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Минобразования предлагает Раде заменить БОВП для студентов на дисциплину "Основи національного спротиву"

зсу

Министерство образования и науки предлагает заменить базовую общую военную подготовку в университетах на учебную дисциплину "Основи національного спротиву", которая будет предусматривать формирование навыков для гражданского сопротивления и базовой готовности к угрозам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В данное время в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13347, который предлагает заменить курс "Базовая общевойсковая подготовка" (БОВП) в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования на учебную дисциплину "Основи національного спротиву", - сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

Он отметил, что новая дисциплина планируется как обязательная для всех студентов и студенток второго курса - как в колледжах, так и в университетах.

В отличие от БОВП, которая предусматривала полную военную подготовку (с присуждением ВОС "Стрілець") и принятие присяги (обязательно - всеми юношами, девушками - по желанию), дисциплина "Основи національного спротиву" имеет другую концепцию.

"Речь идет не о военной подготовке в ее традиционном понимании, а о формировании у соискателей образования навыков, необходимых для гражданского сопротивления и базовой готовности к угрозам, которые, к сожалению, остаются актуальными для каждого гражданина Украины", - рассказал замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла законопроект о базовой военной подготовке: женщины могут стать на учет добровольно

Законопроект, по словам Винницкого, предусматривает акцент на домедицинской помощи, теоретических основах обращения с оружием, ознакомлении с цифровыми инструментами, применяемыми в сфере безопасности и обороны. Полномасштабный полевой компонент, который является составляющей БОВП, заменят короткие выезды на полигоны для освоения базовых навыков ориентирования и безопасности. Предполагается, что, кроме подготовки в традиционных центрах подготовки ВСУ, учебные заведения будут сотрудничать с конкретными бригадами или проводить практические занятия в Центрах национального сопротивления.

Отдельно чиновник акцентировал, что целью этой дисциплины не является подготовка к мобилизации.

"Мобилизационный возраст в Украине неизменен - с 25 лет. До этого возраста можно присоединиться к Силам обороны только добровольно. Поэтому полноценный курс БОВП для всех студентов не является оправданным. А курс "Основи національного спротиву" - это ответ на запрос общества о готовности к действиям в условиях риска, независимо от профессии или жизненного пути", - считает заместитель министра образования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине планируют восстановить обязательную военную подготовку для студентов-медиков

Автор: 

Минобразования (1740) воинская повинность (77) студенты (677)


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Топ комментарии
+5
чому замість, а не поряд, може зам міністра пояснити?
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07.07.2025 17:35 Ответить
+2
А якже. БЗВП - це тренування та вишкіл. ОНС- ще й відповідний одноменний закон заставлять виучити напам'ять
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07.07.2025 17:30 Ответить
+2
Вони не розуміють, що зараз для людей важливіше навички стрільби з вогнепальної зброї і боротьби з дронами чи як себе вести на мітингу?
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07.07.2025 17:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А якже. БЗВП - це тренування та вишкіл. ОНС- ще й відповідний одноменний закон заставлять виучити напам'ять
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07.07.2025 17:30 Ответить
чому замість, а не поряд, може зам міністра пояснити?
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07.07.2025 17:35 Ответить
Може. Будуть вчити як повалити РЕЖИМ ЄР-ЗЕ.
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07.07.2025 17:41 Ответить
Тому що ніхто не буде платити 50 штук в рік за те, щоб з другого курсу вже стати необмежено придатним для мобілізації, котра формально начебто з 25 років.
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07.07.2025 17:55 Ответить
ну може тому, що майже всі хлопці у віці 15-17 повиїжджали з країни зелених мрій і кількість абітурієнтів-чоловіків дорівнює приблизно нулю
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07.07.2025 18:01 Ответить
Вони не розуміють, що зараз для людей важливіше навички стрільби з вогнепальної зброї і боротьби з дронами чи як себе вести на мітингу?
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07.07.2025 17:36 Ответить
Потрібно запровадити предмет "Основи знищення кацапів"!
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07.07.2025 17:42 Ответить
..і складання присяги (обов'язково усіма хлопцями Джерело: https://censor.net/ua/n3561989
- а на якій підстві ? Юристи , на форумі , є ...?
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07.07.2025 17:48 Ответить
в нас Конституція на паузі, як цар сказав, так і законно
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07.07.2025 18:02 Ответить
пізно всрались
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07.07.2025 18:03 Ответить
не мутите..пройдете БЗВП, а потом проходите что хотите...
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07.07.2025 18:04 Ответить
Збираються готувати молодь до вічної війни в обов'язковому порядку, а потім дивуються чому батьки вивозять дітей закордон до повноліття.
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07.07.2025 18:05 Ответить
До війни треба бути готовим у будь-якому випадку. А от далі вже кожен вирішує сам за себе.
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07.07.2025 19:31 Ответить
Тю ! Ну то поверніться назад у СРСР ! Там все було мирно, спокійно і армії не було !
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07.07.2025 20:37 Ответить
целью этой дисциплины не является подготовка к мобилизации. Источник: https://censor.net/ru/n3561989
Целью является сделать её обязательной и для женщин тоже)))
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07.07.2025 18:08 Ответить
Нехай тей МОН не вдає дурнів, а як вся Україна, всі - від приберальниці до міністра
О. Лісового, йдуть до ТЦК оновлювати персональні дані, проходити ВЛК й мобілізуватись на захист України! Ось найкращий приклад для всіх хто повинен сіяти світле,
добре, вічне, а не ухилянство в роки війни!
А то вони в тому МОН декларують зміну назви предмета, а самі лише мріють про відстрочки від мобілізації, перетворивши всю освіту на притулок для дизертирів, ухилянтів!
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07.07.2025 18:09 Ответить
правильно !!! ))))
і всіх жінок не зважаючи на вік у медсестри, ви ж усі бінти мотати вмієте !
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07.07.2025 18:47 Ответить
Вірно пишите!
Практично всі випускниці педагогічних ЗВО мають медичну підготовку.
Натомість МОН на минулому тижні вже було ананосовано переведення вчителів низки шкіл на 2/3 заробітної плати, а це менше 0,75 ставки.
Тобто, всі сьогоднішні вчителі - потенційні мобілізовані медсестри завтра!
Це не надумане, а реальність!
А чому дивуватись, ворог пішов на загострення, війна набула нового витку ескалації!
Тому, або ми всі врятуємо нашу державу, або поляжемо
під імперським ігом московії! Ну не дано 3-го!!!!
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07.07.2025 19:15 Ответить
Замість збирати і чистити автомат будуть учити як голіруч тормозити кацапські танки? Цікаво...
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07.07.2025 18:27 Ответить
Влада зелених - ні дня без трешу !!
Це вони знову збираються касту вибраних формувати ? Галубая кровь ?!
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07.07.2025 20:40 Ответить
 
 