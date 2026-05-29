Чистий прибуток "Газпрому" обвалився на 48% порівняно з минулим роком

Російський "Газпром" у першому кварталі 2026 року знизив чистий прибуток на 48%, до 345,2 млрд руб. із 660,4 млрд руб. роком раніше.

Про це свідчать фінансові результати компанії за міжнародними стандартами, передає The Moscow Times.

"Перші місяці 2026 року заклали позитивні тенденції для подальшого зростання фінансових показників групи "Газпром". Виручка від продажу газу на внутрішній ринок збільшилася на 21% в порівнянні з першим кварталом минулого року і досягла 600 млрд руб.", – заявив заступник голови правління "Газпрому" Фаміл Садигов.

За його словами, обсяг експорту газу також збільшився, проте ‌зміцнення середнього курсу рубля по відношенню до долара США на 15% чинило тиск на експортну ‌виручку.

Загальна виручка групи склала близько 2,8 трлн руб., зберігшись приблизно на рівні минулого року.

EBITDA (обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань, – ред.) групи "Газпром" у першому кварталі зросла на 16%, до 979 млрд руб. із 844 млрд руб. роком раніше.

Вільний грошовий потік "Газпрому" на кінець кварталу становив 624 ⁠млрд руб.

Чистий борг (скоригований) знизився на кінець першого кварталу на 226 млрд руб. – до 5,8 трлн руб.

Реальні показники

Раніше в Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що російська енергетична компанія "Газпром" за першй квартал 2026 року відзвітувала про покращання фінансових результатів, однак реальна ситуація вказує на поглиблення системних проблем.

Головною причиною різкого покращання звітності стало скорочення статті "інші витрати" – із 626,8 млрд руб. у першому кварталі 2025 року до 177,4 млрд руб. – за аналогічний період 2026 року.

Саме ця стаття включає курсові різниці та переоцінку фінансових інструментів, тобто показники, що залежать від бухгалтерських коригувань, а не від реального стану бізнесу.

До того повідомлялося, що різке зростання тарифів на газ для населення Росії дозволило "Газпрому" вибратися зі збитків у його основному газовому напрямі. У першому кварталі компанія показала 147,54 млрд руб. чистого прибутку за російськими стандартами бухгалтерського обліку.

Ці дані охоплюють лише діяльність головного офісу та не враховують дочірні підприємства, що займаються нафтовидобутком, виробництвом скрапленого газу, енергетикою чи переробкою.

Проблеми "Газпрому"

Ще в листопаді минулого року повідомлялося, що влада РФ планує надати "Газпрому" податкові пільги, оскільки після втрати європейського ринку компанія другий рік поспіль фіксує збитки у своєму ключовому газовому сегменті.

Перед тим повідомлялося, що російська влада обговорює можливість різкого підвищення цін на газ для промисловості, щоб залатати бюджет "Газпрому", який зазнає збитків через втрату європейського ринку.

До того стало відомо, що компанія "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та стала найзбитковішою компанією РФ.

У травні 2025 року повідомлялося, що рада директорів "Газпрому" ухвалила рішення не виплачувати дивіденди від прибутку за 2024 рік.

На початку літа 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.