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Новини БЗВП для студентів
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Міносвіти пропонує Раді замінити БЗВП для студентів на дисципліну "Основи національного спротиву"

зсу

Міністерство освіти та науки пропонує замінити базову загальну військову підготовку в університетах на навчальну дисципліну "Основи національного спротиву", яка передбачатиме формування навичок для цивільного спротиву і базової готовності до загроз.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13347, який пропонує замінити курс "Базова загальновійськова підготовка" (БЗВП) у закладах фахової передвищої та вищої освіти на навчальну дисципліну "Основи національного спротиву", - повідомив  заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький

Він зазначив, що нова дисципліна планується як обов’язкова для всіх студентів і студенток другого курсу — як в коледжах, так і в університетах.

На відміну від БЗВП, яка передбачала повний військовий вишкіл (з присудженням ВОС "Стрілець") і складання присяги (обов'язково усіма хлопцями, дівчатами - за бажанням), дисципліна "Основи національного спротиву" має іншу концепцію.

"Йдеться не про військову підготовку в її традиційному розумінні, а про формування у здобувачів освіти навичок, необхідних для цивільного спротиву й базової готовності до загроз, які, на жаль, залишаються актуальними для кожного громадянина України", — пояснив заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не варто сумніватися: потрібно йти у ЗСУ та виконувати свій конституційний обов’язок, - Сирський

Законопроєкт, за словами Винницького, передбачає акцент на домедичній допомозі, теоретичних основах поводження зі зброєю, ознайомленні з цифровими інструментами, що застосовуються у сфері безпеки та оборони. Повномасштабний польовий компонент, який є складовою БЗВП, замінять короткі виїзди на полігони для опанування базових навичок орієнтування та безпеки. Передбачається, що, крім вишколу в традиційних центрах підготовки ЗСУ, заклади освіти співпрацюватимуть з конкретними бригадами або проводитимуть практичні заняття у Центрах національного спротиву.

Окремо чиновник акцентував, що метою цієї дисципліни не є підготовка до мобілізації.

"Мобілізаційний вік в Україні незмінний — з 25 років. До цього віку можна долучитися до Сил оборони лише добровільно. Тому повноцінний курс БЗВП для всіх студентів не є виправданим. Натомість курс "Основи національного спротиву" — це відповідь на запит суспільства щодо готовності до дій в умовах ризику, незалежно від професії чи життєвого шляху", — вважає заступник міністра освіти.

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Автор: 

Міносвіти (1423) військовий обов’язок (92) студенти (450)


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Топ коментарі
+2
А якже. БЗВП - це тренування та вишкіл. ОНС- ще й відповідний одноменний закон заставлять виучити напам'ять
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07.07.2025 17:30 Відповісти
+2
чому замість, а не поряд, може зам міністра пояснити?
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07.07.2025 17:35 Відповісти
+1
в нас Конституція на паузі, як цар сказав, так і законно
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07.07.2025 18:02 Відповісти
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А якже. БЗВП - це тренування та вишкіл. ОНС- ще й відповідний одноменний закон заставлять виучити напам'ять
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07.07.2025 17:30 Відповісти
чому замість, а не поряд, може зам міністра пояснити?
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07.07.2025 17:35 Відповісти
Може. Будуть вчити як повалити РЕЖИМ ЄР-ЗЕ.
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07.07.2025 17:41 Відповісти
Тому що ніхто не буде платити 50 штук в рік за те, щоб з другого курсу вже стати необмежено придатним для мобілізації, котра формально начебто з 25 років.
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07.07.2025 17:55 Відповісти
ну може тому, що майже всі хлопці у віці 15-17 повиїжджали з країни зелених мрій і кількість абітурієнтів-чоловіків дорівнює приблизно нулю
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07.07.2025 18:01 Відповісти
Вони не розуміють, що зараз для людей важливіше навички стрільби з вогнепальної зброї і боротьби з дронами чи як себе вести на мітингу?
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07.07.2025 17:36 Відповісти
Потрібно запровадити предмет "Основи знищення кацапів"!
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07.07.2025 17:42 Відповісти
..і складання присяги (обов'язково усіма хлопцями Джерело: https://censor.net/ua/n3561989
- а на якій підстві ? Юристи , на форумі , є ...?
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07.07.2025 17:48 Відповісти
в нас Конституція на паузі, як цар сказав, так і законно
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07.07.2025 18:02 Відповісти
пізно всрались
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07.07.2025 18:03 Відповісти
не мутите..пройдете БЗВП, а потом проходите что хотите...
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07.07.2025 18:04 Відповісти
Збираються готувати молодь до вічної війни в обов'язковому порядку, а потім дивуються чому батьки вивозять дітей закордон до повноліття.
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07.07.2025 18:05 Відповісти
целью этой дисциплины не является подготовка к мобилизации. Источник: https://censor.net/ru/n3561989
Целью является сделать её обязательной и для женщин тоже)))
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07.07.2025 18:08 Відповісти
Нехай тей МОН не вдає дурнів, а як вся Україна, всі - від приберальниці до міністра
О. Лісового, йдуть до ТЦК оновлювати персональні дані, проходити ВЛК й мобілізуватись на захист України! Ось найкращий приклад для всіх хто повинен сіяти світле,
добре, вічне, а не ухилянство в роки війни!
А то вони в тому МОН декларують зміну назви предмета, а самі лише мріють про відстрочки від мобілізації, перетворивши всю освіту на притулок для дизертирів, ухилянтів!
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07.07.2025 18:09 Відповісти
правильно !!! ))))
і всіх жінок не зважаючи на вік у медсестри, ви ж усі бінти мотати вмієте !
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07.07.2025 18:47 Відповісти
Вірно пишите!
Практично всі випускниці педагогічних ЗВО мають медичну підготовку.
Натомість МОН на минулому тижні вже було ананосовано переведення вчителів низки шкіл на 2/3 заробітної плати, а це менше 0,75 ставки.
Тобто, всі сьогоднішні вчителі - потенційні мобілізовані медсестри завтра!
Це не надумане, а реальність!
А чому дивуватись, ворог пішов на загострення, війна набула нового витку ескалації!
Тому, або ми всі врятуємо нашу державу, або поляжемо
під імперським ігом московії! Ну не дано 3-го!!!!
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07.07.2025 19:15 Відповісти
Замість збирати і чистити автомат будуть учити як голіруч тормозити кацапські танки? Цікаво...
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07.07.2025 18:27 Відповісти
 
 