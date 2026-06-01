Україна здатна здійснити бронетанковий прорив на фронті вже цього року, - The Economist

Сучасна російсько-українська війна наразі перебуває на етапі, який дуже нагадує завершальний період Першої світової війни з її статичним фронтом та взаємним виснаженням сил. Проте розвиток новітніх технологій та зміна тактики Сил оборони України здатні вже найближчим часом повернути на поле бою маневрену війну та забезпечити глибокі прориви оборони окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своїй статті для видання The Economist пише один із найвідоміших західних військових аналітиків, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики (FPRI) Роб Лі.

Україна може створити "острови переваги"

Він нагадав, що у 1918 році покласти край виснажливій окопній війні допомогла нова тактика, яка ефективно поєднала прицільний артилерійський вогонь та дії добре підготовлених штурмових груп. На думку експерта, аналогічний технологічний та тактичний злам відбувається на фронті в Україні просто зараз.

Роб Лі вважає, що ключем до успіху ЗСУ може стати створення локальних "островів переваги" у конкретному місці та у визначений час.

Сценарій майбутнього прориву за версією аналітика:

Підготовка: Операція вимагатиме тижнів ретельного збору розвідданих, проведення відволікаючих маневрів та накопичення сил.

Засліплення ворога: На обраній ділянці фронту українські сили мають повністю паралізувати роботу російських безпілотників — шляхом виведення з ладу терміналів зв'язку, масованого артилерійського обстрілу позицій операторів БПЛА та масованих атак власних дронів.

Бронетанковий прорив: Щойно оборонний "котел" росіян буде належним чином розірвано, у прорив негайно кинеться українська бронетехніка.

Аналітик додає, що стрімкий вихід бронегруп ЗСУ на 5-10 кілометрів за лінію фронту зруйнує логістику та управління загарбників і неминуче призведе до масштабного розгрому російських військ.

За прогнозами Роба Лі, успішне застосування цих принципово нових тактичних рішень на полі бою можна буде побачити вже до кінця поточного року.

