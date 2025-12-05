Для студентів-медиків та фармацевтів підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою,- Свириденко
Для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Військова підготовка у вищій освіті
"Посилюємо військову підготовку у вищій освіті. Для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання. Це дасть змогу формувати кадровий резерв із фахівців, які критично важливі для фронту і системи військової медицини",- розповіла глава уряду.
Вимоги до навчальних програм
Також, за словами Свириденко, уряд оновить перелік закладів вищої освіти, які здійснюватимуть таку підготовку.
Крім цього, буде уточнено професійний стандарт:
- вимоги до знань, навичок
- і компетентностей майбутніх офіцерів запасу.
"Навчальні програми будуть деталізовані й посилені: чіткі вимоги до змісту, графіку та форм навчання, а також збільшення обсягу навчального часу на 20%",- зазначила прем'єрка.
За її словами, наразі офіцерів запасу готують 33 кафедри українських вишів.
"Завдяки ухваленим змінам ми забезпечимо вищу якість підготовки та зміцнимо оборонний потенціал держави",- підсумувала Свириденко.
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Зате 56-річних по нирках бити
Невже ніхто не бачить, що щось не так?
Смішно.
Вважаю давно настав час виключити фармацевтів з того списку. Ми ж не дрєвню совкову армію будуємо. Чи ми нічого не будуємо
Але в людини офіцерське звання. Це якось не виписується у мої поняття армії.
І Вам гарного вечора )
Завдання ті самі. Тільки от не візьмуть вчителя який пройде курси працювати на швидкій
Не хочу нікого образити. Бо ж люди які можуть помогти, але не хочуть. А є люди які відчувають потребу рятувати життя, хоча їм треба багато вчитись, і більше уже на місці події.
Власне це хаос, як і скрізь у зеленої влади.
Розумію при совку треба був фармацевт в армії, бо готових ліків було обмаль і він мав тримати контроль на забезпеченні і видачі ліків. Все.