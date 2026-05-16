РФ використовує газопровід для перекидання штурмових груп на півдні України, - Сили оборони
Російські війська застосовують магістральний газопровід для проникнення штурмових груп у тил українських сил на південному напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
Він зазначив, що українські військові давно володіли інформацією про наміри російських окупантів використовувати газопровідну інфраструктуру для логістики, переміщення особового складу та проникнення диверсійних груп у тил Сил оборони.
Спеціальна підготовка на окупованих територіях
Російські штурмовики проходили тренування на спеціально облаштованих полігонах на тимчасово окупованих територіях.
"Це ціла система і контрольована інфраструктура з елементами логістики, укриттів і навіть внутрішнього зв'язку", - зазначив речник.
Усередині труби створено повноцінну військову систему
Як зазначив Волошин, у газопроводі росіяни організували цілу контрольовану систему з логістикою, укриттями та зв’язком. Зокрема окупанти облаштували:
- пости;
- телефонний зв’язок;
- підкопи та обхідні тунелі у пошкоджених місцях.
Вхід до труби розташований на території, контрольованій РФ, а виходи - поблизу позицій Сил оборони України.
Волошин зазначив, що завданням таких ворожих груп є проникнення вглиб української оборони, проведення диверсій та захоплення окремих об’єктів. Водночас частина російських військових після виходу з газопроводу добровільно здається в полон українським захисникам, поінформував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всю трубу не підірвеш, вона закопана у землю.
Я вже мовчу за питання: труби односторонні чи що?