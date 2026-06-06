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Новини Атака дронів на регіони РФ
4 026 18

Нічна атака дронів: уражено портову інфраструктуру та нафтобази в Росії. ВIДЕО

У РФ та окупованому Маріуполі пролунали вибухи: під ударом нафтобази й порти

У ніч на 6 червня безпілотники атакували російські регіони та окуповані території. Після масованої атаки БпЛА спалахнули нафтобази в Краснодарському краї та на окупованій Донеччині. Також повідомляється про удари по портовій інфраструктурі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські та моніторингові телеграм-канали.

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Під ударом опинилися логістичні вузли, порти та військова інфраструктура одразу в кількох регіонах РФ — від Ленінградської області до узбережжя Чорного моря.

За повідомленнями місцевих жителів і російських моніторингових ресурсів, у більшості атакованих районів лунали вибухи та виникли масштабні пожежі.

Вибухи біля Санкт-Петербурга та поблизу Ленінградської АЕС

Одним із головних напрямків атаки стала Ленінградська область. Місцеві жителі повідомляли про проліт ударних безпілотників на низьких висотах у районі Санкт-Петербурга та прилеглих населених пунктів.

У Кронштадті пролунала серія вибухів поблизу військово-морської бази та судноремонтних доків. У Санкт-Петербурзі російські військові застосовували мобільні групи ППО та стрілецьку зброю в промислових районах міста. Також повідомлялося про пожежі на окремих логістичних об’єктах.

Особливу увагу російських пабліків привернула поява безпілотників поблизу Соснового Бору, де розташована Ленінградська атомна електростанція.

Пожежі на півдні Росії  

Синхронно атаки відбулися й у Краснодарському краї, який є одним із ключових логістичних центрів забезпечення російських військ на південному напрямку.

В Усть-Лабинську повідомляли про влучання по промисловій інфраструктурі. За попередніми даними, під удар могли потрапити паливні резервуари або складські об’єкти, після чого виникла масштабна пожежа.

У Сочі вночі працювали системи протиповітряної оборони, а жителі повідомляли про вибухи над акваторією Чорного моря. За інформацією очевидців, російські сили намагалися перехопити безпілотники на підступах до портової інфраструктури.

Удар по Маріупольському порту

Окремою ціллю став тимчасово окупований Маріуполь. Потужні вибухи пролунали на території Маріупольського морського торговельного порту, який російські війська використовують для військової логістики.

За наявними даними, внаслідок удару виникла масштабна пожежа в районі причалів та залізничної інфраструктури порту. Останніми місяцями через цей об’єкт окупанти перекидали боєприпаси, техніку та паливно-мастильні матеріали для забезпечення військ на півдні України.

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Автор: 

Ленінградська область (45) Маріуполь (3247) Санкт-Петербург (292) Сочі (64) Донецька область (11285) Маріупольський район (105) Краснодарський край РФ (67)
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Топ коментарі
+9
Клован, де "фламінги"? Скільки ще "мопеди" будуть прикривати розкрадання на так званому "виробництві ракет"?
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06.06.2026 07:46 Відповісти
+7
👍👍👍
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06.06.2026 07:37 Відповісти
+7
https://t.me/voynareal/137730 ❗️Вибухи у Санкт-Петербурзі, Кронштадті та Краснодарському краї - дрони працюють, а отже у путіна мінус нафтобаза і військові об'єкти
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06.06.2026 07:49 Відповісти
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06.06.2026 07:37 Відповісти
Ось для чого криворізькі козаки написали ***** " пісьмо")Щоб ві публічно оголосив,що руйкая рулєтка продовжиться)
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06.06.2026 07:41 Відповісти
Ти кого козакам назвав? За антисимізм присісти не бажаєш?
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06.06.2026 10:29 Відповісти
Судячи зі звуків "вторинної детонації", у порту Маріуполя - горить склад ***********, або судно, з ними...
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06.06.2026 07:43 Відповісти
Клован, де "фламінги"? Скільки ще "мопеди" будуть прикривати розкрадання на так званому "виробництві ракет"?
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06.06.2026 07:46 Відповісти
Він цензор не читайся, так шо не тужся тут😁
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06.06.2026 08:09 Відповісти
Не пи₴дяйся.
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06.06.2026 08:58 Відповісти
Так має палати вся варварська расея, двіжуха.
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06.06.2026 07:46 Відповісти
всіх "братьєв" закабзонить
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06.06.2026 07:50 Відповісти
https://t.me/voynareal/137730 ❗️Вибухи у Санкт-Петербурзі, Кронштадті та Краснодарському краї - дрони працюють, а отже у путіна мінус нафтобаза і військові об'єкти
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06.06.2026 07:49 Відповісти
Хавайте, підараси кацапські!
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06.06.2026 08:04 Відповісти
В нас пів години тому фаєр шоу було..схоже що наші все позбивали..тільки чорні хмаринки летіли після вибухів
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06.06.2026 08:17 Відповісти
Гівняна благодать накрила па_рашу.
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06.06.2026 09:01 Відповісти
На підєрських сайтах навіть коменти позакривали, а так хотілось зайти спитати, шо з їбалом 😁
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06.06.2026 09:26 Відповісти
... ...👍...
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06.06.2026 09:53 Відповісти
запускайте по ермітажу,нафту вони ще накачають,а от ермітаж вже не відновлять…
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06.06.2026 10:10 Відповісти
Там "форум" ще не закінчився? Пора вже гасити світло.
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06.06.2026 10:39 Відповісти
Это не играет роли в войне пока ракеты не полетят. Эти пожары они тушат за пару часов и войну не остановят. Смех после 4 лет войны мопеды посылать против россия бомбит Украину ракетами и всем чем может зная ответа не будет
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06.06.2026 10:46 Відповісти
 
 