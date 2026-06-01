Украина способна осуществить бронетанковый прорыв на фронте уже в этом году, - The Economist
Современная российско-украинская война в настоящее время находится на этапе, который очень напоминает завершающий период Первой мировой войны с её статичным фронтом и взаимным истощением сил. Однако развитие новейших технологий и изменение тактики Сил обороны Украины способны уже в ближайшее время вернуть на поле боя маневренную войну и обеспечить глубокие прорывы обороны оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для издания The Economist пишет один из самых известных западных военных аналитиков, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI) Роб Ли.
Украина может создать "острова преимущества"
Он напомнил, что в 1918 году положить конец изнурительной окопной войне помогла новая тактика, которая эффективно соединила прицельный артиллерийский огонь и действия хорошо подготовленных штурмовых групп. По мнению эксперта, аналогичный технологический и тактический перелом происходит на фронте в Украине прямо сейчас.
Роб Ли считает, что ключом к успеху ВСУ может стать создание локальных "островов преимущества" в конкретном месте и в определенное время.
Сценарий будущего прорыва по версии аналитика:
Подготовка: Операция потребует недель тщательного сбора разведданных, проведения отвлекающих маневров и накопления сил.
Ослепление врага: На выбранном участке фронта украинские силы должны полностью парализовать работу российских беспилотников — путем вывода из строя терминалов связи, массированного артиллерийского обстрела позиций операторов БПЛА и массированных атак собственных дронов.
Бронетанковый прорыв: Как только оборонительный "котел" россиян будет должным образом разорван, в прорыв немедленно бросится украинская бронетехника.
Аналитик добавляет, что стремительный выход бронегрупп ВСУ на 5-10 километров за линию фронта разрушит логистику и управление захватчиков и неизбежно приведет к масштабному разгрому российских войск.
По прогнозам Роба Ли, успешное применение этих принципиально новых тактических решений на поле боя можно будет увидеть уже до конца текущего года.
Такий прогноз дає журнал https://www.economist.com/the-world-ahead/2024/11/20/fighting-in-ukraine-could-wind-down-in-2025 The Economist.
Як мінімум ні про які бронетанкові прориви нема сенсу навіть мріяти до появи ефективної протидронової ППО ближньої дії. А я таких у нас поки й на горизонті не спостерігаю.
Привабливіше виглядає відрізання логістики та витравлення
дустомдронами. Потім можна вже підводити техніку.
Тільки штурм і тільки в лоб! Треба швиденько звільняти місця для африканців.
Залишилось всього навсього здійснити Засліплення ворога: На обраній ділянці фронту (додам, що шириною хоча б 100км, а краще 120км на даний момент, а не в кінці року) українські сили мають повністю паралізувати роботу російських безпілотників - шляхом виведення з ладу терміналів зв'язку, масованого артилерійського обстрілу позицій операторів БПЛА та масованих атак власних дронів.
Геніально, виявляється просто потрібно забрати зброю в кацапів, а самим використати ще в рази більше зброї.
"Ми часто сміємося з ворога, коли він відправляє колонами на штурм своїх військових. В умовах тотального домінування дронів колони стають легкими мішенями, ворог несе великі втрати. І продовжує так робити знову і знову.
Але як бути з українськими командирами, котрі роблять так само? На кадрах залишки техніки 425 полку "Скеля" біля Покровська. Кадри з тілами наших солдатів я викладати не буду. На жаль, їх там багато.
Ставитися так до наших людей - злочин. І за це має наставати відповідальність. Те, що роблять із людьми у окремих формуваннях, нічим не краще за російські практики. Цьому треба покласти край" - написав радник міністра.