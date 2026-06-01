Бізнес РФ вимагає від Путіна припинити війну проти України для порятунку від колапсу, - Reuters

Російська сировинна економіка стрімко сповільнюється та демонструє ознаки серйозної нестабільності на тлі регулярних ударів українських безпілотників і затяжної війни. Диктатор РФ Володимир Путін відкриває черговий Петербурзький міжнародний економічний форум, де відчайдушно намагається знайти бодай якісь ідей для порятунку економіки.

Економіка РФ на тлі ударів України 

За даними журналістів, сировинна економіка РФ обсягом 3 трильйони доларів фактично зупинилася: якщо у 2024 році зростання становило 4,9%, то торік воно обвалилося до близько 1%, а в першому кварталі 2026 року взагалі скоротилося на 0,2%. Прогноз на весь поточний рік є принизливим для Кремля — усього 0,4%.

Російські чиновники виправдовуються високими відсотковими ставками центробанку, західними санкціями та надто сильним рублем.

Проте ключовим фактором руйнації російського тилу стали регулярні атаки українських далекобійних БПЛА. За оцінками Reuters, удари по нафтопереробних заводах, підприємствах із виробництва добрив та морських портах вивели з ладу значну частину промисловості РФ і паралізували чверть усіх нафтопереробних потужностей окупантів.

Путіна просять про мир

Попри накази Путіна терміново знайти шляхи відновлення зростання, представники великого російського бізнесу в неофіційних розмовах прямо кажуть, що єдиним реальним порятунком є негайне припинення війни в Україні.

"Зростання й ентузіазм на російському фондовому ринку після кожної позитивної новини щодо мирних переговорів по Україні за посередництва США вказують на те, якою має бути їхня справжня відповідь", - заявив журналістам високопоставлений керівник однієї з російських корпорацій на умовах анонімності.

Наразі у ділових колах РФ панує тотальний песимізм. Мирні переговори, які розпочалися в лютому минулого року, наразі повністю припинено, оскільки США зосереджені на війні на Близькому Сході. Через це "замороженими" залишаються мільярдні потенційні інвестиції та питання послаблення санкцій. Один із топових російських банкірів констатував, що Путін уже втратив чудову можливість укласти вигідну угоду минулого року.

Колишній заступник голови центробанку РФ Олег В’югін також підтвердив, що з огляду на двозначну ключову ставку, різке підвищення податків для фінансування війни та скорочення інвестицій, у Кремля немає жодних ідей.

"Уряд, по суті, нічого не може запропонувати для відновлення зростання", - визнав В’югін.

  • Аналітики резюмують, що Росія — зі своїм 140-мільйонним населенням, слабкими внутрішніми ринками акцій і повною відсутністю іноземних інвестицій — не здатна розвиватися шляхом внутрішнього ресурсу, як це роблять Китай чи Індія.

01.06.2026 16:16 Відповісти
01.06.2026 16:32 Відповісти
01.06.2026 16:24 Відповісти
бізнес може ще потерпіти пів-року. Ну, щоб вже напевно.
01.06.2026 16:15 Відповісти
2-3 тижні
01.06.2026 16:16 Відповісти
Звонiть Трампу, що уж.
01.06.2026 16:17 Відповісти
путлєр скаже шоб бізнес затягнув паски - тай по всьому
01.06.2026 16:24 Відповісти
"путлєр скаже шоб бізнес затягнув паски заткнувся, якщо не хоче повторити долю Березовського та інших"
01.06.2026 16:32 Відповісти
А кажуть, що ця війна - тільки через гроші.
01.06.2026 16:28 Відповісти
"Бізнес РФ вимагає від Путіна припинити війну проти України шляхом бомбардування АЕС..." Джерело: https://censor.net/ua/n4006134
01.06.2026 16:30 Відповісти
"бізнес" в кацапії має таку ж "силу", як "цеховики" в совку - поки гебешники дають працювати то "плати і не вякай", почнеш кочевряжитись і враз на кічу поїдеш або просто з вікна вийдеш чи т.п. Тож вся ця писанина від Reuters про "вимоги припинити війну" якась рафінована дурня
01.06.2026 16:36 Відповісти
Як колись казав сам )(уйло він пришле доктора.
01.06.2026 17:43 Відповісти
Як колись казав покійний задорнов - "ну амєріканци і тупиє " - не знають природу" рашн бізнес " і хто там все вирішує.
01.06.2026 17:55 Відповісти
Дайошь колапс😁
01.06.2026 16:37 Відповісти
Британские журналисты.
01.06.2026 16:37 Відповісти
путлеру на це пофіг
01.06.2026 16:51 Відповісти
Бізнес в РФ зараз взагалі не мае ніякої влади, для Путіна це лохи-комерси яких можна стригти як вівць. Вся влада в РФ зараз у силовиків і фсб.
01.06.2026 17:03 Відповісти
Погоджуюся, але для створення красивої картинки, яку можна згодувати кацапському плєбсу, типу бізнес попросив і "добрий дід" погодився, теж може бути...
01.06.2026 17:11 Відповісти
І Китай і Індія також не здатні розвиватись за рахунок внутрішнього ресурсу !!!
01.06.2026 17:30 Відповісти
Так гівномарафоніфська пропаганда нам вже чотири з гаком роки розповідає казочки ,що отот рашка сколапсує і розвалиться , але чомусь рашка не колапсує і не розвалюється .
01.06.2026 17:46 Відповісти
ВЫ ЕМУ ФОРМУЛЫ СО ШКОЛЫ ДАЙТЕ ОН НЕ ОТВЕТИТ !)
01.06.2026 17:47 Відповісти
Бізнес РФ вимагає...
Як? Стоячи на колінах?
Бізнес там так зашуганий, що вимагати може тільки у своїх рабів...
01.06.2026 18:28 Відповісти
 
 