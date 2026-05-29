Враг усиливает Кинбурнскую косу спецназовцами, - Силы обороны юга

Оккупанты разместили на Кинбурнской и Тендерской косах одно из самых боеспособных подразделений спецназа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил представитель Сил обороны Юга, полковник Владислав Волошин.

Опасаются наступления Сил обороны

"Россияне очень опасаются того, что Силы обороны Украины будут предпринимать попытки освобождения Кинбурнской косы и Тендерской. Поэтому держат там одно из самых боеспособных своих подразделений спецназа. Среди них немало жителей временно оккупированного Крыма, и даже есть среди них некоторые наши бывшие военнослужащие", - рассказал пресс-секретарь.

Севастопольские спецназовцы

По словам Волошина, спецназовцы Севастопольского центра спецопераций лучше подготовлены, оснащены и имеют несколько современных лодок.

"Сейчас они провели ротацию этого подразделения. Оно довольно неплохо вооружено, имеет несколько современных катеров, несколько мощных пикапов, а также имеет на вооружении средства РЭБ и радиоэлектронной разведки, экипажи разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. Основная задача отряда - это ведение специальной воздушной разведки в районе Кинбурнской косы, наблюдение за акваторией Днепровского залива, дельты реки Днепр и острова Майский. А также патрулирование береговой линии и организация противодесантных мероприятий", - рассказал Волошин.

До Кінбурнської коси достає наша артилерія.
29.05.2026 14:17 Ответить
а шо вообще на той косе за позиция? с двух сторон вода и длинный кусок суши метров пятьсот
29.05.2026 14:23 Ответить
Там, якшо я не помиляюся, була якась важлива нафто чи газоперекачуюча станція.
29.05.2026 14:42 Ответить
"Острів" та "півострів" (а "коса", по суті, є вузеньким, довгим півостровом) - хороша ціль... Противник обмежений у маневрі... Визначиться з координатами розташування , і накрить "Градами", з касетними ************, чи "Хаймарсами"... Розказував мені товариш покійний, зоолог, який там бував, що там просто намитий пісок, і якщо копать яму, то можна добраться до води. Морської... Тобто, глибоко в грунт кацапам зариться немає де... Думаю, їх "укріплення" - переважно мішки з піском. І те, що там сконцентровані саме високопрофесійні бійці - дуже добре... Викосять їх - і замінить їх ніким буде... І засоби РЕБ не допоможуть - вони не впливають на політ некерованого снаряду...
29.05.2026 14:32 Ответить
Якшо це правда, то це супер новина:
1) спецпідрозділ сидить в окопі замість свого прямого рейдового призначення.
2) керованій авіабомбі чи скиду з дрона похєр - чмобік-алкаш чи спецпризначинець...
29.05.2026 14:41 Ответить
"Найбоєздатніший підрозділ" на Кінбурнській Косі чи штрафбат під ліквідацію? За ногу до фундаментного блоку будуть приковувати?
29.05.2026 14:51 Ответить
Кучненько... Кучненько... Это хорошо.
29.05.2026 14:59 Ответить
 
 