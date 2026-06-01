Украина способна осуществить бронетанковый прорыв на фронте уже в этом году, - The Economist

Современная российско-украинская война в настоящее время находится на этапе, который очень напоминает завершающий период Первой мировой войны с её статичным фронтом и взаимным истощением сил. Однако развитие новейших технологий и изменение тактики Сил обороны Украины способны уже в ближайшее время вернуть на поле боя маневренную войну и обеспечить глубокие прорывы обороны оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для издания The Economist пишет один из самых известных западных военных аналитиков, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI) Роб Ли.

Украина может создать "острова преимущества"

Он напомнил, что в 1918 году положить конец изнурительной окопной войне помогла новая тактика, которая эффективно соединила прицельный артиллерийский огонь и действия хорошо подготовленных штурмовых групп. По мнению эксперта, аналогичный технологический и тактический перелом происходит на фронте в Украине прямо сейчас.

Роб Ли считает, что ключом к успеху ВСУ может стать создание локальных "островов преимущества" в конкретном месте и в определенное время.

Сценарий будущего прорыва по версии аналитика:

  • Подготовка: Операция потребует недель тщательного сбора разведданных, проведения отвлекающих маневров и накопления сил.

  • Ослепление врага: На выбранном участке фронта украинские силы должны полностью парализовать работу российских беспилотников — путем вывода из строя терминалов связи, массированного артиллерийского обстрела позиций операторов БПЛА и массированных атак собственных дронов.

  • Бронетанковый прорыв: Как только оборонительный "котел" россиян будет должным образом разорван, в прорыв немедленно бросится украинская бронетехника.

Аналитик добавляет, что стремительный выход бронегрупп ВСУ на 5-10 километров за линию фронта разрушит логистику и управление захватчиков и неизбежно приведет к масштабному разгрому российских войск.

По прогнозам Роба Ли, успешное применение этих принципиально новых тактических решений на поле боя можно будет увидеть уже до конца текущего года.

Ненене, вдруге ми на це не купимся.
01.06.2026 17:51 Ответить
Бронетанковий прорив руйнується мінами. Доказано невдалим контрнаступом 2023 року.
01.06.2026 17:52 Ответить
Реальность такова, шо в новых реалиях войны, танки используют в основном для стрельбы с закрытых позиций(как САУ). Анализ классный, для условий 1и2 мировых войн.
01.06.2026 17:54 Ответить
І триндежом за 3 місяці до наступу, з указання місця наступу.
01.06.2026 18:26 Ответить
Робу про це невідомо, іін про це ще не читав.
01.06.2026 18:44 Ответить
Бойові дії між росією та Україною в https://www.slovoidilo.ua/2024/10/11/novyna/suspilstvo/zelenskyj-ozvuchyv-bazhani-terminy-zavershennya-vijny-rf 2025 році можуть припинитися, оскільки обидві сторони близькі до виснаження і «вважали б за краще, щоб конфлікт зійшов нанівець».

