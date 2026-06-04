8 воинских частей лишили права на самостоятельное проведение базовой подготовки, - Сырский
Отдельным бригадам и полкам поставлена задача пересмотреть свои возможности, улучшить условия и содержание подготовки новобранцев.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
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Во время совещания он отметил, что в программу БЗВП уже включают практические действия в составе групп по обнаружению и уничтожению беспилотников малого класса - коптеров и FPV-дронов.
"В то же время, какой бы передовой ни была программа подготовки, определяющим фактором остается человеческий. Там, где командиры заботятся о подчиненных, улучшают бытовые условия, развивают учебную базу, где инструкторы сопровождают новобранцев и поддерживают постоянную обратную связь, - там выше качество подготовки и меньше случаев самовольного оставления частей", - подчеркнул Сырский.
Проверки в воинских частях
Сырский заслушал результаты проверок, проведенных в мае в 72 воинских частях, получивших право проводить БЗВП на собственной базе.
"По итогам контроля принят ряд управленческих решений, в том числе и жестких. Восемь воинских частей лишились права на самостоятельное проведение базовой подготовки. Отдельным бригадам и полкам поставлена задача пересмотреть собственные возможности, улучшить условия и содержание подготовки новобранцев.
Неприкасаемых нет. Качество подготовки военнослужащих должно соответствовать единым высоким стандартам. Поэтому продолжаем совершенствовать систему БПВ, усиливать адаптацию мобилизованных в учебных центрах и боевых частях, повышать уровень психологической подготовки и реализовывать дополнительные меры по профилактике СОЧ", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Также он заслушал предложения представителей командований видов и родов войск, а также боевых бригад относительно дальнейшего повышения качества подготовки.
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Тоді в новобранців буде, і витривалість,і вміння захистити себе від посягання на честь від чванливих вищих по рангу.
хз, як з ними бути щодо фізо
Трохи можна зі штангою,та і вдари хоча би відпрацювати.
Брату 59, з березня 22-го призваний,не зовсім геть здоровий,худощавий,у відпустці був,все оце найбазовіше,по вигляду, міг би пройти,якби навчали
прибув новий, наче за влк усе гуд, просиш знайомого лікаря, він відкриває helsi, а там....
у спеців (в усіх при цьому), наче спортики на постійній основі, але після 35 та до 40 - біда чорна...