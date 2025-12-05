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Новини Військова підготовка студентів Підготовка офіцерів запасу
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Для студентів-медиків та фармацевтів підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою,- Свириденко

Студенти-медики та фармацевти обов’язково проходитимуть підготовку офіцерів запасу

Для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Військова підготовка у вищій освіті

"Посилюємо військову підготовку у вищій освіті. Для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання. Це дасть змогу формувати кадровий резерв із фахівців, які критично важливі для фронту і системи військової медицини",- розповіла глава уряду.

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Вимоги до навчальних програм

Також, за словами Свириденко, уряд оновить перелік закладів вищої освіти, які здійснюватимуть таку підготовку.

Крім цього, буде уточнено професійний стандарт:

  • вимоги до знань, навичок
  • і компетентностей майбутніх офіцерів запасу.

"Навчальні програми будуть деталізовані й посилені: чіткі вимоги до змісту, графіку та форм навчання, а також збільшення обсягу навчального часу на 20%",- зазначила прем'єрка.

За її словами, наразі офіцерів запасу готують 33 кафедри українських вишів.

"Завдяки ухваленим змінам ми забезпечимо вищу якість підготовки та зміцнимо оборонний потенціал держави",- підсумувала Свириденко.

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Автор: 

навчання (711) офіцер (104) студенти (468) Свириденко Юлія (945)
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Топ коментарі
+8
І відразу ж до 22 років виїжджають за кордон, а в 25 років спокійно пити пиво
Зате 56-річних по нирках бити
Невже ніхто не бачить, що щось не так?
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05.12.2025 20:20 Відповісти
+4
так і було, але те комусь і колись не сподобалось чомусь, як і обов'язковий військовий облік та обов'язкова військова служба.
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05.12.2025 20:30 Відповісти
+1
Сильный офицер получится с аптекаря.
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05.12.2025 20:37 Відповісти
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Zельоні гниди засирають етер пустим словесним зельоним поносом
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05.12.2025 20:18 Відповісти
І відразу ж до 22 років виїжджають за кордон, а в 25 років спокійно пити пиво
Зате 56-річних по нирках бити
Невже ніхто не бачить, що щось не так?
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05.12.2025 20:20 Відповісти
так і було, але те комусь і колись не сподобалось чомусь, як і обов'язковий військовий облік та обов'язкова військова служба.
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05.12.2025 20:30 Відповісти
Раніше так і було. Привіт майору Халтагарову. )
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05.12.2025 20:33 Відповісти
Доброго дня. Ви вчились в Київському медичному?
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05.12.2025 20:46 Відповісти
Так.
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05.12.2025 20:50 Відповісти
То ти ухилянт-офіцер запасу?
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05.12.2025 21:21 Відповісти
Вже ні. А ти в якій бригаді воюєш?
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05.12.2025 21:26 Відповісти
Рік як відвоювався.
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05.12.2025 21:32 Відповісти
Звідти так просто не відпускають. Або 200, або 300.
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05.12.2025 21:34 Відповісти
Мені пощастило не 200.
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05.12.2025 21:43 Відповісти
З ваших слів
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05.12.2025 21:44 Відповісти
Ти номер УБД та пенсійного випрошуєш для бази ФСБ?
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05.12.2025 21:52 Відповісти
Ніде ти не воював, брехунець. Сидиш тут на Цензорі з липня 2020 року, воїн диванний.
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05.12.2025 22:13 Відповісти
Рідна общага на Шутова )
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05.12.2025 20:51 Відповісти
Сильный офицер получится с аптекаря.
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05.12.2025 20:37 Відповісти
