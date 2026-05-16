РФ использует газопровод для переброски штурмовых групп на юге Украины, - Силы обороны
Российские войска используют магистральный газопровод для проникновения штурмовых групп в тыл украинских сил на южном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Он отметил, что украинские военные давно располагали информацией о намерениях российских оккупантов использовать газопроводную инфраструктуру для логистики, перемещения личного состава и проникновения диверсионных групп в тыл Сил обороны.
Специальная подготовка на оккупированных территориях
Российские штурмовики проходили тренировки на специально оборудованных полигонах на временно оккупированных территориях.
"Это целая система и контролируемая инфраструктура с элементами логистики, укрытий и даже внутренней связи", - отметил спикер.
Внутри трубы создана полноценная военная система
Как отметил Волошин, в газопроводе россияне организовали целую контролируемую систему с логистикой, укрытиями и связью. В частности, оккупанты обустроили:
- посты;
- телефонная связь;
- подкопы и обходные туннели в поврежденных местах.
Вход в трубу расположен на территории, контролируемой РФ, а выходы - вблизи позиций Сил обороны Украины.
Волошин отметил, что задачей таких вражеских групп является проникновение вглубь украинской обороны, проведение диверсий и захват отдельных объектов. В то же время часть российских военных после выхода из газопровода добровольно сдается в плен украинским защитникам, сообщил он.
Всю трубу не підірвеш, вона закопана у землю.
Я вже мовчу за питання: труби односторонні чи що?