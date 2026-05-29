Ворог посилює Кінбурнську косу спецпризначенцями, - Сили оборони півдня

Окупанти розмістили на Кінбурнській і Тендерській косі один з найбоєздатніших підрозділів спецпризначенців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Сил оборони Півдня, полковник Владислав Волошин.

Остерігаються наступу Сил оборони

"Росіяни дуже остерігаються того, що Сили оборони України будуть здійснювати спроби щодо звільнення Кінбурської коси та Тендерської. Тому тримають там один з найбоєздатніших своїх підрозділів спецпризначенців. Серед них чимало і мешканців тимчасово окупованого Криму, і навіть є серед них деякі наші колишні військовослужбовці", - розповів речник.

Севастопольські спецпризначенці

За словами Волошина, спецпризначенці Севастопольського центру спецоперацій краще підготовлені, оснащені та мають кілька сучасних човнів.

"Зараз вони провели ротацію цього підрозділу. Він доволі непогано озброєний, має декілька сучасних човнів, декілька потужних пікапів, а також має на озброєнні засоби РЕБ і радіоелектронної розвідки, екіпажі розвідувальних і ударних безпілотних літальних апаратів. Основне завдання загону - це ведення спеціальної повітряної розвідки в районі Кінбурнської коси, спостереження за акваторією Дніпровської затоки, дельти річки Дніпро та острова Майський. А також патрулювання берегової лінії і організація протидесантних заходів", - розповів Волошин.

До Кінбурнської коси достає наша артилерія.
29.05.2026 14:17 Відповісти
а шо вообще на той косе за позиция? с двух сторон вода и длинный кусок суши метров пятьсот
29.05.2026 14:23 Відповісти
Там, якшо я не помиляюся, була якась важлива нафто чи газоперекачуюча станція.
29.05.2026 14:42 Відповісти
"Острів" та "півострів" (а "коса", по суті, є вузеньким, довгим півостровом) - хороша ціль... Противник обмежений у маневрі... Визначиться з координатами розташування , і накрить "Градами", з касетними ************, чи "Хаймарсами"... Розказував мені товариш покійний, зоолог, який там бував, що там просто намитий пісок, і якщо копать яму, то можна добраться до води. Морської... Тобто, глибоко в грунт кацапам зариться немає де... Думаю, їх "укріплення" - переважно мішки з піском. І те, що там сконцентровані саме високопрофесійні бійці - дуже добре... Викосять їх - і замінить їх ніким буде... І засоби РЕБ не допоможуть - вони не впливають на політ некерованого снаряду...
29.05.2026 14:32 Відповісти
Якшо це правда, то це супер новина:
1) спецпідрозділ сидить в окопі замість свого прямого рейдового призначення.
2) керованій авіабомбі чи скиду з дрона похєр - чмобік-алкаш чи спецпризначинець...
29.05.2026 14:41 Відповісти
"Найбоєздатніший підрозділ" на Кінбурнській Косі чи штрафбат під ліквідацію? За ногу до фундаментного блоку будуть приковувати?
29.05.2026 14:51 Відповісти
Кучненько... Кучненько... Это хорошо.
29.05.2026 14:59 Відповісти
 
 