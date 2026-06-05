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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Дрон-камикадзе летит вдоль трассы и атакует в лоб вражеский грузовик: "Сука, лишь бы в этот КАМАЗ сейчас не зашел. Ай, п#здец, бл#дь!". ВИДЕО

Украинские ударные беспилотники продолжают эффективно вести охоту на логистический транспорт оккупационных войск, уничтожая технику противника прямо во время движения. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились уникальные кадры уничтожения очередного военного грузовика РФ.

Инцидент произошел на одной из асфальтированных дорог в прифронтовой зоне. Российский военный "Урал" двигался по трассе, когда его атаковал украинский FPV-дрон Hornet.

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Момент поражения и последующий мощный взрыв совершенно случайно зафиксировал на мобильный телефон водитель другого автомобиля, который в это же время ехал по встречной полосе. На обнародованной записи четко видно мгновение попадания беспилотника в кабину "Урала", после чего российская машина в мгновение ока взрывается.

"Успешная атака БПЛА Hornet по военному Уралу... в такой ситуации выжить водителю сложно", - отмечают в комментарии к опубликованному видео авторы публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поражены пункты управления рашистов на ВОТ и скопления живой силы РФ, - Генштаб

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армия РФ (22980) логистика (98) дроны (7287)
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кацапська рулетка
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05.06.2026 16:54 Ответить
треба вночі їздить - тоді відео вийде більш видовищне.
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05.06.2026 16:56 Ответить
тільки так з кацапами, усі вантажні авто на окупованих теріторіях повинні бути знищені
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05.06.2026 17:00 Ответить
знищення московитів справа богоугодна
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05.06.2026 17:10 Ответить
Бажання окупанта здохнути - здійснили Захисники України!!
Українці терплячі, але до віддачі дуже гарячі!!
Президент Ічкерії Дудаєва, попереджав московських сруськіх!
Уже, майже 2.000.000 орків сруськіх, з 2014 року, з ним погодилися, здохнувши в чорноземах України!!
Армія! Мова! Віра! Смерть окупантам з ************* виродками!!
Слава Україні!!
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05.06.2026 17:12 Ответить
ПІСНЯ ДРОНА СБС.


Дрона звук як дзвін бокала,
Він ласкає мені слух.
Дрони свинням показали,
Дрони свинням показали,
Шо таке їх прах та пух!

Вжик, вжик, вжик - уносить готовенького!
Вжик, вжик, вжик - хто на новенького?

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05.06.2026 17:38 Ответить
так а що далі трапилось?

срана кацапня, навіть зняти норм не може
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05.06.2026 17:50 Ответить
2х200 там трапились і хана двигуну.
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05.06.2026 18:05 Ответить
Кто про что, а кацап про е..бать в рот постоянно!
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05.06.2026 17:52 Ответить
 
 