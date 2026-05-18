ЗСУ активізували контрнаступальні дії на півдні, - Сили оборони
Російські війська посилили штурми, авіаудари та атаки дронами на півдні, однак ЗСУ проводять контратаки й намагаються повернути втрачені території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
"Ситуація на півдні без якихось суттєвих, кардинальних змін. Продовжуються ворожі штурми, ворог активно застосовує авіацію. Крім того, доволі велика кількість ударів дронами-камікадзе по наших позиціях і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення", - зазначив він.
Українські військові стримують ДРГ РФ і повертають позиції
За словами речника, противник намагається прорватися вглиб української оборони та проводить різні диверсійні дії.
"Диверсійні групи намагаються зайти в глибину нашої оборони, але ми їх знищуємо. Ми проводимо доволі активні розвідувально-пошукові й пошуково-ударні дії, знищуємо такі групи", - додав Волошин.
Він окремо поінформував, що українські військові на певних ділянках фронту проводять активні контратакувальні дії та намагаються повернути під контроль раніше втрачені позиції та території.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль