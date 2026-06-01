21-й пакет санкций ЕС против России могут представить на следующей неделе, - СМИ
Уже на следующей неделе Еврокомиссия может представить 21-й пакет санкций против России.
Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Ограничения
Собеседник отметил, что в следующий пакет санкций могут войти меры по дальнейшему давлению на криптовалюту, а также ограничения против финансовых учреждений в третьих странах (в частности, в Центральной Азии), которые помогают обходить санкции российским банкам.
Обсуждение начнется после презентации.
"Цель — принять следующий пакет до середины июля. Собеседник Суспильного считает, что это реальная цель, поскольку от нового правительства Венгрии поступают сигналы, что они больше не будут злоупотреблять правом вето", — пишет издание.
