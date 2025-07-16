Студенты-медики и фармацевты будут проходить обязательную военную подготовку: Рада приняла законопроект

Обязательная военная подготовка по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы установлена для студентов, получающих высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается, за соответствующий законопроект №13276 о внесении изменений в статью 11 закона о воинской обязанности и военной службе проголосовали 300 народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады в среду, 16 июля.

В частности, согласно закону, такую подготовку будут проходить лица, пригодные к военной службе по состоянию здоровья, и те, кто прошел профессионально-психологический отбор.

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Закон обязывает высшие учебные заведения всех форм собственности и подчинения, осуществляющие образовательную деятельность по медицинским и фармацевтическим специальностям, обеспечить прохождение военной подготовки соискателями образования.

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