62 боестолкновения зафиксировано на фронте, 25 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток оккупационные войска 62 раза штурмовали позиции наших защитников.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 1 июня, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Российская артиллерия продолжает беспощадно обстреливать украинскую границу. Сегодня в Сумской области под вражеские авиаудары попали районы населенных пунктов Вольная Слобода, Червоный Пахар, Коренок и Викторово.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения, один бой продолжается до сих пор. Там же враг 50 раз обстрелял наши позиции и мирные села, в том числе восемь раз применив реактивные системы залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики четыре раза пытались прорвать оборону возле Ветеринарного, Старицы и Прилипки. Один бой продолжается и в эти минуты.

На Купянском направлении оккупанты один раз шли в атаку, пытаясь вытеснить наши подразделения вблизи Куриловки.

Бои на востоке

Активно действовал агрессор на Лиманском направлении, осуществив четыре штурма недалеко от Копанок, Дробишевого, Лимана и Ямполя.

На Славянском направлении украинские воины успешно сорвали две попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону Кривой Луки и Рай-Александровки. Одно боевое столкновение еще продолжается.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении российские подразделения провели семь атак, пытаясь продвигаться вблизи Иванополя, Плещеевки, Русина Яра и в сторону Кучерова Яра и Нового Шахово.

Традиционно высокой остается интенсивность боев на Покровском направлении, где враг 25 раз пытался выбить наших защитников с занимаемых позиций в районах Дорожного, Новоалександровки, Родинского, Покровска, Котлино, Молодецкого, Удачного, Орехово и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Шевченко, Белицкое, Сергиевка. Два боевых столкновения еще продолжаются.

На Александровском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Вербовое.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении отражено 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Еленоконстантиновка, Зализничное, Чаривное и в сторону Косовцево, Риздвянки, Цвитково. Еще два боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении оккупанты предприняли две тщетные попытки продвинуться в районе Антоновского моста.

На остальных участках фронта существенных изменений в оперативной обстановке нет, никаких попыток вражеского продвижения не зафиксировано.