Такий прогноз дає журнал https://www.economist.com/the-world-ahead/2024/11/20/fighting-in-ukraine-could-wind-down-in-2025 The Economist.
01.06.2026 17:53 Ответить
Так вже майже половина 26-го минула))
01.06.2026 18:30 Ответить
Реальность такова, шо в новых реалиях войны, танки используют в основном для стрельбы с закрытых позиций(как САУ). Анализ классный, для условий 1и2 мировых войн.
01.06.2026 17:54 Ответить
От нехай Єкономіст і здійснює цей прорив проти кратно переважаючого ворога у авіації, танках, артілерії, дронах, тощо.
01.06.2026 17:54 Ответить
Ці недолугі історичні паралелі трохи напружують.
Як мінімум ні про які бронетанкові прориви нема сенсу навіть мріяти до появи ефективної протидронової ППО ближньої дії. А я таких у нас поки й на горизонті не спостерігаю.
01.06.2026 17:55 Ответить
Насправді, якщо вона і з'явиться, то тобі про те доповідати не будуть.
01.06.2026 18:18 Ответить
Можливо, але навіщо саме бронетанковий?
Привабливіше виглядає відрізання логістики та витравлення дустом дронами. Потім можна вже підводити техніку.
01.06.2026 17:55 Ответить
Ти шо зрадник? Навіщо тоді наловили 2млн душ?
Тільки штурм і тільки в лоб! Треба швиденько звільняти місця для африканців.
01.06.2026 18:30 Ответить
Не надо пожалуйста. Все таки уже не 22 год, а то что 23 год не 22 - стало понятно в 23 году...Когда у нас в обороне идет размен - страшный для нас по сути, но один погибший или раненый на несколько - а иногда и на несколько десятков наступающих орков - это лучшее что мы можем сделать. А насчет того что не наступая войну не выиграть - так уже всем понятно что невозможно ставить задачу для Украины как победу - это выход на границы 1991 года, просто физически на данный момент это невозможно. Нужно остановить войну, обеспечить стойкую оборону, подготовить армию и развить военную промышленность - и ждать. Не когда мимо проплывет труп твоего врага, а когда враг с берега в реку упадет - чтобы его в этот момент веслом по башке хватануть.
01.06.2026 17:55 Ответить
Сподіваюся, цей блогер своїм пістьожем заробляє на дрони для ЗСУ.
01.06.2026 17:58 Ответить
Фантазери.
01.06.2026 18:00 Ответить
Краще в обороні перемелювати русню.Це надійніше,своє від нас не втіче,буде час і на прориви...
01.06.2026 18:05 Ответить
Ніяких наступів поки не почнеться криза в середині країни! Ситемна! Дотих пір знищувати нафту і газ! елекрику, ПВО та постачання.
01.06.2026 18:34 Ответить
Якщо є кілька тисяч танків,то можливо і зможе.
01.06.2026 18:05 Ответить
Самолёты нужны. И чем больше, тем лучше.
01.06.2026 18:23 Ответить
Та вже один раз **********.
01.06.2026 18:07 Ответить
Це 2-3 місяці назад наші аналітики почали обережно казати, що схоже кацапський наступ все. Потім це підхопили західні смі. А це когось зовсім занесло занесло
01.06.2026 18:09 Ответить
повна некомпетентність і ідіотизм і повний ігнор що при владі московський агент єрмакозел
01.06.2026 18:24 Ответить
бронетанкових наступів без важкої авіації не буває
01.06.2026 18:25 Ответить
Який на *** "бронетанковий прорив"??? Ви, ****, геть, їбанулись??? Скільки у німців у 1918-му році було ФПВ звичайних та на оптоволокні??? А у кацапів до ***!
01.06.2026 18:27 Ответить
Це Роберт Лі кому розповідає? Кацапам?
01.06.2026 18:27 Ответить
Нівелювання наступального потенціалу ворога - ось основна задача станом на сьогодні. І якби Доні виліз з Перської Затоки та уйняв свого скаженого собаку Бєню - взагалі був би жир.
01.06.2026 18:33 Ответить
Думаю можна зробити прорив і пішій піхоті, як під час Першої світової. Нащо тут взагалі для цієї стратегії бронетехніка?
Залишилось всього навсього здійснити Засліплення ворога: На обраній ділянці фронту (додам, що шириною хоча б 100км, а краще 120км на даний момент, а не в кінці року) українські сили мають повністю паралізувати роботу російських безпілотників - шляхом виведення з ладу терміналів зв'язку, масованого артилерійського обстрілу позицій операторів БПЛА та масованих атак власних дронів.
Геніально, виявляється просто потрібно забрати зброю в кацапів, а самим використати ще в рази більше зброї.
01.06.2026 18:35 Ответить
Якийсь дуже потужний аналітик котрий не знає про використання у ******** війні БПЛА. "На тлі тотального домінування дронів це призвело до втрати кількох одиниць бронетехніки та спричинило жертви серед військових. Стерненко https://t.me/ssternenko/56937 опублікував фото ураженої техніки і зробив допис.

"Ми часто сміємося з ворога, коли він відправляє колонами на штурм своїх військових. В умовах тотального домінування дронів колони стають легкими мішенями, ворог несе великі втрати. І продовжує так робити знову і знову.

Але як бути з українськими командирами, котрі роблять так само? На кадрах залишки техніки 425 полку "Скеля" біля Покровська. Кадри з тілами наших солдатів я викладати не буду. На жаль, їх там багато.

Ставитися так до наших людей - злочин. І за це має наставати відповідальність. Те, що роблять із людьми у окремих формуваннях, нічим не краще за російські практики. Цьому треба покласти край" - написав радник міністра.
01.06.2026 18:36 Ответить
Які танки чи бронетанки в період тотального господарювання дронів в 26 році?🤷 Чи знову мабуть "неперевершена" операція по утилізації техніки від геніального головкому сирка?
01.06.2026 18:38 Ответить
Британские журналисты.
01.06.2026 18:41 Ответить
 
 