Дрон-камикадзе летит вдоль трассы и атакует в лоб вражеский грузовик: "Сука, лишь бы в этот КАМАЗ сейчас не зашел. Ай, п#здец, бл#дь!". ВИДЕО
Украинские ударные беспилотники продолжают эффективно вести охоту на логистический транспорт оккупационных войск, уничтожая технику противника прямо во время движения. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились уникальные кадры уничтожения очередного военного грузовика РФ.
Инцидент произошел на одной из асфальтированных дорог в прифронтовой зоне. Российский военный "Урал" двигался по трассе, когда его атаковал украинский FPV-дрон Hornet.
Момент поражения и последующий мощный взрыв совершенно случайно зафиксировал на мобильный телефон водитель другого автомобиля, который в это же время ехал по встречной полосе. На обнародованной записи четко видно мгновение попадания беспилотника в кабину "Урала", после чего российская машина в мгновение ока взрывается.
"Успешная атака БПЛА Hornet по военному Уралу... в такой ситуации выжить водителю сложно", - отмечают в комментарии к опубликованному видео авторы публикации.
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Українці терплячі, але до віддачі дуже гарячі!!
Президент Ічкерії Дудаєва, попереджав московських сруськіх!
Уже, майже 2.000.000 орків сруськіх, з 2014 року, з ним погодилися, здохнувши в чорноземах України!!
Армія! Мова! Віра! Смерть окупантам з ************* виродками!!
Слава Україні!!
Дрона звук як дзвін бокала,
Він ласкає мені слух.
Дрони свинням показали,
Дрони свинням показали,
Шо таке їх прах та пух!
Вжик, вжик, вжик - уносить готовенького!
Вжик, вжик, вжик - хто на новенького?
срана кацапня, навіть зняти норм не може