Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 370 890(+1 550 за добу), 11 980 танків, 43 315 артсистем, 24 684 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 370 890 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 5.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 370 890 (+1550) осіб / persons
- танків – 11 980 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 684 (+8) од.
- артилерійських систем – 43 315 (+68) од.
- РСЗВ – 1 832 (+2) од.
- засоби ППО – 1 404 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 576 (+14) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 329 772 (+2046) од.
- крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 103 300 (+329) од.
- спеціальна техніка – 4 250 (+2) од.
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останній тиждень (до цього в середньому було 900-1200)
1 430 / 1 560 / 1 410 / 1 410 / 1 160 / 1 300 / 1 550