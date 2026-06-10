Знищено об’єкти критичної інфраструктури Маріупольського порту, ворог втратив можливість використовувати його, - "Азов". ВIДЕО

В результаті спільної операції, яку провели 1-й корпус НГУ "Азов", ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, ЦСО "А" та СБС, було знищено об'єкти критичної інфраструктури Маріупольського торговельного порту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 1-го корпусу НГУ "Азов".

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Що уражено?

Як зазначається, уражено електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтну інфраструктуру, башту управління та ємності з паливно-мастильними матеріалами, а також підсанкційний суховантаж "Lady Augusta", який є частиною тіньового флоту РФ.

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Наслідки

"Завдяки злагодженій роботі всіх задіяних підрозділів, ворог зазнав чергового болісного удару. Морський торговельний порт у Маріуполі повністю знеструмлений, а логістика російських військ суттєво ускладнена. "Азов" продовжує контролювати логістичні потужності та застосовувати санкції проти росіян у Приазов'ї", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що окупанти втратили можливість використовувати порт Маріуполя.

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