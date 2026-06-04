РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11633 посетителя онлайн
Новости Базовая военная подготовка
2 575 11

8 воинских частей лишили права на самостоятельное проведение базовой подготовки, - Сырский

Реформа БЗВП: Сырский рассказал о результатах проверок

Отдельным бригадам и полкам поставлена задача пересмотреть свои возможности, улучшить условия и содержание подготовки новобранцев.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Во время совещания он отметил, что в программу БЗВП уже включают практические действия в составе групп по обнаружению и уничтожению беспилотников малого класса - коптеров и FPV-дронов.

"В то же время, какой бы передовой ни была программа подготовки, определяющим фактором остается человеческий. Там, где командиры заботятся о подчиненных, улучшают бытовые условия, развивают учебную базу, где инструкторы сопровождают новобранцев и поддерживают постоянную обратную связь, - там выше качество подготовки и меньше случаев самовольного оставления частей", - подчеркнул Сырский.

Читайте также: Присутствие российского флота в Черном море практически нивелировано, - Сырский

Проверки в воинских частях

Сырский заслушал результаты проверок, проведенных в мае в 72 воинских частях, получивших право проводить БЗВП на собственной базе.

"По итогам контроля принят ряд управленческих решений, в том числе и жестких. Восемь воинских частей лишились права на самостоятельное проведение базовой подготовки. Отдельным бригадам и полкам поставлена задача пересмотреть собственные возможности, улучшить условия и содержание подготовки новобранцев.

Неприкасаемых нет. Качество подготовки военнослужащих должно соответствовать единым высоким стандартам. Поэтому продолжаем совершенствовать систему БПВ, усиливать адаптацию мобилизованных в учебных центрах и боевых частях, повышать уровень психологической подготовки и реализовывать дополнительные меры по профилактике СОЧ", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Также он заслушал предложения представителей командований видов и родов войск, а также боевых бригад относительно дальнейшего повышения качества подготовки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ обновили базовую подготовку рекрутов

Автор: 

ВСУ (7772) Александр Сырский (920) БОВП (9)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
у мобілізованих 50+ з фізо біда: тиск, тромби, варікози, спина, суглоби...
хз, як з ними бути щодо фізо
показать весь комментарий
04.06.2026 12:22 Ответить
+1
"І всіх рекрутів з цих частин переведено на БЗВП до Скелі"
показать весь комментарий
04.06.2026 12:07 Ответить
+1
1 на 1000
прибув новий, наче за влк усе гуд, просиш знайомого лікаря, він відкриває helsi, а там....
у спеців (в усіх при цьому), наче спортики на постійній основі, але після 35 та до 40 - біда чорна...
показать весь комментарий
04.06.2026 12:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"І всіх рекрутів з цих частин переведено на БЗВП до Скелі"
показать весь комментарий
04.06.2026 12:07 Ответить
Комбат її розповідав жахливі речі...
показать весь комментарий
04.06.2026 12:13 Ответить
Найбазовою мала би бути фіз.підготовка і навчання самооборони.
Тоді в новобранців буде, і витривалість,і вміння захистити себе від посягання на честь від чванливих вищих по рангу.
показать весь комментарий
04.06.2026 12:11 Ответить
у мобілізованих 50+ з фізо біда: тиск, тромби, варікози, спина, суглоби...
хз, як з ними бути щодо фізо
показать весь комментарий
04.06.2026 12:22 Ответить
Не у всіх.
Трохи можна зі штангою,та і вдари хоча би відпрацювати.
Брату 59, з березня 22-го призваний,не зовсім геть здоровий,худощавий,у відпустці був,все оце найбазовіше,по вигляду, міг би пройти,якби навчали
показать весь комментарий
04.06.2026 12:30 Ответить
1 на 1000
прибув новий, наче за влк усе гуд, просиш знайомого лікаря, він відкриває helsi, а там....
у спеців (в усіх при цьому), наче спортики на постійній основі, але після 35 та до 40 - біда чорна...
показать весь комментарий
04.06.2026 12:36 Ответить
Так по ВЛК все, що не доходить до статусу "непридатний", взагалі не враховується - здоровий і все тут. У лікарів ВЛК є тільки 2 критерії - придатний - непридатний, інше не має значення.
показать весь комментарий
04.06.2026 12:48 Ответить
Як првило це так. Хоча, зрідка трапляються і виключення.
показать весь комментарий
04.06.2026 12:44 Ответить
список цих 8 ми частин є десь?
показать весь комментарий
04.06.2026 12:20 Ответить
Як змусити командирів ставитися до підлеглих з повагою і за Статутом ? Тільки під загрозою що за зловживання будь який командир може бути розжалуваний до рядового .
показать весь комментарий
04.06.2026 12:40 Ответить
Ці бзвп смердять совковими нормативами 50 річної давності, не кожен зможе пробігти псих смугу 1.5 км у повній вкладці без належної фіз підготовки, зараз епоха дронів, може краще відразу готувати на операторів?
показать весь комментарий
04.06.2026 13:21 Ответить
 
 