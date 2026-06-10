Чонгарский мост после ударов ВСУ: зафиксированы повреждения и понтонная переправа. ВИДЕО
Спутник зафиксировал темные пятна от ударов ВСУ в центральной части Чонгарского моста, соединяющего временно оккупированную территорию Херсонской области с Крымом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовал проект Радио Свобода "Схеми".
Детали поражения
На спутниковых снимках Planet Labs, которые есть в распоряжении журналистов, видны последствия атаки ВСУ в ночь на 7 июня. Это, в частности, темные пятна от повреждений в центральной части моста, а также развернутая рядом с ним понтонная переправа.
7 июня оккупанты сообщили, что из-за повреждения моста украинскими дронами вынуждены перекрыть движение. Этот мост является важным путем для снабжения армии РФ, который используется для обеспечения российской группировки войск на юге.
Что предшествовало?
- В 475-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск ВСУ CODE 9.2 сообщили, что вместе с пилотами 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла нанесли удар по мосту "средствами компании Fire Point и БПЛА "Бегемот".
В то же время анализ "Схем" спутниковых снимков за предыдущие годы свидетельствует, что российские военные, вероятно, заранее готовились к украинским ударам по этому мосту. Впервые понтонная переправа появилась возле Чонгарского моста еще в июне 2023 года. Позже ее можно было увидеть уже спрятанной под ним.
9 июня мост в очередной раз оказался под атакой ВСУ, однако спутниковых фото поражения пока нет.
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