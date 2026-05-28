Росіяни активізувалися на Оріхівському напрямку, але їхні плани вийти до Оріхова до 31 травня вже провалилися, - Волошин

Попри активізацію російських військ на Оріхівському напрямку, їхні плани вийти до Оріхова до 31 травня вже точно не будуть реалізовані.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

За словами Волошина, плани окупантів провалилися, зокрема і тому, що на шляху у ворога лишається Мала Токмачка.

"Я вже казав, що в них по дорозі ще є Мала Токмачка, тому я сподіваюся, що вони на все життя пам'ятатимуть цей населений пункт... активізувався ворог на Оріховському напрямку - зокрема, збільшилась кількість штурмових дій на південний захід. Це там, де розташовані населенні пункти Щербаки і Малі Щербаки, а також були бойові зіткнення біля Малої Токмачки", - зазначив речник

Також читайте: Росіяни намагаються відрізати логістику від Запоріжжя до Гуляйполя та до Оріхова, але їм це не вдається, - Сили оборони півдня

Немає втрат позицій

Також він наголосив, що українські війська не мають тут втрат ні позицій, ні якихось територій.

Читайте: РФ намагається прорватися до Оріхова на Запоріжжі: штурмують малими групами, - Сили оборони