Оккупанты усилили штурмы на южном направлении, самая тяжелая ситуация - возле Гуляйполя, - Волошин
Российская армия на южном направлении в течение недели активизировала боевые действия и штурмовые операции.
Об этом пресс-секретарь Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Гуляйпольское направление остается самым горячим участком
По его словам, наиболее напряженная ситуация сохраняется на Гуляйпольском направлении, где враг пытается выполнить поставленные командованием задачи до конца весны.
"За эту неделю можно подвести определенные итоги, и они говорят о том, что почти каждый день противник увеличивал количество своих боевых столкновений у нас на юге. За прошедшие сутки на южных направлениях зафиксировано 52 боевых столкновения", - сообщил Волошин.
Россияне увеличили количество штурмов и применение управляемых авиабомб
Пресс-секретарь добавил, что россияне также усилили применение управляемых авиабомб и продолжают активные штурмы в районах Воздвижевки, Гуляйпольского и Доброполья.
