Студенты-медики и фармацевты будут проходить обязательную военную подготовку: Рада приняла законопроект
Обязательная военная подготовка по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы установлена для студентов, получающих высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как отмечается, за соответствующий законопроект №13276 о внесении изменений в статью 11 закона о воинской обязанности и военной службе проголосовали 300 народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады в среду, 16 июля.
В частности, согласно закону, такую подготовку будут проходить лица, пригодные к военной службе по состоянию здоровья, и те, кто прошел профессионально-психологический отбор.
Закон обязывает высшие учебные заведения всех форм собственности и подчинения, осуществляющие образовательную деятельность по медицинским и фармацевтическим специальностям, обеспечить прохождение военной подготовки соискателями образования.
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