увеличив объем обучения и введя новую дисциплину "Военная подготовка".

