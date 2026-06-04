8 воинских частей лишили права на самостоятельное проведение базовой подготовки, - Сырский

Отдельным бригадам и полкам поставлена задача пересмотреть свои возможности, улучшить условия и содержание подготовки новобранцев.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Во время совещания он отметил, что в программу БЗВП уже включают практические действия в составе групп по обнаружению и уничтожению беспилотников малого класса - коптеров и FPV-дронов.

"В то же время, какой бы передовой ни была программа подготовки, определяющим фактором остается человеческий. Там, где командиры заботятся о подчиненных, улучшают бытовые условия, развивают учебную базу, где инструкторы сопровождают новобранцев и поддерживают постоянную обратную связь, - там выше качество подготовки и меньше случаев самовольного оставления частей", - подчеркнул Сырский.

Читайте также: Присутствие российского флота в Черном море практически нивелировано, - Сырский

Проверки в воинских частях

Сырский заслушал результаты проверок, проведенных в мае в 72 воинских частях, получивших право проводить БЗВП на собственной базе.

"По итогам контроля принят ряд управленческих решений, в том числе и жестких. Восемь воинских частей лишились права на самостоятельное проведение базовой подготовки. Отдельным бригадам и полкам поставлена задача пересмотреть собственные возможности, улучшить условия и содержание подготовки новобранцев.



Неприкасаемых нет. Качество подготовки военнослужащих должно соответствовать единым высоким стандартам. Поэтому продолжаем совершенствовать систему БПВ, усиливать адаптацию мобилизованных в учебных центрах и боевых частях, повышать уровень психологической подготовки и реализовывать дополнительные меры по профилактике СОЧ", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Также он заслушал предложения представителей командований видов и родов войск, а также боевых бригад относительно дальнейшего повышения качества подготовки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ обновили базовую подготовку рекрутов