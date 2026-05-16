Боевые действия на юге
РФ использует газопровод для переброски штурмовых групп на юге Украины, - Силы обороны

Российские войска используют магистральный газопровод для проникновения штурмовых групп в тыл украинских сил на южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Он отметил, что украинские военные давно располагали информацией о намерениях российских оккупантов использовать газопроводную инфраструктуру для логистики, перемещения личного состава и проникновения диверсионных групп в тыл Сил обороны.

Специальная подготовка на оккупированных территориях

Российские штурмовики проходили тренировки на специально оборудованных полигонах на временно оккупированных территориях.

"Это целая система и контролируемая инфраструктура с элементами логистики, укрытий и даже внутренней связи", - отметил спикер.

Внутри трубы создана полноценная военная система

Как отметил Волошин, в газопроводе россияне организовали целую контролируемую систему с логистикой, укрытиями и связью. В частности, оккупанты обустроили:

  • посты;
  • телефонная связь;
  • подкопы и обходные туннели в поврежденных местах.

Вход в трубу расположен на территории, контролируемой РФ, а выходы - вблизи позиций Сил обороны Украины.

Волошин отметил, что задачей таких вражеских групп является проникновение вглубь украинской обороны, проведение диверсий и захват отдельных объектов. В то же время часть российских военных после выхода из газопровода добровольно сдается в плен украинским защитникам, сообщил он.

Скільки часу вже вони тими трубами просуваються, а висновків ніяких. Ми відступаєм, і залишаємо труби цілими
16.05.2026 13:31 Ответить
А щось вкрай отруйне періодично по трубі запускати Конвенція забороняє? Або рідиною пропагувати - ще краще...Тоді хай вбивають та в полон беруть наших?
16.05.2026 13:34 Ответить
А от це угорці охреніють, коли з нафтопроводу "Дружба" полізуть кацапи
16.05.2026 14:03 Ответить
враження що командування повні дибіли або навмисно підіграють ворогу, підірвати ту трубу що заважає, "петріоти" треба чи таурус треба? Чи мабуть клепки в голові не вистачає...
16.05.2026 14:45 Ответить
Написано ж: "підкопи та обхідні тунелі у пошкоджених місцях."
Всю трубу не підірвеш, вона закопана у землю.
16.05.2026 15:19 Ответить
І підірвати можна , і залити: гівном, ядом, бетоном,, і замінувати - було б бажання.
Я вже мовчу за питання: труби односторонні чи що?
16.05.2026 15:55 Ответить
***** якась з тими трубами . Причому постійна
16.05.2026 15:56 Ответить
 
 