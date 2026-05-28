ВСУ обновили базовую подготовку рекрутов
Сухопутные войска ВСУ внедрили обновленный стандарт базовой общевойсковой подготовки (БООП) в шести учебных центрах.
Об этом 27 мая сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Новая программа
Новую программу разработали на основе опыта 151-го учебного центра с учетом реалий современной войны и потребностей фронта.
Продолжительность обучения, как пояснили в оборонном ведомстве, осталась прежней – 51 сутки, однако изменили сам подход к подготовке рекрутов. Обучение теперь проходит поэтапно по принципу "от простого к сложному", а основные навыки курсанты ежедневно отрабатывают до автоматизма.
В программе усилили акцент на работе в составе малых тактических групп. Упражнения по огневой подготовке повторяются с постепенным усложнением, а в тактической медицине добавили еще 12 часов обучения благодаря оптимизации устаревших элементов подготовки.
Отдельное внимание уделили противодействию беспилотникам. В частности, рекруты тренируются поражать FPV-дроны с помощью систем "лазертаг" с двусторонней имитацией боя.
Еще одним нововведением стало внедрение системы наставничества – за каждым взводом закрепляют командира и инструктора, к которым рекруты могут обращаться во время обучения.
Кроме того, в учебных центрах ввели допрофессиональную подготовку. Рекруты смогут факультативно освоить дополнительные специализации, в частности стрелка-оператора, стрелка-спасателя или командира малой тактической группы.
Первые результаты обновленной программы в Сухопутных войсках назвали положительными: по итогам опросов большинство курсантов оценили свой уровень подготовки как достаточный или высокий.
