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Новости Военная подготовка в вузах
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Студенты-медики и фармацевты будут проходить обязательную военную подготовку: Рада приняла законопроект

Студенты-медики и фармацевты будут проходить обязательную военную подготовку

Обязательная военная подготовка по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы установлена для студентов, получающих высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается, за соответствующий законопроект №13276 о внесении изменений в статью 11 закона о воинской обязанности и военной службе проголосовали 300 народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады в среду, 16 июля.

В частности, согласно закону, такую подготовку будут проходить лица, пригодные к военной службе по состоянию здоровья, и те, кто прошел профессионально-психологический отбор.

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Закон обязывает высшие учебные заведения всех форм собственности и подчинения, осуществляющие образовательную деятельность по медицинским и фармацевтическим специальностям, обеспечить прохождение военной подготовки соискателями образования.

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Автор: 

ВР (29314) воинская повинность (79) студенты (679)


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Тут з дитсадків починати треба, бо ЦЕ надовго...
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16.07.2025 19:55 Ответить
Поки ***** не здохне, плюс ще років п'ять.
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16.07.2025 19:56 Ответить
Путіна породили русскіє - нація генетичних садистів. І коли він здохне, то нічого не зміниться. Століттями кацапи хочуть крові. Крові!!! Головне для пересічного кацапа - це щоб його боялися. Усі-усі-усі! Це мета життя народу. Народу іпанутого і збоченого.
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16.07.2025 20:05 Ответить
"Плюс ще років СТО П'ЯТДЕСЯТ П'ЯТЬ" і то, при умові, що московія буде якщо не знищена, то повернута в середньовіччя. Путлєр - то лише уособлення настроїв суспільства. Помре - оберуть іншого людожера. Самі здохнуть, але "вялічія нє пасрамлят" ібо "дєди ваєвалі" і "асобий курс в історії".
Розраховувати на "рускій бунт: бєзсмислєнний і бєзпащадний" не ватро - похід Пригожина тому яскравий маркер. А от "табакєрка по скроні" - цілком імовірно, але прийде таке саме, що й було (якщо не гірше): історія тому доказ.
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16.07.2025 20:14 Ответить
Вперше кацапи напали на Київ 1169-го року, коли істінно русскій князь Андрєй Боголюбскій
"с раскосыми и жадными глазами" спалив Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.

Реставрація по черепу.
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16.07.2025 21:15 Ответить
Только не вариант военных кафедр, иначе все в пустую.
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16.07.2025 19:59 Ответить
Отже, на медика та фармацевта ніхто тепер не буде поступати до вишу
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16.07.2025 20:48 Ответить
То ти так жартуєш?
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16.07.2025 20:55 Ответить
Поступатимуть тіль тепер одні мажори які армію не підуть
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16.07.2025 21:19 Ответить
 
 