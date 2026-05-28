РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11938 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Ореховском направлении
118 0

Россияне активизировались на Ореховском направлении, но их планы выйти к Орехову до 31 мая уже провалились, - Волошин

Планы РФ выйти к Орехову провалились

Несмотря на активизацию российских войск на Ореховском направлении, их планы выйти к Орехову до 31 мая точно не будут реализованы.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

По словам Волошина, планы оккупантов провалились, в частности, и потому, что на пути у врага остается Малая Токмачка.

"Я уже говорил, что у них по пути еще есть Малая Токмачка, поэтому я надеюсь, что они на всю жизнь запомнят этот населенный пункт... враг активизировался на Ореховском направлении - в частности, увеличилось количество штурмовых действий на юго-западе. Это там, где расположены населенные пункты Щербаки и Малые Щербаки, а также были боевые столкновения возле Малой Токмачки", - отметил спикер

Читайте также: Россияне пытаются отрезать логистику от Запорожья до Гуляйполя и до Орехова, но им это не удается, - Силы обороны юга

Нет потерь позиций

Также он подчеркнул, что украинские войска не несут здесь потерь ни позиций, ни каких-либо территорий.

Читайте: РФ пытается прорваться к Орехову в Запорожской области: штурмуют небольшими группами, - Силы обороны

Автор: 

Запорожская область (4385) боевые действия (6108) Силы обороны юга (564) Пологовский район (419) Малая Токмачка (23) Орехов (47)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 