Окупанти посилили штурми на південному напрямку, найважча ситуація - біля Гуляйполя, - Волошин
Російська армія на південному напрямку протягом тижня збільшувала кількість бойових дій та штурмових активностей.
Про це речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Гуляйпільський напрямок залишається найгарячішою ділянкою
За його словами, найбільш напружена ситуація залишається на Гуляйпільському напрямку, де ворог намагається виконати поставлені командуванням завдання до кінця весни.
"За цей тиждень можна підбити певні підсумки, і вони говорять про те, що майже кожен день противник збільшував кількість своїх бойових зіткнень у нас на півдні. За минулу добу на південних напрямках зафіксовано 52 бойових зіткнення", - повідомив Волошин.
Росіяни збільшили кількість штурмів та застосування керованих авіабомб
Речник додав, що росіяни також наростили застосування керованих авіабомб та продовжують активні штурми в районах Воздвижівки, Гуляйпільського і Добропілля.
