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Новини Удари по логістиці РФ
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Чонгарський міст після ударів ЗСУ: зафіксовано пошкодження та понтонна переправа. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Супутник зафіксував темні плями від ударів ЗСУ у центральній частині Чонгарського мосту, який поєднує тимчасово окуповану територію Херсонської області з Кримом.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото опублікував проєкт Радіо Свобода "Схеми".

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Деталі ураження

На супутникових знімках Planet Labs, які є у розпорядженні журналістів, видно наслідки атаки ЗСУ в ніч проти 7 червня. Це, зокрема, темні плями від уражень у центральній частині мосту, а також розгорнута поруч із ним понтонна переправа.

7 червня окупанти повідомили, що через ураження мосту українськими дронами вимушені перекрити рух. Цей міст є важливим шляхом для постачання армії РФ, який використовується для забезпечення російського угруповання військ на півдні.

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Чонгарський міст - супутникові фото після атак ЗСУЧонгарський міст - супутникові фото після атак ЗСУ

Що передувало?

  • У 475-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ ЗСУ CODE 9.2 повідомили, що разом із пілотами 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла завдали удару по мосту "засобами компанії Fire Point та БПЛА "Бегемот"".

Водночас аналіз "Схем" супутникових знімків за попередні роки свідчить, що російські військові, ймовірно, готувалися до українських ударів по цьому мосту заздалегідь. Вперше понтонна переправа з’явилася біля Чонгарського мосту ще у червні 2023 року. Пізніше її можна було побачити вже захованою під ним.

9 червня міст вчергове опинився під атакою ЗСУ, однак супутникових фото ураження наразі немає.

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Автор: 

міст (1263) Чонгар (22) Херсонська область (6720) Генічеський район (16)
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Топ коментарі
+19
я просто пам'ятаю як волали 73% зебіли що підрив моста нічого не вирішив би

а тепер потужно сруть zельоними какахами від мінімальних пошкоджень
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10.06.2026 16:14 Відповісти
+18
про це треба було думати в 2019... но "какая разніца" і "хоть поржем" зебілам було цікавіше
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10.06.2026 16:16 Відповісти
+11
треба було в 22 підривати, ЗЕскот обісрався, тепер на холодне дує....
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10.06.2026 16:22 Відповісти
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ех якби в 22 році так.
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10.06.2026 16:12 Відповісти
про це треба було думати в 2019... но "какая разніца" і "хоть поржем" зебілам було цікавіше
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10.06.2026 16:16 Відповісти
а скільки населення в Україні проглядується ..цвинтарів ..та втрати території, холуй zельоний ? (риторичне)
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10.06.2026 16:19 Відповісти
я просто пам'ятаю як волали 73% зебіли що підрив моста нічого не вирішив би

а тепер потужно сруть zельоними какахами від мінімальних пошкоджень
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10.06.2026 16:14 Відповісти
міст хоче Фламінго
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10.06.2026 16:21 Відповісти
треба було в 22 підривати, ЗЕскот обісрався, тепер на холодне дує....
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10.06.2026 16:22 Відповісти
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10.06.2026 16:24 Відповісти
Верещук, з шмигалем і тодішніми держсекретарями з Секретаріату КМУ і міністром КМУ, які є подєльніками для них, мають бути ПОКАРАНИми, а не якось там осудженими, без 3 річного права займати держПосади!!,
Память, про убитих з їх допомогою Українців з 2019 року, цього вимагає!!
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10.06.2026 18:06 Відповісти
4 роки.а мав зникнути у лютому 22го...
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10.06.2026 16:27 Відповісти
тоді Фламінги не було
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10.06.2026 16:32 Відповісти
та нічого не було і тротил тільки винайшли цього року..
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10.06.2026 16:40 Відповісти
Зате була Ірка *********...
Якби не саботаж зелених виродків, то були б і «Сапсан», і РК «Вільха», і «Нептун»...
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10.06.2026 17:22 Відповісти
Чонгарський міст після повторного удару ЗСУ повністю виведено з ладу - військові показали відеоhttps://nv.ua/ukr/amp/ukraine/events.html
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10.06.2026 16:28 Відповісти
Якби у 2019 під час війни 73 відсотка дєбілов не обрали клоуна зрадника-мародера президентом України,Маріуполь,південь України і багато чого було не були б окуповані
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10.06.2026 16:33 Відповісти
взагалі широкомасштабного нападу не було б.. найвірогідніше
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10.06.2026 16:34 Відповісти
це зайвий доказ того, що в разі підриву мосту через Чонгар, москалота ніколи б не захопила наш південь і Маріуполь був би досі наш і Мелітополь і Бердянськ. Команду НЕ ПІДРИВАТИ мости (будь-які не лише на півдні) 24.02.2022 давали з ОП, про це в інтервю проговорився радник зеленського Подоляк. В інтервю газеті Факти у серпні 2022 він сказав:
"Перші кілька годин (24.02.2022) думали: ми вкладали гроші в комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Будь-якому дбайливому власнику важко самому знищити те, що він створив своїми руками. Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Однак десь о шостій вечора (24.02.2022) вже побачив в очах рішучість: заради захисту країни все руйнуватимемо разом із цими російськими іржавими танками. Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури", - заявив Подоляк.
Якби командир 72 бригади не підірвав на свій страх та ризик міст під Києвом, то орки в Київ би зайшли. А Чонгр, щоб виключити варіанти, просто завчасно розмінували, тому там москалоті нічого не загрожувало, зайшли як на параді.
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10.06.2026 16:34 Відповісти
Зелені мародери запізнились на чотири роки.
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10.06.2026 17:20 Відповісти
Чому? Все вчасно. оманські договорняки майже виконані.
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10.06.2026 17:35 Відповісти
Зате Варварівський міст у Миколаєві ці виродки неодноразово віддавали наказ підірвати.
Дуже хочеться нарешті офіційно почути прізвища кацапських посіпак з Банкової.
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10.06.2026 17:24 Відповісти
Там ситуація інша,набагато гірша зеленої шобли.Міст на Чонгарі чомусь залишили на морпіхів,коли підривати його мали сапери і обовязково на кожному пункті підриву мав бути черговий офіцер. Друге-свідок того як Скакун підірвав міст на Арабатській стрілці говорив що-//Скакун забіг в бліндаж,вхопив підривники.усміхнувся сам до себе і побіг до мосту.Потім пролунав вибух.// Це свідчить про те що підривники під мостом були виведені з ладу або пошкоджені.Напевне аналогічна ситуація була з іншими мостами. Ще вам любий сапер скаже що вибухівка і підривники постійно перевіряються під час обходу замінованого об'єкта,лінії підриву завжди є продубльовані. Але хтось загримить в буцегарню на довго коли за це всерйоз візмуться слідчі органи.
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10.06.2026 17:29 Відповісти
5 колона з ОПи вже почала готувати грунт про те що у непідриві мостів винні військові. Це чітко проглядається у карній справі, яка вже заведена зеленими прокурорами по справі непідриву мостів на півдні. Але слова Подоляка, які я наводив та той факт, що москалі стояли колонами біля мосту на Чонгар перед вторгненням, каже про те, що вони були на всі 100% впевнені, що мости не будуть підірвані, а це могло бути лише у випадку, якщо їх заздадегідь розмінували, причому не москальські диверсанти, яких було б добре видно, бо мости охоронялися з нашого боку, а по команді згори з ОПи, бо самі військові без наказу ані розміновувати ані взривати мости не мали права, бо на той момент зеленський зробив все, щоб не вводити воєнний стан. За тиждень до вторгнення у лютому 2022 зеленський прибув під Чонгар для ознайомлення з проведенням антитерористичних навчань, які курував агент фсб Кулініч, якого зеленський призначив ще у 2020 своїм указом керівником управління СБУ по Криму. ІМХО саме тоді і провели всі розмінування, про які ніхто не знав, будучи впевненими що все заміновано. Інша справа, що вже коли почалося вторгнення, навіть після цього зеленський не давав команду підривати мости, а військові не мали права їх підривати, бо зеленський не оголосив воєнний стан в країні. І слова Подоляка лише доказують те, що з ОП забороняли взривати мости аж до вечора 24.02.2026, коли москалота вже пройшла марщем сотні кілометрів і на півночі і на півдні.
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10.06.2026 17:58 Відповісти
«Ті з расіянців, хто залишаться в Українському Криму, будуть заздрити мертвим»
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10.06.2026 16:34 Відповісти
Наглядно видно, що Зе і його команда в 2022 році діяли на користь ворога.
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10.06.2026 16:49 Відповісти
Міст на Чонгарі чомусь залишили на морпіхів,коли підривати його мали сапери і обовязково на кожному пункті підриву мав бути черговий офіцер. Друге-свідок того як Скакун підірвав міст на Арабатській стрілці говорив що-//Скакун забіг в бліндаж,вхопив підривники.усміхнувся сам до себе і побіг до мосту.Потім пролунав вибух.// Це свідчить про те що підривники під мостом були виведені з ладу або пошкоджені.Напевне аналогічна ситуація була з іншими мостами. Ще вам любий сапер скаже що вибухівка і підривники постійно перевіряються під час обходу замінованого об'єкта,лінії підриву завжди є продубльовані. Але хтось загримить в буцегарню на довго коли за це всерйоз візмуться слідчі органи.
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10.06.2026 17:30 Відповісти
Пока загриміло половина півдня, все Азовське море і Запорізька АЕС.
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10.06.2026 17:58 Відповісти
 
 