Студенти медики і фармацевти проходитимуть обов’язкову військову підготовку: Рада ухвалила законопроєкт
Обов'язкову військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби встановлено для студентів, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як зазначається, за відповідний законопроєкт №13276 про внесення змін до статті 11 закону про військовий обов’язок і військову службу проголосували 300 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу, 16 липня.
Так, згідно із законом таку підготовку проходитимуть особи, придатні до військової служби за станом здоров’я, і ті, хто пройшов професійно-психологічний відбір.
Закон зобов’язує заклади вищої освіти всіх форм власності та підпорядкування, що здійснюють освітню діяльність за медичними та фармацевтичними спеціальностями, забезпечити проходження військової підготовки здобувачами освіти.
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Розраховувати на "рускій бунт: бєзсмислєнний і бєзпащадний" не ватро - похід Пригожина тому яскравий маркер. А от "табакєрка по скроні" - цілком імовірно, але прийде таке саме, що й було (якщо не гірше): історія тому доказ.
"с раскосыми и жадными глазами" спалив Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.
Реставрація по черепу.