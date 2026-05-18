Новости Боевые действия на юге
ВСУ активизировали контрнаступательные действия на юге, - Силы обороны

Российские войска усилили штурмы, авиаудары и атаки с помощью дронов на юге, однако ВСУ проводят контратаки и пытаются вернуть утраченные территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Ситуация на юге без каких-либо существенных, кардинальных изменений. Продолжаются вражеские штурмы, враг активно применяет авиацию. Кроме того, довольно большое количество ударов дронами-камикадзе по нашим позициям и по населенным пунктам, расположенным вблизи линии боевого столкновения", — отметил он.

Украинские военные сдерживают ДРГ РФ и возвращают позиции

По словам спикера, противник пытается прорваться вглубь украинской обороны и проводит различные диверсионные действия.

"Диверсионные группы пытаются проникнуть вглубь нашей обороны, но мы их уничтожаем. Мы проводим довольно активные разведывательно-поисковые и поисково-ударные действия, уничтожаем такие группы", - добавил Волошин.

Он отдельно сообщил, что украинские военные на определенных участках фронта проводят активные контратакующие действия и пытаются вернуть под контроль ранее утраченные позиции и территории.

