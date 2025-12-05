Для студентів-медиків та фармацевтів підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою,- Свириденко

Для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Військова підготовка у вищій освіті

"Посилюємо військову підготовку у вищій освіті. Для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання. Це дасть змогу формувати кадровий резерв із фахівців, які критично важливі для фронту і системи військової медицини",- розповіла глава уряду.

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Вимоги до навчальних програм

Також, за словами Свириденко, уряд оновить перелік закладів вищої освіти, які здійснюватимуть таку підготовку.

Крім цього, буде уточнено професійний стандарт:

вимоги до знань, навичок

і компетентностей майбутніх офіцерів запасу.

"Навчальні програми будуть деталізовані й посилені: чіткі вимоги до змісту, графіку та форм навчання, а також збільшення обсягу навчального часу на 20%",- зазначила прем'єрка.

За її словами, наразі офіцерів запасу готують 33 кафедри українських вишів.

"Завдяки ухваленим змінам ми забезпечимо вищу якість підготовки та зміцнимо оборонний потенціал держави",- підсумувала Свириденко.

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