Более 7000 боевых столкновений и применение РФ 7500 КАБ зафиксировано на фронте в мае, - Минобороны

Напряженность на линии фронта в последний месяц весны достигла максимальных показателей. По данным Генерального штаба ВСУ, в мае было зафиксировано 7008 боевых столкновений, что свидетельствует о росте интенсивности действий противника.

Более 300 боевых столкновений за сутки

Отмечается, что самым горячим днем месяца стало 26 мая – за эти сутки произошло 317 боевых столкновений.

Параллельно противник продолжал вести плотный огонь по всей линии соприкосновения и по мирным городам. Всего за май враг совершил более 96 000 обстрелов, из которых более 1800 было совершено из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Увеличение количества воздушных ударов

В Минобороны отмечают, что, не имея значительных успехов на фронте и сталкиваясь с жестким сопротивлением Сил обороны, российские войска сделали ставку на воздушный террор. В течение месяца противник применил 7500 авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (управляемыми авиационными бомбами).

По данным Генштаба, это второй по количеству КАБ месяц с начала полномасштабного вторжения. Больше было только в марте – 7987.

