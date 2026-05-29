Враг усиливает Кинбурнскую косу спецназовцами, - Силы обороны юга
Оккупанты разместили на Кинбурнской и Тендерской косах одно из самых боеспособных подразделений спецназа.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил представитель Сил обороны Юга, полковник Владислав Волошин.
Опасаются наступления Сил обороны
"Россияне очень опасаются того, что Силы обороны Украины будут предпринимать попытки освобождения Кинбурнской косы и Тендерской. Поэтому держат там одно из самых боеспособных своих подразделений спецназа. Среди них немало жителей временно оккупированного Крыма, и даже есть среди них некоторые наши бывшие военнослужащие", - рассказал пресс-секретарь.
Севастопольские спецназовцы
По словам Волошина, спецназовцы Севастопольского центра спецопераций лучше подготовлены, оснащены и имеют несколько современных лодок.
"Сейчас они провели ротацию этого подразделения. Оно довольно неплохо вооружено, имеет несколько современных катеров, несколько мощных пикапов, а также имеет на вооружении средства РЭБ и радиоэлектронной разведки, экипажи разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. Основная задача отряда - это ведение специальной воздушной разведки в районе Кинбурнской косы, наблюдение за акваторией Днепровского залива, дельты реки Днепр и острова Майский. А также патрулирование береговой линии и организация противодесантных мероприятий", - рассказал Волошин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1) спецпідрозділ сидить в окопі замість свого прямого рейдового призначення.
2) керованій авіабомбі чи скиду з дрона похєр - чмобік-алкаш чи спецпризначинець...