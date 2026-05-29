Ворог посилює Кінбурнську косу спецпризначенцями, - Сили оборони півдня

Окупанти розмістили на Кінбурнській і Тендерській косі один з найбоєздатніших підрозділів спецпризначенців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Сил оборони Півдня, полковник Владислав Волошин.

Остерігаються наступу Сил оборони

"Росіяни дуже остерігаються того, що Сили оборони України будуть здійснювати спроби щодо звільнення Кінбурської коси та Тендерської. Тому тримають там один з найбоєздатніших своїх підрозділів спецпризначенців. Серед них чимало і мешканців тимчасово окупованого Криму, і навіть є серед них деякі наші колишні військовослужбовці", - розповів речник.

Севастопольські спецпризначенці

За словами Волошина, спецпризначенці Севастопольського центру спецоперацій краще підготовлені, оснащені та мають кілька сучасних човнів.

"Зараз вони провели ротацію цього підрозділу. Він доволі непогано озброєний, має декілька сучасних човнів, декілька потужних пікапів, а також має на озброєнні засоби РЕБ і радіоелектронної розвідки, екіпажі розвідувальних і ударних безпілотних літальних апаратів. Основне завдання загону - це ведення спеціальної повітряної розвідки в районі Кінбурнської коси, спостереження за акваторією Дніпровської затоки, дельти річки Дніпро та острова Майський. А також патрулювання берегової лінії і організація протидесантних заходів", - розповів Волошин.

