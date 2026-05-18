ЗСУ активізували контрнаступальні дії на півдні, - Сили оборони

Російські війська посилили штурми, авіаудари та атаки дронами на півдні, однак ЗСУ проводять контратаки й намагаються повернути втрачені території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Ситуація на півдні без якихось суттєвих, кардинальних змін. Продовжуються ворожі штурми, ворог активно застосовує авіацію. Крім того, доволі велика кількість ударів дронами-камікадзе по наших позиціях і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення", - зазначив він.

Українські військові стримують ДРГ РФ і повертають позиції

За словами речника, противник намагається прорватися вглиб української оборони та проводить різні диверсійні дії.

"Диверсійні групи намагаються зайти в глибину нашої оборони, але ми їх знищуємо. Ми проводимо доволі активні розвідувально-пошукові й пошуково-ударні дії, знищуємо такі групи", - додав Волошин.

Він окремо поінформував, що українські військові на певних ділянках фронту проводять активні контратакувальні дії та намагаються повернути під контроль раніше втрачені позиції та території.

