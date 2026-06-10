Чонгарский мост после ударов ВСУ: зафиксированы повреждения и понтонная переправа. ВИДЕО

Спутник зафиксировал темные пятна от ударов ВСУ в центральной части Чонгарского моста, соединяющего временно оккупированную территорию Херсонской области с Крымом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовал проект Радио Свобода "Схеми".

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Детали поражения

На спутниковых снимках Planet Labs, которые есть в распоряжении журналистов, видны последствия атаки ВСУ в ночь на 7 июня. Это, в частности, темные пятна от повреждений в центральной части моста, а также развернутая рядом с ним понтонная переправа.

7 июня оккупанты сообщили, что из-за повреждения моста украинскими дронами вынуждены перекрыть движение. Этот мост является важным путем для снабжения армии РФ, который используется для обеспечения российской группировки войск на юге.

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Что предшествовало?

В 475-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск ВСУ CODE 9.2 сообщили, что вместе с пилотами 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла нанесли удар по мосту "средствами компании Fire Point и БПЛА "Бегемот".

В то же время анализ "Схем" спутниковых снимков за предыдущие годы свидетельствует, что российские военные, вероятно, заранее готовились к украинским ударам по этому мосту. Впервые понтонная переправа появилась возле Чонгарского моста еще в июне 2023 года. Позже ее можно было увидеть уже спрятанной под ним.

9 июня мост в очередной раз оказался под атакой ВСУ, однако спутниковых фото поражения пока нет.

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