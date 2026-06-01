21-й пакет санкцій ЄС проти Росії можуть представити наступного тижня, - ЗМІ

Вже наступного тижня Єврокомісія може презентувати 21-й пакет санкцій проти Росії.

Про це пише Суспільне із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Обмеження

Співрозмовник зазначив, що до наступного пакета санкцій можуть увійти заходи щодо подальшого тиску на криптовалюту, а також обмеження проти фінансових установ у третіх країнах (зокрема Центральної Азії), які допомагають обходити санкції російським банкам.

Обговорення розпочнеться після презентації.

"Мета - ухвалити наступний пакет до середини липня. Співрозмовник Суспільного вважає, що це реальна мета, оскільки від нового уряду Угорщини надходять сигнали, що вони більше не зловживатимуть правом вето", - пише видання.

