ВСУ обновили базовую подготовку рекрутов

Сухопутные войска ВСУ внедрили обновленный стандарт базовой общевойсковой подготовки (БООП) в шести учебных центрах.

Новая программа

Новую программу разработали на основе опыта 151-го учебного центра с учетом реалий современной войны и потребностей фронта. 

Продолжительность обучения, как пояснили в оборонном ведомстве, осталась прежней – 51 сутки, однако изменили сам подход к подготовке рекрутов. Обучение теперь проходит поэтапно по принципу "от простого к сложному", а основные навыки курсанты ежедневно отрабатывают до автоматизма.

В программе усилили акцент на работе в составе малых тактических групп. Упражнения по огневой подготовке повторяются с постепенным усложнением, а в тактической медицине добавили еще 12 часов обучения благодаря оптимизации устаревших элементов подготовки.

Отдельное внимание уделили противодействию беспилотникам. В частности, рекруты тренируются поражать FPV-дроны с помощью систем "лазертаг" с двусторонней имитацией боя.

Еще одним нововведением стало внедрение системы наставничества – за каждым взводом закрепляют командира и инструктора, к которым рекруты могут обращаться во время обучения.

Кроме того, в учебных центрах ввели допрофессиональную подготовку. Рекруты смогут факультативно освоить дополнительные специализации, в частности стрелка-оператора, стрелка-спасателя или командира малой тактической группы.

Первые результаты обновленной программы в Сухопутных войсках назвали положительными: по итогам опросов большинство курсантов оценили свой уровень подготовки как достаточный или высокий.

+13
Саме час клименку відправити на підготовку своїх орлів, які "не навчені воювати".
28.05.2026 01:04 Ответить
+10
Не знаю, дідів 50+ все рівно рембами ну не вдасться зробити, сам курс смердить совком за кілометр з його неадекватними нормативами.
28.05.2026 02:25 Ответить
+7
Декількох моїх знайомих (40+) трьохтижнева підготовка перетворила на трупи в першому "виїзді на завдання". Не думаю що 51 день "покращеної підготовки" з призначенням ментора допоможе вижити цій категорії (40+) набагато довше. Найкращі воїни з 18 до 25, коли в крові найвищий рівень тестостерону, найшвидша реакція і найбільша мязова сила та витривалість. Вчитись воювати потрібно в молодості, а не коли зуби повипадали...
28.05.2026 02:43 Ответить
28.05.2026 08:12 Ответить
БЗВП має відбуватися в 3 єтапи. 1) З 12 до 17 в школах. З 17 пріоритет на цифровізації в ********* війську. 2) В 18 після закінчення школи і здачі ЗНО всі особи чоловічої статі мають відправлятися на двохмісячну БЗВП в табори з повною суспільною ізоляцією на казарменне утримання. Без проходження 2 етапу в університетах України не повинно бути жодної особи чоловічої статі. 3) Повноцінна БЗВП після мобілізації (на 2 роки) або укладання контракту (на 2 роки) - 6 місяців з спеціалізацією і навчанням військово-обліковій спеціальності і прийняттям присяги.
28.05.2026 02:07 Ответить
Змішались в купу коні, люди, дпю, збори, бзвп і фахова підготовка.
28.05.2026 02:21 Ответить
А що значить з повною суспільною ізоляцією? Ха ха ха.
28.05.2026 09:57 Ответить
якими нормами? де ти їх побачив в статті? аби перднути шось.
28.05.2026 02:30 Ответить
В бзвп е так звані щоденні нормативи, ти що не знав? Взвод ділиться на групи (наприклад 8 груп ) і кожна група повинна проходити (бігати ) по вісьмома інструкторів
28.05.2026 02:32 Ответить
Це стара совкова дроч щоб на полігонах всі були візуально весь час при ділі. Знайди в Тг Доніка і почитай про їх курс, там ще відоси з інструкторами є. Всіх успішно навчають і старих і різних, там не треба кілометри бігати.
28.05.2026 02:43 Ответить
Ага, тобто діди 50+ це норма. І справді, це не "стара совкова дроч"
28.05.2026 04:40 Ответить
Не "норма" а норматив, хто проходив бзвп всі тобі скажуть що там таке є, саме бзвп складається з різних нормативів різної складності, аби ляпнути що їй бо!
28.05.2026 02:36 Ответить
Для проходження бзвп потрібна зазвичай базова ФІЗИЧНА підготовка, вдіти відразу бронік +20 кг + рюкзак з каскою навіть ходити в ньому звичайному люду буде важко не кажучи вже про сердечників ( так так їх теж гребуть) знайомий як проходив бзвп ,йому чувак розказував як після бзвп де вони проходили фах в Германії йому там зробили операцію на серці якусь , пройшов фах (!) приїхав в Україну і його визначили в піхоту! Ну це пизць.
28.05.2026 02:29 Ответить
бронік 20 кг і інші лякалки від тих хто їх ніколи не носив.
28.05.2026 02:31 Ответить
Давай оце все надягнемо на тебе відразу без підготовки і подивимося за скільки ти упрієш, чи ти бот? Якщо бот , то дарма стараєшся пайки зараз ніхто не заплатить
28.05.2026 02:34 Ответить
я той хто це все носив на відміну від тебе, тому твої лякалки з чужих слів мене смішать. І звісно ти впрієш і ще й задихаєшся бо армія це ніхіра не про комфорт і не про естетику, хіба якщо ти спортік 20-річний. Але вижити з цим можна.
28.05.2026 02:45 Ответить
В смислі лякалки , сам бронежилет + балістика 10-12 кг, шолом - 2 кг, зброя + бк - 10 кг. , рпс-аптечка - 2 кг. рюкзак - 8-10 кг. Тобто навіть в мінімальному сетапі - 30 кг.
28.05.2026 07:53 Ответить
По факту краще воюють саме 40-50, а мододі - то втомився, то щось болить.
28.05.2026 08:10 Ответить
Завжди знав, що армія це спорт. 50+ сам проходив бзвп, треба воно, щоб добити і без того слабе здоров'я.
28.05.2026 05:01 Ответить
Сосны на морском берегу.
28.05.2026 05:43 Ответить
Давно б так. Зараз всі як ломануться.
28.05.2026 06:01 Ответить
Ви як у воду дивились, ще тцк не відкрилось, а вже черги!, і всі 50+...
28.05.2026 08:45 Ответить
Ага бачили лягають під танк, як в другу світову, як роблять присідання з бревном на плечах, ... ******* війна це технології, авіація, дрони, лазери, високоточна артилерія, ЗЕмразота ж навпаки знищує люд.....
28.05.2026 06:18 Ответить
Роман Донік чесно ****** з 2014го і дає результат. За довгі роки волонтерства не помічений у крисятництві. Якщо ви ще з якогось дива не знаєте кому донатити - донатьте йому.
28.05.2026 06:45 Ответить
Автомат свій брати, чи там видадуть?
28.05.2026 08:59 Ответить
 
 