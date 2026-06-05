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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 370 890(+1 550 за добу), 11 980 танків, 43 315 артсистем, 24 684 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 370 890 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 5.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 370 890 (+1550) осіб / persons
  • танків  – 11 980 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 684 (+8) од.
  • артилерійських систем – 43 315 (+68) од.
  • РСЗВ – 1 832 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 404 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 576 (+14) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 329 772 (+2046) од.
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 103 300 (+329) од.
  • спеціальна техніка – 4 250 (+2) од.

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Втрати Росії на 5 червня: ЗСУ ліквідували ще 1550 окупантів

Автор: 

армія рф (21196) Генштаб ЗС (8443) ліквідація (4779) знищення (10289)
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Росія остаточно переходить до "затикання дірок", у війні, за допомогою "гарматного м'яса"... Пробують "продавить масою"...
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05.06.2026 06:56 Відповісти
Схоже рашиське бидло поперло вперед на догоду свого царя ось і маєте , була інформація що було вражені 3 кораблі і жоден не попав у звіт.
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05.06.2026 06:59 Відповісти
Уражений, не значить - знищений.
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05.06.2026 07:20 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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05.06.2026 07:23 Відповісти
Чергова статистична похибка в десять тисяч чумардосів
Наземка за чотири доби червня перевалила за дві тисячі,
проте (як писав вчора) йде спад 620 / 554 / 499 / 426
Кацапи компенсують м'ясом (як Яр Холодний написав) - схоже на те,
останній тиждень (до цього в середньому було 900-1200)
1 430 / 1 560 / 1 410 / 1 410 / 1 160 / 1 300 / 1 550
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05.06.2026 07:26 Відповісти
 
 