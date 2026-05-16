РФ использует газопровод для переброски штурмовых групп на юге Украины, - Силы обороны

Российские войска используют магистральный газопровод для проникновения штурмовых групп в тыл украинских сил на южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что украинские военные давно располагали информацией о намерениях российских оккупантов использовать газопроводную инфраструктуру для логистики, перемещения личного состава и проникновения диверсионных групп в тыл Сил обороны.

Специальная подготовка на оккупированных территориях

Российские штурмовики проходили тренировки на специально оборудованных полигонах на временно оккупированных территориях.

"Это целая система и контролируемая инфраструктура с элементами логистики, укрытий и даже внутренней связи", - отметил спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ наращивает силы у Орехова и активизирует воздушную разведку Запорожья, - Силы обороны

Внутри трубы создана полноценная военная система

Как отметил Волошин, в газопроводе россияне организовали целую контролируемую систему с логистикой, укрытиями и связью. В частности, оккупанты обустроили:

посты;

телефонная связь;

подкопы и обходные туннели в поврежденных местах.

Вход в трубу расположен на территории, контролируемой РФ, а выходы - вблизи позиций Сил обороны Украины.

Волошин отметил, что задачей таких вражеских групп является проникновение вглубь украинской обороны, проведение диверсий и захват отдельных объектов. В то же время часть российских военных после выхода из газопровода добровольно сдается в плен украинским защитникам, сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты возобновили активные действия у Антоновского автомобильного моста на Приднепровском направлении, - Волошин