Россияне активизировались на Ореховском направлении, но их планы выйти к Орехову до 31 мая уже провалились, - Волошин

Несмотря на активизацию российских войск на Ореховском направлении, их планы выйти к Орехову до 31 мая точно не будут реализованы.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По словам Волошина, планы оккупантов провалились, в частности, и потому, что на пути у врага остается Малая Токмачка.

"Я уже говорил, что у них по пути еще есть Малая Токмачка, поэтому я надеюсь, что они на всю жизнь запомнят этот населенный пункт... враг активизировался на Ореховском направлении - в частности, увеличилось количество штурмовых действий на юго-западе. Это там, где расположены населенные пункты Щербаки и Малые Щербаки, а также были боевые столкновения возле Малой Токмачки", - отметил спикер

Нет потерь позиций

Также он подчеркнул, что украинские войска не несут здесь потерь ни позиций, ни каких-либо территорий.

