Бізнес РФ вимагає від Путіна припинити війну проти України для порятунку від колапсу, - Reuters

Російська сировинна економіка стрімко сповільнюється та демонструє ознаки серйозної нестабільності на тлі регулярних ударів українських безпілотників і затяжної війни. Диктатор РФ Володимир Путін відкриває черговий Петербурзький міжнародний економічний форум, де відчайдушно намагається знайти бодай якісь ідей для порятунку економіки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться матеріалі агентства Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Економіка РФ на тлі ударів України

За даними журналістів, сировинна економіка РФ обсягом 3 трильйони доларів фактично зупинилася: якщо у 2024 році зростання становило 4,9%, то торік воно обвалилося до близько 1%, а в першому кварталі 2026 року взагалі скоротилося на 0,2%. Прогноз на весь поточний рік є принизливим для Кремля — усього 0,4%.

Російські чиновники виправдовуються високими відсотковими ставками центробанку, західними санкціями та надто сильним рублем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії можуть представити наступного тижня, - ЗМІ

Проте ключовим фактором руйнації російського тилу стали регулярні атаки українських далекобійних БПЛА. За оцінками Reuters, удари по нафтопереробних заводах, підприємствах із виробництва добрив та морських портах вивели з ладу значну частину промисловості РФ і паралізували чверть усіх нафтопереробних потужностей окупантів.

Путіна просять про мир

Попри накази Путіна терміново знайти шляхи відновлення зростання, представники великого російського бізнесу в неофіційних розмовах прямо кажуть, що єдиним реальним порятунком є негайне припинення війни в Україні.

"Зростання й ентузіазм на російському фондовому ринку після кожної позитивної новини щодо мирних переговорів по Україні за посередництва США вказують на те, якою має бути їхня справжня відповідь", - заявив журналістам високопоставлений керівник однієї з російських корпорацій на умовах анонімності.

Читайте також: Чистий прибуток "Газпрому" обвалився на 48% порівняно з минулим роком

Наразі у ділових колах РФ панує тотальний песимізм. Мирні переговори, які розпочалися в лютому минулого року, наразі повністю припинено, оскільки США зосереджені на війні на Близькому Сході. Через це "замороженими" залишаються мільярдні потенційні інвестиції та питання послаблення санкцій. Один із топових російських банкірів констатував, що Путін уже втратив чудову можливість укласти вигідну угоду минулого року.

Колишній заступник голови центробанку РФ Олег В’югін також підтвердив, що з огляду на двозначну ключову ставку, різке підвищення податків для фінансування війни та скорочення інвестицій, у Кремля немає жодних ідей.

"Уряд, по суті, нічого не може запропонувати для відновлення зростання", - визнав В’югін.

Аналітики резюмують, що Росія — зі своїм 140-мільйонним населенням, слабкими внутрішніми ринками акцій і повною відсутністю іноземних інвестицій — не здатна розвиватися шляхом внутрішнього ресурсу, як це роблять Китай чи Індія.

Читайте також: У Нижньогородській області РФ створюють ціле "міністерство" для захисту від українських дронів