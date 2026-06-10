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Новости Удары по логистике РФ
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Чонгарский мост после ударов ВСУ: зафиксированы повреждения и понтонная переправа. ВИДЕО

Спутник зафиксировал темные пятна от ударов ВСУ в центральной части Чонгарского моста, соединяющего временно оккупированную территорию Херсонской области с Крымом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовал проект Радио Свобода "Схеми".

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Детали поражения

На спутниковых снимках Planet Labs, которые есть в распоряжении журналистов, видны последствия атаки ВСУ в ночь на 7 июня. Это, в частности, темные пятна от повреждений в центральной части моста, а также развернутая рядом с ним понтонная переправа.

7 июня оккупанты сообщили, что из-за повреждения моста украинскими дронами вынуждены перекрыть движение. Этот мост является важным путем для снабжения армии РФ, который используется для обеспечения российской группировки войск на юге.

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Чонгарский мост — спутниковые фото после атак ВСУЧонгарский мост — спутниковые фото после атак ВСУ

Что предшествовало?

  • В 475-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск ВСУ CODE 9.2 сообщили, что вместе с пилотами 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла нанесли удар по мосту "средствами компании Fire Point и БПЛА "Бегемот".

В то же время анализ "Схем" спутниковых снимков за предыдущие годы свидетельствует, что российские военные, вероятно, заранее готовились к украинским ударам по этому мосту. Впервые понтонная переправа появилась возле Чонгарского моста еще в июне 2023 года. Позже ее можно было увидеть уже спрятанной под ним.

9 июня мост в очередной раз оказался под атакой ВСУ, однако спутниковых фото поражения пока нет.

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Автор: 

мост (1023) Чонгар (20) Херсонская область (5730) Генический район (15)
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Топ комментарии
+13
я просто пам'ятаю як волали 73% зебіли що підрив моста нічого не вирішив би

а тепер потужно сруть zельоними какахами від мінімальних пошкоджень
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10.06.2026 16:14 Ответить
+12
про це треба було думати в 2019... но "какая разніца" і "хоть поржем" зебілам було цікавіше
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10.06.2026 16:16 Ответить
+8
треба було в 22 підривати, ЗЕскот обісрався, тепер на холодне дує....
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10.06.2026 16:22 Ответить
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ех якби в 22 році так.
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10.06.2026 16:12 Ответить
про це треба було думати в 2019... но "какая разніца" і "хоть поржем" зебілам було цікавіше
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10.06.2026 16:16 Ответить
а скільки населення в Україні проглядується ..цвинтарів ..та втрати території, холуй zельоний ? (риторичне)
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10.06.2026 16:19 Ответить
я просто пам'ятаю як волали 73% зебіли що підрив моста нічого не вирішив би

а тепер потужно сруть zельоними какахами від мінімальних пошкоджень
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10.06.2026 16:14 Ответить
міст хоче Фламінго
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10.06.2026 16:21 Ответить
треба було в 22 підривати, ЗЕскот обісрався, тепер на холодне дує....
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10.06.2026 16:22 Ответить
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10.06.2026 16:24 Ответить
4 роки.а мав зникнути у лютому 22го...
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10.06.2026 16:27 Ответить
тоді Фламінги не було
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10.06.2026 16:32 Ответить
та нічого не було і тротил тільки винайшли цього року..
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10.06.2026 16:40 Ответить
Зате була Ірка *********...
Якби не саботаж зелених виродків, то були б і «Сапсан», і РК «Вільха», і «Нептун»...
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10.06.2026 17:22 Ответить
Чонгарський міст після повторного удару ЗСУ повністю виведено з ладу - військові показали відеоhttps://nv.ua/ukr/amp/ukraine/events.html
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10.06.2026 16:28 Ответить
Якби у 2019 під час війни 73 відсотка дєбілов не обрали клоуна зрадника-мародера президентом України,Маріуполь,південь України і багато чого було не були б окуповані
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10.06.2026 16:33 Ответить
взагалі широкомасштабного нападу не було б.. найвірогідніше
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10.06.2026 16:34 Ответить
це зайвий доказ того, що в разі підриву мосту через Чонгар, москалота ніколи б не захопила наш південь і Маріуполь був би досі наш і Мелітополь і Бердянськ. Команду НЕ ПІДРИВАТИ мости (будь-які не лише на півдні) 24.02.2022 давали з ОП, про це в інтервю проговорився радник зеленського Подоляк. В інтервю газеті Факти у серпні 2022 він сказав:
"Перші кілька годин (24.02.2022) думали: ми вкладали гроші в комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Будь-якому дбайливому власнику важко самому знищити те, що він створив своїми руками. Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Однак десь о шостій вечора (24.02.2022) вже побачив в очах рішучість: заради захисту країни все руйнуватимемо разом із цими російськими іржавими танками. Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури", - заявив Подоляк.
Якби командир 72 бригади не підірвав на свій страх та ризик міст під Києвом, то орки в Київ би зайшли. А Чонгр, щоб виключити варіанти, просто завчасно розмінували, тому там москалоті нічого не загрожувало, зайшли як на параді.
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10.06.2026 16:34 Ответить
Зелені мародери запізнились на чотири роки.
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10.06.2026 17:20 Ответить
Чому? Все вчасно. оманські договорняки майже виконані.
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10.06.2026 17:35 Ответить
Зате Варварівський міст у Миколаєві ці виродки неодноразово віддавали наказ підірвати.
Дуже хочеться нарешті офіційно почути прізвища кацапських посіпак з Банкової.
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10.06.2026 17:24 Ответить
Там ситуація інша,набагато гірша зеленої шобли.Міст на Чонгарі чомусь залишили на морпіхів,коли підривати його мали сапери і обовязково на кожному пункті підриву мав бути черговий офіцер. Друге-свідок того як Скакун підірвав міст на Арабатській стрілці говорив що-//Скакун забіг в бліндаж,вхопив підривники.усміхнувся сам до себе і побіг до мосту.Потім пролунав вибух.// Це свідчить про те що підривники під мостом були виведені з ладу або пошкоджені.Напевне аналогічна ситуація була з іншими мостами. Ще вам любий сапер скаже що вибухівка і підривники постійно перевіряються під час обходу замінованого об'єкта,лінії підриву завжди є продубльовані. Але хтось загримить в буцегарню на довго коли за це всерйоз візмуться слідчі органи.
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10.06.2026 17:29 Ответить
«Ті з расіянців, хто залишаться в Українському Криму, будуть заздрити мертвим»
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10.06.2026 16:34 Ответить
Наглядно видно, що Зе і його команда в 2022 році діяли на користь ворога.
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10.06.2026 16:49 Ответить
Міст на Чонгарі чомусь залишили на морпіхів,коли підривати його мали сапери і обовязково на кожному пункті підриву мав бути черговий офіцер. Друге-свідок того як Скакун підірвав міст на Арабатській стрілці говорив що-//Скакун забіг в бліндаж,вхопив підривники.усміхнувся сам до себе і побіг до мосту.Потім пролунав вибух.// Це свідчить про те що підривники під мостом були виведені з ладу або пошкоджені.Напевне аналогічна ситуація була з іншими мостами. Ще вам любий сапер скаже що вибухівка і підривники постійно перевіряються під час обходу замінованого об'єкта,лінії підриву завжди є продубльовані. Але хтось загримить в буцегарню на довго коли за це всерйоз візмуться слідчі органи.
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10.06.2026 17:30 Ответить
 
 