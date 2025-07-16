Студенти медики і фармацевти проходитимуть обов’язкову військову підготовку: Рада ухвалила законопроєкт

Обов'язкову військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби встановлено для студентів, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, за відповідний законопроєкт №13276 про внесення змін до статті 11 закону про військовий обов’язок і військову службу проголосували 300 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу, 16 липня.

Так, згідно із законом таку підготовку проходитимуть особи, придатні до військової служби за станом здоров’я, і ті, хто пройшов професійно-психологічний відбір.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти пропонує Раді замінити БЗВП для студентів на дисципліну "Основи національного спротиву"

Закон зобов’язує заклади вищої освіти всіх форм власності та підпорядкування, що здійснюють освітню діяльність за медичними та фармацевтичними спеціальностями, забезпечити проходження військової підготовки здобувачами освіти.

Читайте: 75-80 тис. студентів ВНЗ пройдуть базову військову підготовку, - МОН