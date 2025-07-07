Міносвіти пропонує Раді замінити БЗВП для студентів на дисципліну "Основи національного спротиву"

Міністерство освіти та науки пропонує замінити базову загальну військову підготовку в університетах на навчальну дисципліну "Основи національного спротиву", яка передбачатиме формування навичок для цивільного спротиву і базової готовності до загроз.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13347, який пропонує замінити курс "Базова загальновійськова підготовка" (БЗВП) у закладах фахової передвищої та вищої освіти на навчальну дисципліну "Основи національного спротиву", - повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький

Він зазначив, що нова дисципліна планується як обов’язкова для всіх студентів і студенток другого курсу — як в коледжах, так і в університетах.

На відміну від БЗВП, яка передбачала повний військовий вишкіл (з присудженням ВОС "Стрілець") і складання присяги (обов'язково усіма хлопцями, дівчатами - за бажанням), дисципліна "Основи національного спротиву" має іншу концепцію.

"Йдеться не про військову підготовку в її традиційному розумінні, а про формування у здобувачів освіти навичок, необхідних для цивільного спротиву й базової готовності до загроз, які, на жаль, залишаються актуальними для кожного громадянина України", — пояснив заступник міністра.

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Законопроєкт, за словами Винницького, передбачає акцент на домедичній допомозі, теоретичних основах поводження зі зброєю, ознайомленні з цифровими інструментами, що застосовуються у сфері безпеки та оборони. Повномасштабний польовий компонент, який є складовою БЗВП, замінять короткі виїзди на полігони для опанування базових навичок орієнтування та безпеки. Передбачається, що, крім вишколу в традиційних центрах підготовки ЗСУ, заклади освіти співпрацюватимуть з конкретними бригадами або проводитимуть практичні заняття у Центрах національного спротиву.

Окремо чиновник акцентував, що метою цієї дисципліни не є підготовка до мобілізації.

"Мобілізаційний вік в Україні незмінний — з 25 років. До цього віку можна долучитися до Сил оборони лише добровільно. Тому повноцінний курс БЗВП для всіх студентів не є виправданим. Натомість курс "Основи національного спротиву" — це відповідь на запит суспільства щодо готовності до дій в умовах ризику, незалежно від професії чи життєвого шляху", — вважає заступник міністра освіти.

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