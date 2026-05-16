РФ використовує газопровід для перекидання штурмових груп на півдні України, - Сили оборони

Росія використовує газопровід для диверсій і перекидання штурмових груп

Російські війська застосовують магістральний газопровід для проникнення штурмових груп у тил українських сил на південному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Він зазначив, що українські військові давно володіли інформацією про наміри російських окупантів використовувати газопровідну інфраструктуру для логістики, переміщення особового складу та проникнення диверсійних груп у тил Сил оборони.

Спеціальна підготовка на окупованих територіях

Російські штурмовики проходили тренування на спеціально облаштованих полігонах на тимчасово окупованих територіях.

"Це ціла система і контрольована інфраструктура з елементами логістики, укриттів і навіть внутрішнього зв'язку", - зазначив речник.

Усередині труби створено повноцінну військову систему

Як зазначив Волошин, у газопроводі росіяни організували цілу контрольовану систему з логістикою, укриттями та зв’язком. Зокрема окупанти облаштували:

  • пости;
  • телефонний зв’язок;
  • підкопи та обхідні тунелі у пошкоджених місцях.

Вхід до труби розташований на території, контрольованій РФ, а виходи - поблизу позицій Сил оборони України.

Волошин зазначив, що завданням таких ворожих груп є проникнення вглиб української оборони, проведення диверсій та захоплення окремих об’єктів. Водночас частина російських військових після виходу з газопроводу добровільно здається в полон українським захисникам, поінформував він.

+14
Скільки часу вже вони тими трубами просуваються, а висновків ніяких. Ми відступаєм, і залишаємо труби цілими
16.05.2026 13:31
16.05.2026 13:31 Відповісти
+13
А щось вкрай отруйне періодично по трубі запускати Конвенція забороняє? Або рідиною пропагувати - ще краще...Тоді хай вбивають та в полон беруть наших?
16.05.2026 13:34
16.05.2026 13:34 Відповісти
+9
А от це угорці охреніють, коли з нафтопроводу "Дружба" полізуть кацапи
16.05.2026 14:03
16.05.2026 14:03 Відповісти
показати весь коментар
Ти хоч уявляєш собі що таке магістральна газова труба, і як її знищити? Хоч бачив її? Я бачив Це десятки кілометрів товстої (16-20 мм) сталевої туби діаметром один метр! Ох уж ці диванні мрійники стратєги.
показати весь коментар
16.05.2026 16:58 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
враження що командування повні дибіли або навмисно підіграють ворогу, підірвати ту трубу що заважає, "петріоти" треба чи таурус треба? Чи мабуть клепки в голові не вистачає...
показати весь коментар
16.05.2026 14:45 Відповісти
Написано ж: "підкопи та обхідні тунелі у пошкоджених місцях."
Всю трубу не підірвеш, вона закопана у землю.
показати весь коментар
16.05.2026 15:19 Відповісти
І підірвати можна , і залити: гівном, ядом, бетоном,, і замінувати - було б бажання.
Я вже мовчу за питання: труби односторонні чи що?
показати весь коментар
16.05.2026 15:55 Відповісти
Можна періодично вилити бензовоз амміаку або хлору, і не треба нічого підривати!
показати весь коментар
16.05.2026 16:39 Відповісти
Шо ***? Косплеїти першу світову збираєшся, хімік мамкін?Хоч почитай що таке аміак.
показати весь коментар
16.05.2026 17:00 Відповісти
***** якась з тими трубами . Причому постійна
показати весь коментар
16.05.2026 15:56 Відповісти
 
 