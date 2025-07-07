Минобразования предлагает Раде заменить БОВП для студентов на дисциплину "Основи національного спротиву"
Министерство образования и науки предлагает заменить базовую общую военную подготовку в университетах на учебную дисциплину "Основи національного спротиву", которая будет предусматривать формирование навыков для гражданского сопротивления и базовой готовности к угрозам.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"В данное время в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13347, который предлагает заменить курс "Базовая общевойсковая подготовка" (БОВП) в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования на учебную дисциплину "Основи національного спротиву", - сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.
Он отметил, что новая дисциплина планируется как обязательная для всех студентов и студенток второго курса - как в колледжах, так и в университетах.
В отличие от БОВП, которая предусматривала полную военную подготовку (с присуждением ВОС "Стрілець") и принятие присяги (обязательно - всеми юношами, девушками - по желанию), дисциплина "Основи національного спротиву" имеет другую концепцию.
"Речь идет не о военной подготовке в ее традиционном понимании, а о формировании у соискателей образования навыков, необходимых для гражданского сопротивления и базовой готовности к угрозам, которые, к сожалению, остаются актуальными для каждого гражданина Украины", - рассказал замминистра.
Законопроект, по словам Винницкого, предусматривает акцент на домедицинской помощи, теоретических основах обращения с оружием, ознакомлении с цифровыми инструментами, применяемыми в сфере безопасности и обороны. Полномасштабный полевой компонент, который является составляющей БОВП, заменят короткие выезды на полигоны для освоения базовых навыков ориентирования и безопасности. Предполагается, что, кроме подготовки в традиционных центрах подготовки ВСУ, учебные заведения будут сотрудничать с конкретными бригадами или проводить практические занятия в Центрах национального сопротивления.
Отдельно чиновник акцентировал, что целью этой дисциплины не является подготовка к мобилизации.
"Мобилизационный возраст в Украине неизменен - с 25 лет. До этого возраста можно присоединиться к Силам обороны только добровольно. Поэтому полноценный курс БОВП для всех студентов не является оправданным. А курс "Основи національного спротиву" - это ответ на запрос общества о готовности к действиям в условиях риска, независимо от профессии или жизненного пути", - считает заместитель министра образования.
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- а на якій підстві ? Юристи , на форумі , є ...?
Целью является сделать её обязательной и для женщин тоже)))
О. Лісового, йдуть до ТЦК оновлювати персональні дані, проходити ВЛК й мобілізуватись на захист України! Ось найкращий приклад для всіх хто повинен сіяти світле,
добре, вічне, а не ухилянство в роки війни!
А то вони в тому МОН декларують зміну назви предмета, а самі лише мріють про відстрочки від мобілізації, перетворивши всю освіту на притулок для дизертирів, ухилянтів!
і всіх жінок не зважаючи на вік у медсестри, ви ж усі бінти мотати вмієте !
Практично всі випускниці педагогічних ЗВО мають медичну підготовку.
Натомість МОН на минулому тижні вже було ананосовано переведення вчителів низки шкіл на 2/3 заробітної плати, а це менше 0,75 ставки.
Тобто, всі сьогоднішні вчителі - потенційні мобілізовані медсестри завтра!
Це не надумане, а реальність!
А чому дивуватись, ворог пішов на загострення, війна набула нового витку ескалації!
Тому, або ми всі врятуємо нашу державу, або поляжемо
під імперським ігом московії! Ну не дано 3-го!!!!
Це вони знову збираються касту вибраних формувати ? Галубая кровь ?!