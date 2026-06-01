Україна здатна здійснити бронетанковий прорив на фронті вже цього року, - The Economist

Україна може здійснити бронетанковий прорив на фронті

Сучасна російсько-українська війна наразі перебуває на етапі, який дуже нагадує завершальний період Першої світової війни з її статичним фронтом та взаємним виснаженням сил. Проте розвиток новітніх технологій та зміна тактики Сил оборони України здатні вже найближчим часом повернути на поле бою маневрену війну та забезпечити глибокі прориви оборони окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своїй статті для видання The Economist пише один із найвідоміших західних військових аналітиків, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики (FPRI) Роб Лі.

Україна може створити "острови переваги"

Він нагадав, що у 1918 році покласти край виснажливій окопній війні допомогла нова тактика, яка ефективно поєднала прицільний артилерійський вогонь та дії добре підготовлених штурмових груп. На думку експерта, аналогічний технологічний та тактичний злам відбувається на фронті в Україні просто зараз.

Роб Лі вважає, що ключем до успіху ЗСУ може стати створення локальних "островів переваги" у конкретному місці та у визначений час.

Сценарій майбутнього прориву за версією аналітика:

  • Підготовка: Операція вимагатиме тижнів ретельного збору розвідданих, проведення відволікаючих маневрів та накопичення сил.

  • Засліплення ворога: На обраній ділянці фронту українські сили мають повністю паралізувати роботу російських безпілотників — шляхом виведення з ладу терміналів зв'язку, масованого артилерійського обстрілу позицій операторів БПЛА та масованих атак власних дронів.

  • Бронетанковий прорив: Щойно оборонний "котел" росіян буде належним чином розірвано, у прорив негайно кинеться українська бронетехніка.

Аналітик додає, що стрімкий вихід бронегруп ЗСУ на 5-10 кілометрів за лінію фронту зруйнує логістику та управління загарбників і неминуче призведе до масштабного розгрому російських військ.

За прогнозами Роба Лі, успішне застосування цих принципово нових тактичних рішень на полі бою можна буде побачити вже до кінця поточного року.

Ненене, вдруге ми на це не купимся.
01.06.2026 17:51 Відповісти
Не надо пожалуйста. Все таки уже не 22 год, а то что 23 год не 22 - стало понятно в 23 году...Когда у нас в обороне идет размен - страшный для нас по сути, но один погибший или раненый на несколько - а иногда и на несколько десятков наступающих орков - это лучшее что мы можем сделать. А насчет того что не наступая войну не выиграть - так уже всем понятно что невозможно ставить задачу для Украины как победу - это выход на границы 1991 года, просто физически на данный момент это невозможно. Нужно остановить войну, обеспечить стойкую оборону, подготовить армию и развить военную промышленность - и ждать. Не когда мимо проплывет труп твоего врага, а когда враг с берега в реку упадет - чтобы его в этот момент веслом по башке хватануть.
01.06.2026 17:55 Відповісти
Бронетанковий прорив руйнується мінами. Доказано невдалим контрнаступом 2023 року.
01.06.2026 17:52 Відповісти
01.06.2026 17:51 Відповісти
01.06.2026 17:52 Відповісти
І триндежом за 3 місяці до наступу, з указання місця наступу.
01.06.2026 18:26 Відповісти
Бойові дії між росією та Україною в https://www.slovoidilo.ua/2024/10/11/novyna/suspilstvo/zelenskyj-ozvuchyv-bazhani-terminy-zavershennya-vijny-rf 2025 році можуть припинитися, оскільки обидві сторони близькі до виснаження і «вважали б за краще, щоб конфлікт зійшов нанівець».

Такий прогноз дає журнал https://www.economist.com/the-world-ahead/2024/11/20/fighting-in-ukraine-could-wind-down-in-2025 The Economist.
01.06.2026 17:53 Відповісти
Так вже майже половина 26-го минула))
01.06.2026 18:30 Відповісти
Реальность такова, шо в новых реалиях войны, танки используют в основном для стрельбы с закрытых позиций(как САУ). Анализ классный, для условий 1и2 мировых войн.
01.06.2026 17:54 Відповісти
От нехай Єкономіст і здійснює цей прорив проти кратно переважаючого ворога у авіації, танках, артілерії, дронах, тощо.
01.06.2026 17:54 Відповісти
Ці недолугі історичні паралелі трохи напружують.
Як мінімум ні про які бронетанкові прориви нема сенсу навіть мріяти до появи ефективної протидронової ППО ближньої дії. А я таких у нас поки й на горизонті не спостерігаю.
01.06.2026 17:55 Відповісти
Насправді, якщо вона і з'явиться, то тобі про те доповідати не будуть.
01.06.2026 18:18 Відповісти
Можливо, але навіщо саме бронетанковий?
Привабливіше виглядає відрізання логістики та витравлення дустом дронами. Потім можна вже підводити техніку.
01.06.2026 17:55 Відповісти
Ти шо зрадник? Навіщо тоді наловили 2млн душ?
Тільки штурм і тільки в лоб! Треба швиденько звільняти місця для африканців.
01.06.2026 18:30 Відповісти
01.06.2026 17:55 Відповісти
Сподіваюся, цей блогер своїм пістьожем заробляє на дрони для ЗСУ.
01.06.2026 17:58 Відповісти
Фантазери.
01.06.2026 18:00 Відповісти
Краще в обороні перемелювати русню.Це надійніше,своє від нас не втіче,буде час і на прориви...
01.06.2026 18:05 Відповісти
Якщо є кілька тисяч танків,то можливо і зможе.
01.06.2026 18:05 Відповісти
Самолёты нужны. И чем больше, тем лучше.
01.06.2026 18:23 Відповісти
Та вже один раз **********.
01.06.2026 18:07 Відповісти
Це 2-3 місяці назад наші аналітики почали обережно казати, що схоже кацапський наступ все. Потім це підхопили західні смі. А це когось зовсім занесло занесло
01.06.2026 18:09 Відповісти
повна некомпетентність і ідіотизм і повний ігнор що при владі московський агент єрмакозел
01.06.2026 18:24 Відповісти
бронетанкових наступів без важкої авіації не буває
01.06.2026 18:25 Відповісти
Який на *** "бронетанковий прорив"??? Ви, ****, геть, їбанулись??? Скільки у німців у 1918-му році було ФПВ звичайних та на оптоволокні??? А у кацапів до ***!
01.06.2026 18:27 Відповісти
Це Роберт Лі кому розповідає? Кацапам?
01.06.2026 18:27 Відповісти
 
 