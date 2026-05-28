ВСУ обновили базовую подготовку рекрутов

Сухопутные войска ВСУ внедрили обновленный стандарт базовой общевойсковой подготовки (БООП) в шести учебных центрах.

Об этом 27 мая сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новая программа

Новую программу разработали на основе опыта 151-го учебного центра с учетом реалий современной войны и потребностей фронта.

Продолжительность обучения, как пояснили в оборонном ведомстве, осталась прежней – 51 сутки, однако изменили сам подход к подготовке рекрутов. Обучение теперь проходит поэтапно по принципу "от простого к сложному", а основные навыки курсанты ежедневно отрабатывают до автоматизма.

В программе усилили акцент на работе в составе малых тактических групп. Упражнения по огневой подготовке повторяются с постепенным усложнением, а в тактической медицине добавили еще 12 часов обучения благодаря оптимизации устаревших элементов подготовки.

Отдельное внимание уделили противодействию беспилотникам. В частности, рекруты тренируются поражать FPV-дроны с помощью систем "лазертаг" с двусторонней имитацией боя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные кафедры откроют во всех медицинских вузах Украины, - Верещук

Еще одним нововведением стало внедрение системы наставничества – за каждым взводом закрепляют командира и инструктора, к которым рекруты могут обращаться во время обучения.

Кроме того, в учебных центрах ввели допрофессиональную подготовку. Рекруты смогут факультативно освоить дополнительные специализации, в частности стрелка-оператора, стрелка-спасателя или командира малой тактической группы.

Первые результаты обновленной программы в Сухопутных войсках назвали положительными: по итогам опросов большинство курсантов оценили свой уровень подготовки как достаточный или высокий.

Читайте: Минобороны открыло более 2 тыс. вакансий в цифровой вертикали: какие специалисты нужны?