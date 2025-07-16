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Новини Військова підготовка студентів
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Студенти медики і фармацевти проходитимуть обов’язкову військову підготовку: Рада ухвалила законопроєкт

Студенти медики і фармацевти проходитимуть обов’язкову військову підготовку

Обов'язкову військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби встановлено для студентів, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, за відповідний законопроєкт №13276 про внесення змін до статті 11 закону про військовий обов’язок і військову службу проголосували 300 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу, 16 липня.

Так, згідно із законом таку підготовку проходитимуть особи, придатні до військової служби за станом здоров’я, і ті, хто пройшов професійно-психологічний відбір.

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Закон зобов’язує заклади вищої освіти всіх форм власності та підпорядкування, що здійснюють освітню діяльність за медичними та фармацевтичними спеціальностями, забезпечити проходження військової підготовки здобувачами освіти.

Читайте: 75-80 тис. студентів ВНЗ пройдуть базову військову підготовку, - МОН

Автор: 

ВР (15091) військовий обов’язок (94) студенти (451)


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Тут з дитсадків починати треба, бо ЦЕ надовго...
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16.07.2025 19:55 Відповісти
Поки ***** не здохне, плюс ще років п'ять.
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16.07.2025 19:56 Відповісти
Путіна породили русскіє - нація генетичних садистів. І коли він здохне, то нічого не зміниться. Століттями кацапи хочуть крові. Крові!!! Головне для пересічного кацапа - це щоб його боялися. Усі-усі-усі! Це мета життя народу. Народу іпанутого і збоченого.
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16.07.2025 20:05 Відповісти
"Плюс ще років СТО П'ЯТДЕСЯТ П'ЯТЬ" і то, при умові, що московія буде якщо не знищена, то повернута в середньовіччя. Путлєр - то лише уособлення настроїв суспільства. Помре - оберуть іншого людожера. Самі здохнуть, але "вялічія нє пасрамлят" ібо "дєди ваєвалі" і "асобий курс в історії".
Розраховувати на "рускій бунт: бєзсмислєнний і бєзпащадний" не ватро - похід Пригожина тому яскравий маркер. А от "табакєрка по скроні" - цілком імовірно, але прийде таке саме, що й було (якщо не гірше): історія тому доказ.
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16.07.2025 20:14 Відповісти
Вперше кацапи напали на Київ 1169-го року, коли істінно русскій князь Андрєй Боголюбскій
"с раскосыми и жадными глазами" спалив Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.

Реставрація по черепу.
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16.07.2025 21:15 Відповісти
Только не вариант военных кафедр, иначе все в пустую.
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16.07.2025 19:59 Відповісти
Отже, на медика та фармацевта ніхто тепер не буде поступати до вишу
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16.07.2025 20:48 Відповісти
То ти так жартуєш?
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16.07.2025 20:55 Відповісти
Поступатимуть тіль тепер одні мажори які армію не підуть
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16.07.2025 21:19 Відповісти
 
 