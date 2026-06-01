Российская сырьевая экономика стремительно замедляется и демонстрирует признаки серьезной нестабильности на фоне регулярных ударов украинских беспилотников и затянувшейся войны. Диктатор РФ Владимир Путин открывает очередной Петербургский международный экономический форум, где отчаянно пытается найти хоть какие-то идеи для спасения экономики.

По данным журналистов агентства Reuters,

Экономика РФ на фоне ударов Украины

По данным журналистов, сырьевая экономика РФ объемом 3 триллиона долларов фактически остановилась: если в 2024 году рост составлял 4,9%, то в прошлом году он обвалился до около 1%, а в первом квартале 2026 года вообще сократился на 0,2%. Прогноз на весь текущий год унизителен для Кремля — всего 0,4%.

Российские чиновники оправдываются высокими процентными ставками ЦБ, западными санкциями и слишком сильным рублем.

Однако ключевым фактором разрушения российского тыла стали регулярные атаки украинских дальнобойных БПЛА. По оценкам Reuters, удары по нефтеперерабатывающим заводам, предприятиям по производству удобрений и морским портам вывели из строя значительную часть промышленности РФ и парализовали четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей оккупантов.

Путина просят о мире

Несмотря на приказы Путина срочно найти пути восстановления роста, представители крупного российского бизнеса в неофициальных беседах прямо говорят, что единственным реальным спасением является немедленное прекращение войны в Украине.

"Рост и энтузиазм на российском фондовом рынке после каждой позитивной новости о мирных переговорах по Украине при посредничестве США указывают на то, каким должен быть их настоящий ответ", — заявил журналистам высокопоставленный руководитель одной из российских корпораций на условиях анонимности.

Сейчас в деловых кругах РФ царит тотальный пессимизм. Мирные переговоры, начавшиеся в феврале прошлого года, в настоящее время полностью приостановлены, поскольку США сосредоточены на войне на Ближнем Востоке. Из-за этого "замороженными" остаются миллиардные потенциальные инвестиции и вопрос ослабления санкций. Один из ведущих российских банкиров констатировал, что Путин уже упустил прекрасную возможность заключить выгодную сделку в прошлом году.

Бывший заместитель председателя ЦБ РФ Олег Вьюгин также подтвердил, что, учитывая двузначную ключевую ставку, резкое повышение налогов для финансирования войны и сокращение инвестиций, у Кремля нет никаких идей.

"Правительство, по сути, ничего не может предложить для восстановления роста", — признал Вьюгин.

Аналитики резюмируют, что Россия — со своим 140-миллионным населением, слабыми внутренними рынками акций и полным отсутствием иностранных инвестиций — не способна развиваться за счет внутренних ресурсов, как это делают Китай или Индия.

