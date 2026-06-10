Чонгарський міст після ударів ЗСУ: зафіксовано пошкодження та понтонна переправа. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Супутник зафіксував темні плями від ударів ЗСУ у центральній частині Чонгарського мосту, який поєднує тимчасово окуповану територію Херсонської області з Кримом.
Як інформує Цензор.НЕТ, фото опублікував проєкт Радіо Свобода "Схеми".
Деталі ураження
На супутникових знімках Planet Labs, які є у розпорядженні журналістів, видно наслідки атаки ЗСУ в ніч проти 7 червня. Це, зокрема, темні плями від уражень у центральній частині мосту, а також розгорнута поруч із ним понтонна переправа.
7 червня окупанти повідомили, що через ураження мосту українськими дронами вимушені перекрити рух. Цей міст є важливим шляхом для постачання армії РФ, який використовується для забезпечення російського угруповання військ на півдні.
Що передувало?
- У 475-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ ЗСУ CODE 9.2 повідомили, що разом із пілотами 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла завдали удару по мосту "засобами компанії Fire Point та БПЛА "Бегемот"".
Водночас аналіз "Схем" супутникових знімків за попередні роки свідчить, що російські військові, ймовірно, готувалися до українських ударів по цьому мосту заздалегідь. Вперше понтонна переправа з’явилася біля Чонгарського мосту ще у червні 2023 року. Пізніше її можна було побачити вже захованою під ним.
9 червня міст вчергове опинився під атакою ЗСУ, однак супутникових фото ураження наразі немає.
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