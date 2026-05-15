Военные кафедры откроют во всех медицинских вузах Украины, - Верещук

Военные кафедры появятся во всех медицинских вузах Украины

В Украине планируют ввести военную подготовку офицеров запаса во всех медицинских вузах. Новые правила вступят в силу уже со следующего учебного года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.

По ее словам, соответствующее решение обсудили во время межведомственного совещания с участием представителей Офиса президента и Минздрава.

Что изменится

Военные кафедры будут работать во всех высших медицинских учебных заведениях независимо от формы собственности.

Также в программу подготовки офицеров запаса медицинской службы включат курс "Основы национального сопротивления".

Власти объясняют, что решение связано с необходимостью усилить подготовку военных медиков в условиях войны.

Что известно

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года студенты медицинских и фармацевтических специальностей в Украине обязаны проходить военную подготовку по программе офицеров запаса.

Кабмин также изменил правила подготовки офицеров запаса, увеличив объем обучения и введя новую дисциплину "Военная подготовка".

А верещучка ще не в буцигарні7 Бо так хотіла воду подати в крим і розміновувати перешийок.
15.05.2026 16:30 Ответить
А чому воно ще не там де дерьмак
15.05.2026 16:53 Ответить
Це та пи.да що літала на зеленій повітряній кулі.
15.05.2026 17:14 Ответить
15.05.2026 16:30 Ответить
Я коли навчався в університеті, то в нас теж була кафедра.
Щоб потрапити потрібно були 6000 доларів заплатити.
Ось так держава дбала про безпеку країни.
15.05.2026 16:32 Ответить
Так треба більше офіцерів і головне треба управлінцями навчати тих хто хоче.
На військових управлінців треба вчити тільки після 1-2 контрактів армійських, найбільш здатних до управління, а те що навчається у військових вишах і кафедрах після школи непридатне до використання. Так було, є і буде.
15.05.2026 16:37 Ответить
15.05.2026 16:53 Ответить
це потрібно було робити ще в 2014 році! а то молодь у нас живе своїм життям !
15.05.2026 16:55 Ответить
Давайте больше офицеров-пиджаков, бо за предыдущие десятилетия мало наделали. Все збс.
15.05.2026 17:05 Ответить
А это не ради пиджаков. Причина чуть другая. Дело в том, что отправить врача в пехоту нельзя, а он без военки - рядовой. А с военной младший офицер. И что же делать с таким специалистом без звания?
15.05.2026 18:16 Ответить
В ВСУ давно нет "рядовых", солдат- низшее звание(для справки).
15.05.2026 18:25 Ответить
Я учился давно. Ну замените на "солдат". Смысл то не изменится.
15.05.2026 18:32 Ответить
Є такі. На даний момент сидить поруч
15.05.2026 20:10 Ответить
15.05.2026 18:16 Ответить
15.05.2026 17:14 Ответить
При чому, експертз розмінування, до медичних вузів?
15.05.2026 17:42 Ответить
відкривашка всpaта повинна бути в цюпі.
15.05.2026 17:44 Ответить
Я думал, ее уже давно ввели. Я когда учился, у нас военная кафедра была обязательной, а вот смысла я в ней так и не увидел. Чисто убить время. Учили какую-то муть. Спустя 5 лет военки в башке не осталось ничего интересного. Зато время убили эффективно. Надеюсь, за эти годы программу таки пересмотрели.
15.05.2026 18:12 Ответить
Це теба було зробити ще вчора!
Після повномасштабного удару по Києву та Україні 13.05.2026 року, всі зрозуміли, пуйло готується до нового масштабного наступу та посилення ударів, а можливо й відкриття Півничного форонту з боку Білорусії на кордоні з Україною в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Рівненській областях.
Мабуть Україну незабаром очікують запеклі бої.
А тому, все не військове - геть, все для ЗСУ - ТАК!
15.05.2026 18:34 Ответить
Оперативненько! вiйна ще i п'яти рокiв не йде, а вони вже планують офiцерiв навчати!
15.05.2026 19:55 Ответить
А що, їх прибрали? Коли? У нас була ( 1977 - 1983 р.н., Дніпро ). Випускалися молодшими лейтенантами!
15.05.2026 20:46 Ответить
 
 