62 боєзіткнення зафіксовано на фронті, 25 із них - на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку цієї доби окупаційні війська 62 рази штурмували позиції наших захисників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 1 червня, передає Цензор.НЕТ.

Удари по Україні

Російська артилерія продовжує нещадно гатити по українському прикордонню. Сьогодні на Сумщині під ворожі авіаційні удари потрапили райони населених пунктів Вільна Слобода, Червоний Пахар, Кореньок та Вікторове.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення, один бій триває досі. Там же ворог 50 разів обстріляв наші позиції й мирні села, серед іншого вісім разів застосувавши реактивні системи залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази намагалися прорвати оборону біля Ветеринарного, Стариці та Приліпки. Один бій триває і в ці хвилини.

На Куп’янському напрямку окупанти один раз йшли в атаку, намагаючись витіснити наші підрозділи поблизу Курилівки.

Бої на сході

Активно діяв агресор на Лиманському напрямку, здійснивши чотири штурми неподалік Копанок, Дробишевого, Лиману та Ямполя.

На Слов’янському напрямку українські воїни успішно звели нанівець дві спроби загарбників просунутися вперед у бік Кривої Луки та Рай-Олександрівки. Одне бойове зіткнення ще триває.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку російські підрозділи провели сім атак, намагаючись просуватись поблизу Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру та в бік Кучерового Яру і Нового Шахового.

Традиційно високою залишається інтенсивність боїв на Покровському напрямку, де ворог 25 разів намагався вибити наших захисників із займаних позицій у районах Дорожнього, Новоолександрівки, Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Удачного, Горіхового та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Шевченко, Білицьке, Сергіївка. Два бойових зіткнення ще тривають.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку у районі населеного пункту Вербове.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбито 11 ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Оленокостянтинівка Залізничне, Чарівне та в бік Косівцевого, Різвдянки, Цвіткового. Ще два бойові зіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили дві марні спроби просунутися в районі Антонівського мосту.

На решті ділянок фронту суттєвих змін в оперативній обстановці немає, жодних спроб ворожого просування не зафіксовано.