Дрон-камикадзе летит вдоль трассы и атакует в лоб вражеский грузовик: "Сука, лишь бы в этот КАМАЗ сейчас не зашел. Ай, п#здец, бл#дь!". ВИДЕО

Украинские ударные беспилотники продолжают эффективно вести охоту на логистический транспорт оккупационных войск, уничтожая технику противника прямо во время движения. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились уникальные кадры уничтожения очередного военного грузовика РФ.

Инцидент произошел на одной из асфальтированных дорог в прифронтовой зоне. Российский военный "Урал" двигался по трассе, когда его атаковал украинский FPV-дрон Hornet.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Момент поражения и последующий мощный взрыв совершенно случайно зафиксировал на мобильный телефон водитель другого автомобиля, который в это же время ехал по встречной полосе. На обнародованной записи четко видно мгновение попадания беспилотника в кабину "Урала", после чего российская машина в мгновение ока взрывается.

"Успешная атака БПЛА Hornet по военному Уралу... в такой ситуации выжить водителю сложно", - отмечают в комментарии к опубликованному видео авторы публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поражены пункты управления рашистов на ВОТ и скопления живой силы РФ, - Генштаб