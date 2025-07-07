Міносвіти пропонує Раді замінити БЗВП для студентів на дисципліну "Основи національного спротиву"
Міністерство освіти та науки пропонує замінити базову загальну військову підготовку в університетах на навчальну дисципліну "Основи національного спротиву", яка передбачатиме формування навичок для цивільного спротиву і базової готовності до загроз.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наразі у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13347, який пропонує замінити курс "Базова загальновійськова підготовка" (БЗВП) у закладах фахової передвищої та вищої освіти на навчальну дисципліну "Основи національного спротиву", - повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький
Він зазначив, що нова дисципліна планується як обов’язкова для всіх студентів і студенток другого курсу — як в коледжах, так і в університетах.
На відміну від БЗВП, яка передбачала повний військовий вишкіл (з присудженням ВОС "Стрілець") і складання присяги (обов'язково усіма хлопцями, дівчатами - за бажанням), дисципліна "Основи національного спротиву" має іншу концепцію.
"Йдеться не про військову підготовку в її традиційному розумінні, а про формування у здобувачів освіти навичок, необхідних для цивільного спротиву й базової готовності до загроз, які, на жаль, залишаються актуальними для кожного громадянина України", — пояснив заступник міністра.
Законопроєкт, за словами Винницького, передбачає акцент на домедичній допомозі, теоретичних основах поводження зі зброєю, ознайомленні з цифровими інструментами, що застосовуються у сфері безпеки та оборони. Повномасштабний польовий компонент, який є складовою БЗВП, замінять короткі виїзди на полігони для опанування базових навичок орієнтування та безпеки. Передбачається, що, крім вишколу в традиційних центрах підготовки ЗСУ, заклади освіти співпрацюватимуть з конкретними бригадами або проводитимуть практичні заняття у Центрах національного спротиву.
Окремо чиновник акцентував, що метою цієї дисципліни не є підготовка до мобілізації.
"Мобілізаційний вік в Україні незмінний — з 25 років. До цього віку можна долучитися до Сил оборони лише добровільно. Тому повноцінний курс БЗВП для всіх студентів не є виправданим. Натомість курс "Основи національного спротиву" — це відповідь на запит суспільства щодо готовності до дій в умовах ризику, незалежно від професії чи життєвого шляху", — вважає заступник міністра освіти.
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- а на якій підстві ? Юристи , на форумі , є ...?
Целью является сделать её обязательной и для женщин тоже)))
О. Лісового, йдуть до ТЦК оновлювати персональні дані, проходити ВЛК й мобілізуватись на захист України! Ось найкращий приклад для всіх хто повинен сіяти світле,
добре, вічне, а не ухилянство в роки війни!
А то вони в тому МОН декларують зміну назви предмета, а самі лише мріють про відстрочки від мобілізації, перетворивши всю освіту на притулок для дизертирів, ухилянтів!
і всіх жінок не зважаючи на вік у медсестри, ви ж усі бінти мотати вмієте !
Практично всі випускниці педагогічних ЗВО мають медичну підготовку.
Натомість МОН на минулому тижні вже було ананосовано переведення вчителів низки шкіл на 2/3 заробітної плати, а це менше 0,75 ставки.
Тобто, всі сьогоднішні вчителі - потенційні мобілізовані медсестри завтра!
Це не надумане, а реальність!
А чому дивуватись, ворог пішов на загострення, війна набула нового витку ескалації!
Тому, або ми всі врятуємо нашу державу, або поляжемо
під імперським ігом московії! Ну не дано 3-го!!!!