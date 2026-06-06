Нічна атака дронів: уражено портову інфраструктуру та нафтобази в Росії. ВIДЕО

У ніч на 6 червня безпілотники атакували російські регіони та окуповані території. Після масованої атаки БпЛА спалахнули нафтобази в Краснодарському краї та на окупованій Донеччині. Також повідомляється про удари по портовій інфраструктурі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські та моніторингові телеграм-канали.

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Під ударом опинилися логістичні вузли, порти та військова інфраструктура одразу в кількох регіонах РФ — від Ленінградської області до узбережжя Чорного моря.

За повідомленнями місцевих жителів і російських моніторингових ресурсів, у більшості атакованих районів лунали вибухи та виникли масштабні пожежі.

Вибухи біля Санкт-Петербурга та поблизу Ленінградської АЕС

Одним із головних напрямків атаки стала Ленінградська область. Місцеві жителі повідомляли про проліт ударних безпілотників на низьких висотах у районі Санкт-Петербурга та прилеглих населених пунктів.

У Кронштадті пролунала серія вибухів поблизу військово-морської бази та судноремонтних доків. У Санкт-Петербурзі російські військові застосовували мобільні групи ППО та стрілецьку зброю в промислових районах міста. Також повідомлялося про пожежі на окремих логістичних об’єктах.

Особливу увагу російських пабліків привернула поява безпілотників поблизу Соснового Бору, де розташована Ленінградська атомна електростанція.

Пожежі на півдні Росії

Синхронно атаки відбулися й у Краснодарському краї, який є одним із ключових логістичних центрів забезпечення російських військ на південному напрямку.

В Усть-Лабинську повідомляли про влучання по промисловій інфраструктурі. За попередніми даними, під удар могли потрапити паливні резервуари або складські об’єкти, після чого виникла масштабна пожежа.

У Сочі вночі працювали системи протиповітряної оборони, а жителі повідомляли про вибухи над акваторією Чорного моря. За інформацією очевидців, російські сили намагалися перехопити безпілотники на підступах до портової інфраструктури.

Удар по Маріупольському порту

Окремою ціллю став тимчасово окупований Маріуполь. Потужні вибухи пролунали на території Маріупольського морського торговельного порту, який російські війська використовують для військової логістики.

За наявними даними, внаслідок удару виникла масштабна пожежа в районі причалів та залізничної інфраструктури порту. Останніми місяцями через цей об’єкт окупанти перекидали боєприпаси, техніку та паливно-мастильні матеріали для забезпечення військ на півдні України.

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