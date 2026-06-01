Понад 7000 боєзіткнень та застосування РФ 7500 КАБів зафіксовано на фронті у травні, - Міноборони

Напруження на лінії фронту в останній місяць весни досягло максимальних показників. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у травні було зафіксовано 7008 бойових зіткнень, що свідчить про зростання інтенсивності дій ворога.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Понад 300 боєзіткнень за добу

Зазначається, що найгарячішим днем місяця стало 26 травня – за цю добу відбулося 317 боєзіткнень.

Паралельно противник продовжував вести щільний вогонь по всій лінії зіткнення та по мирних містах. Загалом за травень ворог здійснив понад 96 000 обстрілів, з яких понад 1800 було вчинено з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Збільшення кількості повітряних ударів

У Міноборони зауважують, що не маючи значущих успіхів на фронті та стикаючись із жорстким опором Сил оборони, російські війська зробили ставку на повітряний терор. Протягом місяця противник застосував 7500 авіаційних бомб, оснащених універсальними модулями планування і корекції (керованими авіаційними бомбами).

За даними Генштабу, це другий за кількістю КАБів місяць від початку повномасштабного вторгнення. Більше було лише в березні – 7987.