До чого це? Військова медицина в нас була на вищому рівні. Наприклад військово_польова хірургія, і да цивільні лікарі не можуть завжди впоратись, а у військових медиків досвід..і фармацевт допоможе з отруєнням, аони з вчать токсикологію
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05.12.2025 20:48 Відповісти
Як допоможе ? Морально ?
Смішно.
Вважаю давно настав час виключити фармацевтів з того списку. Ми ж не дрєвню совкову армію будуємо. Чи ми нічого не будуємо
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05.12.2025 22:10 Відповісти
Пані Ксенія , я як медик вам поясню . Фармацевти легко можуть освоїти тактичну медицину , це всього пів року з практикою . У нас інструкторами працюють і вчителі, і інженери , і.і . до речі . Гарного вам вечора !
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05.12.2025 22:18 Відповісти
Тоді всі можуть освоїти і без медичної освіти. Не тільки можуть, а мають.
Але в людини офіцерське звання. Це якось не виписується у мої поняття армії.
І Вам гарного вечора )
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05.12.2025 22:20 Відповісти
Так , можуть, і так є . Половина бойових медиків на лінії зіткнення після курсів тактичної медицини , а половина медики за фахом . Задача тактичної медицини --доставити живим бійця на стабпункт . А на стабпункті працюють хірурги , травматологи , анестезіологи ...їх задача стабілізувати стан бійця і відправити до госпіталя .
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05.12.2025 22:28 Відповісти
Правильно пишете. Але де ви бачити в цій системі надання допомоги фармацевта ? Бинтик кудись примотати чи пігулки принести ?
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05.12.2025 22:56 Відповісти
Пані , тут вбийте в ютуб , чи медики фармацевти тупі , що це не зрозуміють ? -- "Курс тактична медицина "
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05.12.2025 23:24 Відповісти
Тактична медицина потребує тактичних медиків, а не тактичних фармацевтів. Ким буде командувати офір фармацевт ? Чи він буде сам по собі , як неприший кобилі хвіст.
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05.12.2025 22:59 Відповісти
Пані , скажіть, чи може вчитель фізики заміняти математика ? Так пані -може . Чи може хірург заміняти травматолога ? Так пані , може після спец підготовки . Так само може фармацевт після спец курсів бути тактичним медиком офіцером , або бригадним начмедом . Якщо ви не розумієте, мені вас жаль .
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05.12.2025 23:16 Відповісти
Теоретично можна і клоуна президентом поставити. Але який результат
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05.12.2025 23:22 Відповісти
Пані у нас на фронті бойові медики --вчителі, пекарі , водії тролейбусів , і вони чудові такмедики . От не потрібно тут зелень згадувати .
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05.12.2025 23:30 Відповісти
Я чомусь порівнюю тактичну медицину з невідкладною допомогою.
Завдання ті самі. Тільки от не візьмуть вчителя який пройде курси працювати на швидкій
Не хочу нікого образити. Бо ж люди які можуть помогти, але не хочуть. А є люди які відчувають потребу рятувати життя, хоча їм треба багато вчитись, і більше уже на місці події.
Власне це хаос, як і скрізь у зеленої влади.
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06.12.2025 09:49 Відповісти
За офіцерське звання --в кожній бригаді має бути офіцер медик , а їх обмаль . Якраз фармацевти могли б заповнити цю нішу . У мене все !
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05.12.2025 22:31 Відповісти
Вважаю що це повна дурість, якщо хтось надумав замінити лікаря фармацевтом у якості медика.
Розумію при совку треба був фармацевт в армії, бо готових ліків було обмаль і він мав тримати контроль на забезпеченні і видачі ліків. Все.
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05.12.2025 22:55 Відповісти
А в ЗСУ воюють професійні військові , чи прості українці , яких навчили воювати ?
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05.12.2025 23:25 Відповісти
Кадрові сидять в тилу і отримують добрі зарплати. Інколи в мене таке враження що вони навіть не хочуть щоб війна закінчувалась. Мова не про всіх, але є і такі
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06.12.2025 09:50 Відповісти
перепрошую,ви обізнані в фармациї?
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06.12.2025 17:15 Відповісти
може ОТРИМАННЯ підготовкИ?
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05.12.2025 20:39 Відповісти
 
 