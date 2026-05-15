Военные кафедры откроют во всех медицинских вузах Украины, - Верещук
В Украине планируют ввести военную подготовку офицеров запаса во всех медицинских вузах. Новые правила вступят в силу уже со следующего учебного года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.
По ее словам, соответствующее решение обсудили во время межведомственного совещания с участием представителей Офиса президента и Минздрава.
Что изменится
Военные кафедры будут работать во всех высших медицинских учебных заведениях независимо от формы собственности.
Также в программу подготовки офицеров запаса медицинской службы включат курс "Основы национального сопротивления".
Власти объясняют, что решение связано с необходимостью усилить подготовку военных медиков в условиях войны.
Что известно
Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года студенты медицинских и фармацевтических специальностей в Украине обязаны проходить военную подготовку по программе офицеров запаса.
Кабмин также изменил правила подготовки офицеров запаса, увеличив объем обучения и введя новую дисциплину "Военная подготовка".
Щоб потрапити потрібно були 6000 доларів заплатити.
Ось так держава дбала про безпеку країни.
На військових управлінців треба вчити тільки після 1-2 контрактів армійських, найбільш здатних до управління, а те що навчається у військових вишах і кафедрах після школи непридатне до використання. Так було, є і буде.
Після повномасштабного удару по Києву та Україні 13.05.2026 року, всі зрозуміли, пуйло готується до нового масштабного наступу та посилення ударів, а можливо й відкриття Півничного форонту з боку Білорусії на кордоні з Україною в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Рівненській областях.
Мабуть Україну незабаром очікують запеклі бої.
А тому, все не військове - геть, все для ЗСУ - ТАК!